«Медуза»: спустя 3 месяца войны многие в элите РФ недовольны лично Путиным

Сегодня 3 месяца со дня начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, которое в Кремле по-прежнему называют специальной военной операцией. Как пишет "Медуза" со ссылкой на источники в российских правящих кругах, за прошедшие три месяца многие представители российских элит несколько раз поменяли свою позицию по отношению к войне и ситуации в стране. Сейчас, как утверждает издание, очень многие представители элит - как сторонники продолжения войны, так и приверженцы мира - недовольны лично президентом Владимиром Путиным.

В целом в оценках ситуации преобладает пессимизм, утверждает "Медуза". Представители бизнеса и ряд членов правительства "недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций". Есть и те, кого не устраивают темпы "спецоперации", они настаивают на более решительных действиях в войне - вполть до широкой мобилизации и войны "до победы". По информации источников "Медузы", к мобилизации в Кремле не готовы, поскольку эта идея не популярна в обществе. Сторонники немедленного заключения мира, в свою очередь, указывают на проблемы в экономике, которые с течением времени, по их мнению, будут усугубляться.

Источники "Медузы" также утверждают, что в высших эшелонах власти всё чаще обсуждается тема "преемника Путина". Речь идёт не о заговоре против президента, "но есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет". Среди обсуждаемых имён, которые, по мнению некоторых представителей властей, смогут "договориться с Западом" - мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос о затягивании "спецоперации", заявил, что Россия "не гонится за сроками", и вновь выступил с утверждением, что "все цели, поставленные президентом России, будут выполнены". При этом он сделал упор на так называемой денацификации. Среди других целей, которые называл Путин, начиная войну - "демилитаризация" Украины, а также признание ею независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и аннексии Крыма. По словам Патрушева, "судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории". Что имеется в виду на практике, Патрушев не пояснил.

Также секретарь Совбеза заявил, что будет увеличен госзаказ на создание "патриотических" художественных произведений и кинофильмов.