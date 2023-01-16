Медведчук: в войне виноват Запад, Украине лучше быть «ещё одной Россией»

Близкий к Владимиру Путину пророссийский украинский политик Виктор Медведчук, сейчас находящийся в России и на днях лишённый гражданства Украины и мандата депутата Верховной рады, впервые с начала широкомасштабного вторжения в Украину выступил с политическим заявлением.

От имени Медведчука опубликована статья в российской прокремлёвской газете «Известия». В ней бывший лидер ныне запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» обвиняет в развязывании войны в Украине запад и украинские власти и фактически встаёт на сторону России в конфликте. Свою позицию он при этом называет борьбой за мир и гражданский диалог.

Большая часть статьи посвящена историческому экскурсу, в котором Медведчук повторяет главные тезисы Кремля о Холодной войне, о том, что Запад якобы не учитывал интересы России и о том, что «большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят». По мнению Медведчука, после обретения Украиной независимости «внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны — анти-Россия и Украина как ещё одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией». При этом, по мнению Медведчука, это деление искусственно, и на самом деле Украина «связана с Россией культурно и ментально», а также ближе к ней, чем Англия к Шотландии. Однако, по мнению Медведчука, некие западные силы воздействовали на сознание украинцев, настроив их против русских «под видом демократических реформ».

Медведчук фактически оправдывает российское вторжение в Украину, утверждая, что «Россия оказалась перед необходимостью не только защитить свои экономические интересы, но и международную честь и достоинство», а также высказывает мнение, что продолжение поддержки Киева со стороны Запада может привести к ядерной войне. Альтернативой ей он называет «политику разрядки», для которой «нужно политически признать, что у России есть интересы». Себя и своих сторонников Медведчук провозглашает «партией мира» и выдвигает тезис о необходимости «создать политическое движение» из тех, кто «не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок».

О самих боевых действиях при этом Медведчук упоминает только косвенно, не пишет он и об объявленной Россией аннексии территорий, и о гибели множества мирных жителей Украины, никак не осуждая действия Москвы.

Реакции Кремля на статью пока не было.