Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене

В Чехии в пятницу и субботу проходят парламентские выборы. Голосование проходит на фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья президента Милоша Земана, который недавно провёл больше недели в больнице и не участвовал в публичных мероприятиях более месяца.

Президент, хотя и располагает в Чехии ограниченными полномочиями, является ключевой фигурой при формировании правительства, которое должно быть создано после выборов. Он, в частности, назначает премьер-министра. Земан не скрывает, что поддерживает нынешнего премьера Андрея Бабиша. Поддержка президента была одним из факторов, который ранее позволил Бабишу сформировать кабинет, несмотря на отсутствие большинства в парламенте.

Ещё в среду ожидалось, что Земан проголосует в одной из школ в Праге. Однако после визита лечащего врача в четверг окружение президента признало, что он болен, и заявило, что он в ближайшее время не появится на публике, а проголосует в своей резиденции. Оппозиция критикует окружение президента за недостаток информации о состоянии его здоровья. Многие коментаторы считают, что оно в последнее время серьёзно ухудшилось. Милошу Земану 77 лет, он страдает рядом заболеваний, в последнее время передвигается на инвалидной коляске.

За победу на выборах в парламент борется движение нынешнего премьера Андрея Бабиша. По опросам, оно претендует на первое место, но вряд ли получит большинство в парламенте. Главные оппоненты премьера – две прозападные коалиции: правоцентристская "Вместе" и левоцентристская "Пираты и старосты". Места в парламенте, скорее всего, получат также националисты и коммунисты.

Оппоненты критикуют Бабиша, крупного бизнесмена и медиамагната, за коррупцию. Сам он находится под следствием по делу о незаконном получении для своей фирмы европейских дотаций. Также имя Бабиша в связи с приобретением через офшорную компанию замка во Франции фигурирует в так называемых "Архивах Пандоры". Бабиш отрицает обвинения и утверждает, что его оппоненты хотят лишить Чехию суверенитета, подчинив её Брюсселю. При этом, в отличие от Земана, Бабиш не выступает с оправданием политики России, возглавляемое им правительство весной обвинило российских агентов в причастности к взрыву складов с боеприпасами в Чехии в 2014 году, что привело к острому дипломатическому конфликту между Прагой и Москвой.

Результаты выборов станут известны во второй половине дня в субботу.