Медведев назвал «предательством» критику властей России из-за рубежа

Отъезд россиян за границу – это личное дело каждого, но те, кто и-за рубежа критикуют действия России на территории Украины, совершают предательство. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Есть большая разница между теми, кто просто уехал, и теми, кто выражает активную позицию несогласия с решениями властей, с проведением специальной операции, более того, еще и становится на позицию другой стороны", - подчеркнул Медведев. Он также сказал, что в обычной ситуации критиковать власть нормально, но в ситуации войны или спецоперации критика недопустима.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

4 марта Путин подписал указ об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российской армии за рубежом и дискредитации военных. Наказание предусматривает до 15 лет колонии.

22 марта Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс за фейки о работе российских властей за границей. Наказание предусматривает штраф до пяти миллионов рублей или до 10 лет тюрьмы.