Мэрия Лиссабона наказана за передачу персональных данных в посольства

В Ингушетии сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова сформулировать обвинения в его адрес и озвучить их в трехдневный срок.

Первая претензия Султыгова касается территориального вопроса, вторая – высказываний чеченских чиновников в отношении ингушских общественных деятелей и третья – действий в отношении беженцев из Ингушетии, проживающих в Грозном во время военной кампании.

«Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом», – заявил Султыгов в видеообращении, перевод с ингушского приводит «Фортанга». Общественный деятель также напомнил об обещании отпустить территории, на которых раньше жил тейп Хашиевых.

«Один раз вы же обещали отпустить эти территории, где проживал тейп Хашиевых. Там расположены ингушские кладбища. Нам же нужно умирать, мы же мусульмане, которым предстоит встреча со Всевышним. Это же не большой вопрос Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов», – сказал Султыгов.

Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между Ингушетией и Чечней. Султыгов также попросил главу Чечни, чтобы чеченские чиновники воздержались от критических высказываний в адрес Ингушетии.

«Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», – добавил он.