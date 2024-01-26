Сеть из 50 тысяч фальшивых немецкоязычных аккаунтов в сервисе X опубликовала больше миллиона сообщений, направленных на критику поддержки Берлином Украины в отражении российской агрессии. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на отчет министерства иностранных дел Германии.

Целью кампании было распространение дезинформации о правительственной коалиции ФРГ, разжигание недовольства избирателей и уменьшение активной поддержки, говорится в материале. МИД ФРГ исходит из того, что кампания была запущена российской стороной. Однако большую роль в этом, как утверждается, играют изменения на платформе Илона Маска.

По заданию отдела стратегической коммуникации МИД ФРГ с 20 декабря по 20 января эксперты с помощью специальной программы проанализировали сообщения ботов в X. Самым частым тезисом фальшивых аккаунтов было утверждение, что правительство Германии наносит ущерб собственным гражданам из-за помощи Украине.

Аналитики считают, что эта волна дезинформации проводилась в рамках так называемой «кампании двойников», которая была вскрыта в 2022 году. Тогда в ходе дезинформационной атаки на многие европейские страны, фейковые аккаунты были с помощью ссылок соединены с веб-сайтами, имитирующими известные СМИ. Таким образом предполагалось вызвать доверие читателей.

Маск при покупке платформы Twitter, позже переименованную в Х, обещал решительно бороться с проблемой фальшивых аккаунтов. Однако эксперты считают, что в сети были отключены механизмы защиты против постов, генерирующих ненависть и распространяющих постов.