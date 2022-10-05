МИД России объявил временную поверенную Литвы персона нон грата

Главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения поздравили президенты самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Кадырову исполнилось 46 лет.

В поздравлении абхазский лидер Аслан Бжания назвал главу Чечни «ярким политиком, чей истинный патриотизм, целеустремленность, упорный труд в деле достижения поставленных целей снискали заслуженное уважение как в Российской Федерации, так и за ее пределами».

«В Республике Абхазия рады успехам, которых достигает Чеченская Республика под вашим руководством. От всей души желаю вам, уважаемый Рамзан Ахматович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной деятельности», – заявил Бжания.

Югоосетинский лидер Алан Гаглоев пожелал Кадырову крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в деле служения Отечеству.

«Яркие качества дальновидного политика в определении перспективных целей и задач, настойчивость в их достижении предопределили вашу успешную работу на высоком государственном посту, снискав вам заслуженный авторитет и уважение не только в Российской Федерации, но и за ее пределами», – отметил Гаглоев.

Кадыров сегодня сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Он также написал в телеграм-канале, что отряд «Ахмат» поздравил его с днем рождения «весьма необычным способом».

«Были произведены выстрелы в сторону противника! Мне было приятно, а вот кому-то не поздоровилось, ибо наши бойцы не промахиваются!» – написал Кадыров.

Сегодня же в Чечне отмечают день города Грозный. В праздновании принимают участие глава сухумской администрации Беслан Эшба и заместитель главы Автандил Сурманидзе.