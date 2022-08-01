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МИД России внес в "черный список" 39 британских политиков и журналистов
Министерство иностранных дел России опубликовало очередной "черный список" иностранцев, в отношении которых введены персональные санкции. В нем упомянуты 39 граждан Великобритании: политики, бизнесмены и журналисты ведущих изданий.
В числе британских подданных, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию - бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, член Палаты лордов парламента Великобритании Джордж Робертсон, некоторые депутаты Палаты общин от лейбористской партии (в заявлении МИД они названы "теневыми министрами" в разных областях). Также в стоп-лист внесены несколько британских бизнесменов и 11 журналистов из крупных британских СМИ, таких как Би-би-си, Ай-ти-ви, газет The Times, The Guardian, The Sun, The Economist, Daily Telegraph и других.
В заявлении МИД подчеркивается, что решение принято "в отношении ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию". "Пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны. Выбор в пользу конфронтации – это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия," - считают в МИД и обещают, что "с учетом деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена."
Другие новости дня
В Грузии комментируют возможный уход из политики Михаила Саакашвили
«Это изменит очень многое для «Национального движения». В истории Грузии закроется значительнейшая глава», - заявил депутат, бывший председатель «Национального движения» Григол Вашадзе, говоря по поводу возможного уходя третьего президента Грузии из политики.
Данное заявление Вашадзе сделал сегодня перед тем, как проведать Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед». По словам политика, над отправкой Михаила Саакашвили на лечение за рубеж работает немало людей на международном уровне.
«Очень много людей работает над тем, чтобы как можно скорее Михаил Саакашвили был отправлен в какое-нибудь западное многопрофильное лечебное учреждение», - заявил Григол Вашадзе.
Ранее о намерении покинуть не только «Национальное движение», но и политику в целом заявил адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани. Позже другой адвокат Шалва Хачапуридзе добавил: заявление в связи со своим уходом Саакашвили сделает сам, вероятной причиной может быть разочарование в соратниках.
На это заявление адвокатов отреагировал председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. По его словам, сообщения о том, что разговоры об уходе Саакашвили из политики – стратегия защиты, избранная адвокатами третьего президента.
«Это стратегия защиты. Да, я знаю что, пока этот режим не будет повержен, мы не сможем освободить [полит] заключенных, к сожалению, просто не сможем У юристов есть своя работа, и они делают ее хорошо, потому что там они профессионалы, но что касается Михаила Саакашвили и «Национального движения», то Саакашвили является основателем «Национального движения», неотъемлемой частью «Национального движения», - заявил Мелия.
Реагируя на эти слова Мелия, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал информацию о возможном уходе бывшего президента Грузии из политики трюком.
«Формальный председатель «Национального движения» реально выдал тактику, которая реально есть у адвокатов Саакашвили. Они говорят о том, что Саакашвили больше не желает грузинской политики, не говорит о ней. Все это - простой тактический маневр, который понятен со стороны адвокатов. Интересно то, почему выдал этот секрет формальный председатель Никанор Мелия. Это говорит о том, что внутри партии серьезный раскол и реально поляризация – внутри «Нацдвижения», - заявил Кобахидзе.
Что касается возможной отправки Михаила Саакашвили на лечение за рубеж, по словам Кобахидзе, «общество уже утомили эти темы».
«Общество уже устало от разговоров обо всем этом. В Грузии – 9 500 заключенных, отбывающих наказание, и аналогичный подход должен быть к любому заключенному. Этими бессмысленными разговорами уже утомили общество», - заявил Кобахидзе.
В свою очередь лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил, что утверждается во мнении, что между властями и Саакашвили будет заключена сделка – Саакашвили отправится на лечение и больше не станет вмешиваться в грузинскую политику. По мнению Элисашвили, это будет оздоровлением и для «Национального движения».
В передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс» Элисашвили заявил, что Саакашвили больше не является лидером будущего и исчерпал себя в Грузии. По его мнению, Саакашвили просто «стопорит» процесс, что помогает лишь «Грузинской мечте».
10 лет «Грузинская мечта» использует Саакашвили в качестве пугала, а если он хотя бы временно решит уйти из политики, у «Мечты» больше не будет шансов разыгрывать эту карту, - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Паата Манджгаладзе.
«Если он хотя бы временно, из-за состояния здоровья, решит уйти из политики, думаю, у «Грузинской мечты», больше не будет шансов разыгрывать эту карту, будет меньше рисков поляризации. Но это не мне решать, и к любому решению Саакашвили в том положении, когда он пленник, я отнесусь с уважением», - заявил Манджгаладзе.
Кобахидзе назвал ложью информацию о скрытой слежке за Келли Дегнан
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прокомментировал информацию о возможной скрытой слежке за послом США в Грузии Келли Дегнан.
«Это – ложь», - заявил Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста. Задававший вопрос репортер отметил, что существуют документы, подтверждающие данные факт.
«Ложь, ложь», - повторил Кобахидзе.
Ранее ТВ "Пирвели" опубликовало расследование, в котором говорилось, что посол США в Грузии Келли Дегнан могла быть объектом скрытой слежки и прослушки.
Контрразведка Латвии сообщила о рисках из-за переезда в страну журналистов из России
Служба государственной безопасности Латвии доложила руководству страны о рисках, возникающих из-за переезда в Ригу журналистов независимых российских СМИ. Об этом сообщил объединённый новостной портал латвийских общественных СМИ.
В письменном ответе на запрос Латвийского радио говорится, что переезд журналистов вызывает у спецслужбы опасения за безопасность латвийского информационного пространства и разведывательные риски, связанные с интересом российских спецслужб к работе масс-медиа. О каких именно опасениях идёт речь — не уточняется.
В материале Латвийского радио говорится, что что за пять месяцев в страну эмигрировали более 200 российских журналистов и переместились 23 медиа. В частности, там размещена одна из редакций телеканала Дождь, "Новая газета. Европа", работает редакция "Медузы", зарегистрировано издание The Insider и открываются корпункты закрытых в России западных СМИ, в том числе — Радио Свобода и канала Настоящее время.
В то же время после начала вторжения России в Украину в стране запретили вещание всех телеканалов с редакциями в России и заблокировали российские соцсети. По словам главы Латвийского Национального совета по электронным СМИ, запрет для медиа будет действовать, "пока Россия не вернёт Крым".
Гарибашвили: Государство выделит по 100 тысяч лари семьям погибших в Гудаури
«Хочу еще раз выразить нашу глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Гудаури. Мы потеряли достойных детей, граждан этой страны, членов экипажа и спасателей, а также выдающихся летчиков, достойных людей», — заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отметил глава правительства, государство выделит каждой семье по 100 тысяч лари.
«Я хорошо знал этих людей. Мы летали вместе в течение многих лет, я хотел бы еще раз выразить свои соболезнования их семьям и всему нашему обществу. Составу министерства (внутренних дел) и каждому сотруднику, а также погибшим врачам. Это большая трагедия, мы все очень огорчены этой трагедией. Я хотел бы еще раз выразить наши соболезнования этим семьям. Государство сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. Министерство (внутренних дел) выделит каждой семье по 100 тысяч лари, а также, в виде исключения, Минздрав выделит врачам по 100 тысяч лари», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Похороны восьмерых погибших в результате крушения вертолета в Гудаури пройдут во вторник, 2 августа. Панихида будет проходить с 9.30 утра в храме Самеба в Тбилиси, вынос начнется в 14.00.
- Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов.
- Погибли командир экипажа и три пилота, двое врачей и два спасателя. Пилоты - командир экипажа Заза Лория, летчики Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили. Врачи - Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий. Спасатели - Каха Торчинава и Георгий Маргиани.
В Болгарии взорвался склад Емельяна Гебрева. Он поставлял оружие в Украину
На юго-востоке Болгарии, недалеко от города Карнобат, на складе предпринимателя Емельяна Гебрева, который в 2014 году, во время начала вооружённого конфликта на востоке Украины, был одним из главных поставщиков боеприпасов для украинской армии, произошёл взрыв. Сообщается при этом, что причина взрыва пока не установлена, и что пострадавших нет.
Гебрев, комментируя произошедшее, сказал, что "речь не идёт ни о какой человеческой ошибке, её быть не может". По его словам, на складе хранились старые боеприпасы, которые были заказаны, но остались неоплаченными.
Ранее взрывались завод и склады Гебрева в Болгарии и Чехии. В организации взрывов подозревали сотрудников ГРУ России. Самого Гебрева, по данным международной расследовательской группы Bellingcat, в 2015 году пытались отравить боевым химическим веществом "Новичок", который производится в России.
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты ещё на полгода. Они будут действовать до 9 марта 2023 года, сообщается в телеграм-канале российского Центробанка.
Ограничения были введены в начале марта – через несколько дней после вторжения России в Украину. Первоначально была запрещена продажа любой валюты физическим лицам, потом запрет оставили лишь для долларов и евро.
На данный момент с вклада или счета в иностранной валюте можно снять 10 тысяч долларов США или такую же сумму в евро, остальные средства можно получить только в рублях по курсу на день снятия. Снимать можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.
Также ограничена продажа наличной валюты физическим лицам. Банки могут продавать только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.
"Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", – заявили в ЦБ.
В конце июля глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что действующие валютные ограничения будут продлены. Она объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. При этом, по словам Набиуллиной, "даже в самом апокалиптическом сценарии" в России не прекратится обращение наличных долларов США, поскольку на руках у населения, по оценкам, не менее 85 миллиардов долларов.
Из порта Одессы вышло первое с начала войны судно с зерном
Из порта Одессы вышло первое судно с зерном, сообщает Министерство инфраструктуры Украины. По информации Минобороны Турции, сухогруз "Разони", который ходит под флагом Сьерра-Леоне, везет кукурузу в Ливан.
Кадры выхода судна из порта Одессы публикуют украинские телеграм-каналы, отправление сухогруза также подтверждает информация сервиса MarineTraffiс, отслеживающего движение судов.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что выход первого судна с украинским зерном запланирован на 9:15. По словам чиновника, сухогруз будет двигаться по коридору, безопасность которого обеспечивается ООН и Турцией.
Украинская сторона обвинила Москву в попытке подорвать подписанные в Стамбуле договоренности об экспорте зерна из черноморских портов после того, как Россия нанесла ракетный удар по территории порта Одессы 23 июля, откуда должно было вывозиться зерно на экспорт.
Украина и Россия при участии ООН и Турции 13 июля провели переговоры по восстановлению морского зернового экспорта, а 22 июля соответствующие документы были подписаны. Стороны договорились о прекращении огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов.
Страны Запада отложили запрет на страхование судов с нефтью из России
Страны Запада решили пока не вводить запрет на страхование морских перевозок российской нефти и разрешили некоторые международные поставки на фоне опасений роста цен на нефть и развития энергетического кризиса. Об этом пишет The Financial Times.
Запрет на страхование судов с российской нефтью входил в шестой пакет санкций ЕС, который был согласован в конце мая. Власти Великобритании тогда заявляли, что присоединились к запрету - в британской юрисдикции находятся крупнейшие компании, занимающиеся страхованием морских перевозок.
Представители британского рынка страховых услуг выступали против эмбарго. Они указывали, в частности, что сложно точно установить происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов.
Брюссель ввёл ограничения, а Лондон пока этого не сделал, пишет газета. По состоянию на конец июля, отмечает издание, Великобритания объявила лишь о запрете страховать танкеры с российской нефтью, предназначенной для британского рынка, который вступит в силу после 31 декабря 2022 года.
Евросоюз, сославшись на опасения по поводу глобальной энергетической безопасности, в конце июля также внёс в свои санкции по страхованию судов ряд исключений, которые позволяют европейским компаниям заключать контракты, для транспортировки российской нефти в страны, не входящие в ЕС.
Представители администрации США сообщили изданию, что Соединенные Штаты и Великобритания планируют запретить страхование судов с российской нефтью к концу 2022 года, но до этого нужно решить вопрос по ограничению цен на неё.
В Москве заявляли, что в ответ полностью прекратят поставки нефти на мировой рынок, что приведет к резком росту цен.
Адам Кинзингер требует передать Грузии ракетные системы HIMARS
Американский конгрессмен Адам Кинзингер требует передать Грузии реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом он написал в социальной сети Twitter.
Кинзингер считает, что после того РФ постигнет унижение в Украине, может открыться "горячая распродажа" оккупированных Россией территорий.
«Россией оккупирована 1/3 территории Грузии. Грузинский легион защищает Украину… Возможно, после того, как Россия испытает унижение в Украине, начнется горячая распродажа оккупированных ею территорий. HIMARS Грузии!», - написал Кинзингер.
Власти Косова отложили введение мер, вызвавших протесты сербов
Власти частично признанной Республики Косово приняли решение отложить на месяц введение новых правил въезда в страну для граждан Сербии, о которых было объявлено 29 июля.
В Приштине заявили, что эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе с Сербией, сообщает местное телевидение. Отмечается, что такое решение принято по просьбе американских властей.
В воскресенье проживающие на севере Косова сербы блокировали дороги вблизи двух ключевых пограничных переходов с Сербией. Позднее косовская полиция сообщила, что из-за действий протестующих вынуждена закрыть переходы "Ярине" и "Брняк" для людей и транспорта.
Правительство Косова распорядилось, чтобы с 1 августа въезжающие в республику из Сербии обменивали выданные им там удостоверения личности на документы, выпущенные Приштиной, со сроком действия в три месяца. Эта мера соответствует давней практике Белграда в отношении граждан Косова, посещающих Сербию, отмечает Балканская служба Радио Свобода.
Изменения также касаются номерных знаков для автомобилей. Живущие на севере Косова сербы до сих пор используют номера, которые выдают сербские учреждения. Приштина, объявившая в 2008 году о независимости от Белграда, настаивает на их обмене до конца сентября на знаки с аббревиатурой для Республики Косово.
Новые ограничения в основном должны коснуться жителей Косовской-Митровицы - города на севере Косова, где проживают преимущественно этнические сербы. Сербия не признает независимость Косова и потому считает этот город своей территорией.
Власти Косова и Сербии обвинили друг друга в обострении ситуации на границе.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о преследовании этнических сербов в Северном Косове.
Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что решение Приштины - ответная мера на то, что "Сербия начала реализовывать 11 лет назад".
Международные силы безопасности в Косове заявили, что в случае необходимости готовы вмешаться в ситуацию.
Красный Крест пока не получил разрешения на посещение Еленовки
Международный комитет Красного Креста (МККК)сообщил, что пока не получил официального разрешения на посещение колонии в Еленовке в Донецкой области, на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам из «ДНР».
До этого в воскресенье российское министерство обороны сообщило, что Москва официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста расследовать удар по СИЗО в Еленовке, где погибли десятки пленных украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что действуют в интересах проведения объективного разбирательства.
Киев ранее требовал от Москвы допустить на объект представителей этих организаций, отмечает Русская служба «Би-би-си». ООН и Красный Крест со своей стороны заявляли о готовности отправить в Еленовку своих представителей, ООН – с целью расследования, МККК - для помощи в эвакуации раненых.
В распространенном позднее 31 июля заявлении Красный Крест осудил атаку, указав, что считает необходимым провести беспристрастное расследование. При этом в тексте говорится, что МККК не та организация, которая уполномочена проводить подобного рода исследования.
«Семьи военнопленных должны немедленно получить всю информацию и ответы на вопросы о том, что произошло с их близкими. Стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы помочь установить факты и внести ясность. Однако, это не роль или мандат МККК проводить публичные расследования предполагаемых военных преступлений», - говорится в тексте комитета. Организация также отметила, что ее основной приоритет сейчас заключается в том, чтобы «обеспечить раненым необходимое лечение, и чтобы с телами погибших обращались достойно».
Киев и Москва обменялись обвинениями относительно того, кто ответственен за ракетный удар или взрыв, унесший жизни украинских военнопленных в Еленовке.
- Об атаке стало известно в ночь на 29 июля. Независимых свидетельств о подробностях случившегося пока нет. Российские государственные СМИ, а затем и журналисты Reuters показали кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожженные фрагменты тел людей.
- По сведениям российских властей и сепаратистов, действующих на востоке Украины, жертвами удара стали 53 военнопленных, еще 75 были ранены. 30 июля Минобороны России опубликовало список имен 48 погибших украинцев. Москва утверждает, что украинские военнопленные стали жертвами атаки ВСУ с использованием высокоточных ракет системы залпового огня HIMARS, поставленных США.
- Украинские военные обвинения отвергли и возложили ответственность за обстрел на российской армию и сепаратистов, указав на попытку российской стороны скрыть предполагаемые пытки и казни украинцев. Кроме того, в СМИ публикуются версии о том, что ракетного обстрела Еленовки не было, а здание, где содержались пленные, было взорвано изнутри.
Похороны погибших в результате крушения вертолета в Гудаури пройдут 2 августа
Похороны восьмерых погибших в результате крушения вертолета в Гудаури пройдут во вторник, 2 августа, сообщает агентство «Новости-Грузия». Панихида будет проходить с 9.30 утра в храме Самеба в Тбилиси, вынос начнется в 14.00.
Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов.
Погибли командир экипажа и три пилота, двое врачей и два спасателя. Пилоты - командир экипажа Заза Лория, летчики Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили. Врачи - Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий. Спасатели - Каха Торчинава и Георгий Маргиани.
Анатолий Чубайс попал в реанимацию, сообщила Ксения Собчак
Супруга Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова рассказала о резком ухудшении здоровья бывшего высокопоставленного российского чиновника. Об этом в своём телеграм-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак.
Запись начинается со слов том, что Чубайс попал в реанимацию. "Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги", - пишет Собчак. Как отмечается, в личном комментарии Анатолий Чубайс сказал, что госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре.
В конце марта сообщалось, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Об отъезде со ссылкой на источники писало, в частности, агентство Bloomberg. По утверждению издания, он выразил несогласие с вторжением России в Украину. Увольнение Чубайса подтвердил агентству "РИА Новости" пресс-секретарь Кремя Дмитрий Песков. При этом Песков отмечал, что уехал чиновник из России или нет – его личное дело.
67-летний Чубайс был первым заместителем председателя правительства, министром финансов и главой Администрации президента при президенте Борисе Ельцине. Он был одной из ключевых фигур и идеологом приватизации российских предприятий в начале 90-х годов прошлого века.
Сообщается о взрывах в Одессе - за день до выхода из порта судна с зерном
Украинские медиа сообщили в воскресенье о нескольких взрывах в Одессе.
Местные власти пока не обнародовали более детальной информации. Жителям города и области рекомендовали пройти в укрытия, передает РБК Украина.
По неофициальным сообщениям, сработала украинская ПВО, но по меньшей мере одна российская ракета долетела и взорвалась на территории Одессы. Издание «Думская» написало, что было слышно 4 взрыва. За городом виден дым.
Тем временем оперативное командование «Юг» ВСУ Украины назвало максимально высокой угрозу ракетной атаки с моря. Украинские военные предупредили, что 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота России маневрируют в Черном море вдоль побережья аннексированного Крыма. Среди них есть шесть носителей крылатых ракет «Калибр», а также четыре больших десантных корабля. Ввиду приверженности России «сакральности и выдающимся датам» угроза ракетных атак с моря максимально высока, подчеркивает командование «Юг».
В России в последнее воскресенье июля отмечают День Военно-Морского флота. В нынешнем году он пришелся на 31-е число.
Ранее Турция заявила, что из одесского порта утром 1 августа ожидается выход первого судна с зерном - в соответствии с подписанным с Россией в Стамбуле соглашением о возобновлении экспорта сельхозпродукции из украинских черноморских портов. Москва ранее отвергла обвинения Киева в попытке срыва договоренностей в связи с атаками по Одессе.
Суд оставил в предварительном заключении обвиняемых по делу об убийстве Мириана Кукава
Суд избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения для обвиняемых по делу об убийстве тбилисского студента Мириана Кукава. Следующее судебное заседание по делу было назначено на 19 сентября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Убийство произошло 28 июля, во время молодежной вечеринки на даче в поселке Цхваричамия, недалеко от Тбилиси. Главный обвиняемый по делу - 22-летний Давид Джиджеишвили, обвиняется в умышленном убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
На заседании суда он признал, что Кукава скончался от нанесенных им ран, но отказался признать себя виновным в хулиганстве и сговоре.
Пятерым из обвиняемых предъявлено обвинение в групповом хулиганстве, что предполагает тюремное заключение от двух до пяти лет. Еще два человека обвиняются в даче заведомо ложных показаний и несообщении о тяжком преступлении, что наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Убийство Мириана Кукава, недавно ставшего студентом, произошло на праздновании дня рождения его подруги. На даче находились родители девушки, еще несколько взрослых и до 35 молодых людей, в том числе и несовершеннолетние. Как сообщила адвокат Пикрия Махарадзе, которая также была в качестве гостя, конфликт между молодыми людьми «возник буквально из ничего», после того, как кто-то задел другого плечом.
Мириан Кукава во время разборок получил ножевое ранение в область сердца. По словам адвоката, Мириан умер в машине, по пути в больницу, на руках у матери девочки, у которой был день рождения. Она же вызвала полицию. Хозяева дома также передали следственным органам записи с внешних камер наблюдения.
Урожай украинского зерна может сократиться в два раза
Урожай украинского зерна в 2022 году может сократиться от обычных показателей в два раза, написал президент Украины Владимир Зеленский в твиттере. Конкретных данных он не привел.
«Наша главная цель - не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением», - написал Зеленский.
По данным Госслужбы статистики Украины, урожай зерновых и масличных культур в 2021 году составил 107 миллионов тонн. Украинская зерновая ассоциация в июне прогнозировала урожай в 2022 году на уровне около 66,5 миллионов тонн, уточняет РБК.
Из-за войны России с Украиной в заблокированных Черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трёх украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договорённостям, для безопасного прохода судов будет создан безопасный коридор.
29 июля Украина заявила, что приступила к отгрузке первой партии зерна в турецкий сухогруз в Черноморске.
По информации CNN Turk, первые суда с украинским зерном выйдут с украинской территории уже 1 августа и прибудут 3 августа в Стамбул. Конвой будет состоять из 16 судов. Затем груз отправится в Сомали, время в пути может занять до полутора месяцев.
Всего из украинских портов должны вывезти 25 млн тонн продовольствия.
В Южной Осетии выпустили на волю четырех осиротевших медвежат
После адаптации из вольера на волю в Балтинском заповеднике самопровозглашенной республики Южная Осетия выпущены четыре осиротевших медвежонка.
«Медвежата адаптированы к жизни на воле, они проходили реабилитацию два с половиной месяца в вольере, кормили их кашами трижды в день в специализированной одежде, чтобы отучить от человека. В принципе, они уже способны выжить самостоятельно, но мы их подкармливаем, тем не менее, чтобы они не потеряли вес - зима на носу, продолжаем давать кашу, к которой присоединили фрукты. Воля у них «частичная», мы сняли сетку в сторону реки, куда они могут спускаться, купаться, могут бродить по окрестностям и возвращаться. Они уже возвращаются, почувствовав запах каши, далеко не уйдут, в этом месте много ежевики», - рассказала информагентству «Рес» руководитель югоосетинской природозащитной организации «Зеленая Алания» Залина Габаева.
Она поблагодарила егеря заповедника Лаврика Плиева, благодаря которому проходит уже второе спасение осиротевших медвежат и всех добровольцев.
Четыре медвежонка появились в Цхинвали в апреле, после того, как браконьеры убили их мать-медведицу. Мишек «разобрали» как котят, «Зеленая Алания» забила тревогу и объявила акцию по поиску медвежат. Помощь в поиске организации оказали добровольцы и журналисты республики.
Мишек переправили в Балтинский заповедник, где добровольцы построили для них вольер и началась реабилитация по технологии Тверского центра по реабилитации медвежат. Этот центр помогал югоосетинским природозащитникам адаптировать два года назад медвежат Машу и Дашу.
На сей раз процесс был осложнен тем, что медвежата попали к людям совсем крошечными и быстро стали ручными, а привычка к человеку, отсутствие страха перед ним - верная гибель животного на воле, где его подстерегают браконьеры, с которыми никак не могут справиться правоохранительные органы республики. Тем не менее, к всеобщей радости, реабилитация прошла успешно.
Руководитель «Зеленой Алании» поблагодарила все неравнодушных людей, которые помогали в процессе реабилитации медведей: студотряд ЮОГУ, студенческий клуб «Аполлон», Министерство обороны и многих других.
В новой морской доктрине Путин назвал НАТО и США главными угрозами
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении морской доктрины России. Указ вступает в силу в воскресенье, 31 июля.
Путин, принимая военно-морской парад в Санкт-Петебурге и Кронштадте, пояснил, что в доктрине обозначены «границы и зоны национальных интересов России». К ним российский президент отнес арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.
Основными угрозами нацбезопасности в документе среди прочих называются рост активности НАТО, стремление США к доминированию в Мировом океане, территориальные претензии ряда государств к Москве, а также информационное и военное давление на Россию для снижения эффективности ее морской деятельности.
Впервые морская доктрина была принята в 2001 году. Последний раз документ обновляли летом 2015 года на фоне аннексии Крыма и расширения НАТО.
Один из самых богатых украинцев погиб при обстреле Николаева
Основатель украинской аграрной компании «Нибулон» и один из самых богатых украинцев Алексей Вадатурский и его супруга погибли в результате обстрела Николаева российскими военными в ночь на 31 июля. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
Гибель Вадатурского также подтвердили руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По данным СМИ, снаряд попал в дом бизнесмена.
«Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим», - написал Ким.
Алексею Вадатурскому было 74 года. По данным украинского Forbes, в 2021 году «Нибулон» был третьей аграрной компанией Украины по выручке. Компания занимается производством и экспортом сельхозпродукции, судостроением и перевозками.
В 2021 году Вадатурский занимал в списке самых богатых украинцев Forbes 24 место с состоянием 430 миллионов долларов.
В 2007 году бизнесмен получил звание Героя Украины.
Мэры Николаева и Харькова сообщили о сильных обстрелах
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об обстреле города в ночь на воскресенье и назвал его «сильнейшим за все время». По словам Сенкевича, после нескольких взрывов вспыхнули пожары, есть разрушения и повреждения жилых домов. Сенкевич написал, что подробности спасательной операции будут обнародованы позже.
Также о серии взрывов утром в воскресенье сообщают власти Харькова. По словам мэра Игоря Терехова в городе сегодня была целая серия взрывов. Удар пришелся на Немышлянский район.
Активные боевые действия продолжаются и в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу сообщил о постановлении правительства об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Киеву Донецкой области. По словам Зеленского, для вывоза людей нужно только их согласие.
Ранее о предстоящей эвакуации жителей рассказала вице-премьер Ирина Верещук. Она объяснила решение проблемами с газоснабжением - в подконтрольной Украине части региона разрушены газопроводы, поэтому отопления зимой там не будет.
Минобороны России сообщения об атаках на Николаев и Харьков пока не прокомментировало. Российские военные утверждают, что не атакуют гражданскую инфраструктуру Украины и ведут огонь только по военным объектам.
Лидер ЕНД опровергает информацию о том, что Саакашвили намерен оставить политику
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия отрицает сообщения о том, что основатель партии Михаил Саакашвили намерен уйти из грузинской политики. Со слов Мелия, подобные разговоры – стратегия защиты, избранная адвокатами третьего президента.
«Во-первых, это не так. У защиты своя стратегия – это адвокаты, люди. Тогда, получается, что в течение всего процесса многомесячного общения мы лгали друг другу - или я Мише, или Миша мне? Это стратегия защиты. Да, я знаю что, пока этот режим не будет повержен, мы не сможем освободить [полит] заключенных, к сожалению, просто не сможем У юристов есть своя работа, и они делают ее хорошо, потому что там они профессионалы, но что касается Михаила Саакашвили и «Национального движения», то Саакашвили является основателем «Национального движения», неотъемлемой частью «Национального движения», - цитирует Мелия SOVA.
- Впервые об уходе Саакашвили из политики и из основанной им партии заговорил адвокат Валерий Гелбахиани, отметивший также, что основной вопрос, стоящий сегодня в повестке – спасение жизни третьего президента. Позже другой - адвокат Шалва Хачапуридзе - добавил: заявление в связи со своим уходом Саакашвили сделает сам, вероятной причиной может быть разочарование в соратниках.
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе
В Севастополе, в аннексированном Крыму, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота военно-морских сил Российской федерации. Об этом сообщил у себя в телеграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, пострадали пять человек - сотрудники штаба. Погибших нет.
Атака пришлась на российский праздник - День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены, губернатор просит горожан оставаться дома. На месте событий ведут расследование сотрудники ФСБ.
Развожаев (который пишет в телеграме свою фамилию как «РаZVожаев») считает, что беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины.
В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что в штабе сработало «маломощное взрывное устройство», установленное на самодельный дрон.
Россия пригласила ООН и Красный Крест расследовать удар по Еленовке
Министерство обороны России сообщило, что Москва официально приглашает экспертов ООН и Международного Красного Креста для расследования удара по колонии в Еленовке, передает Интерфакс. Ранее привлечения международных экспертов требовали и власти Украины. ООН и Красный Крест, со своей стороны, заявляли, что готовы отправить своих расследователей на место событий, как только им будет предоставлена такая возможность.
Один из бараков исправительной колонии в поселке Еленовка в Донецкой области был разрушен в ночь с 28 на 29 июля. Погибли минимум 53 из 193 содержавшихся там украинских военнопленных. Российское командование и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесен украинской армией с применением американской системы залпового огня HIMARS. Украинская сторона, напротив, считает, что колония в Еленовке стала жертвой атаки со стороны России и поддерживаемых ею войск самопровозглашенной «ДНР». Кроме того, в СМИ публикуются версии, в которых утверждается, что ракетного обстрела Еленовки не было, а здание, где содержались пленные, было взорвано изнутри.
- Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пленные, которых «как сообщается, убила Россия», находились под ее правовой защитой в рамках международного гуманитарного права. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.
- Преднамеренные атаки по гражданским объектам и убийство военнопленных расцениваются международным правом как военные преступления.
В Австрии врач покончила с собой из-за угроз антипрививочников
В Австрии покончила с собой врач, ранее подвергавшаяся травле со стороны «ковид-диссидентов». Как сообщает Reuters, сторонники теории заговора и противники вакцинации угрожали врачу убийством сначала в интернете, а потом стали приходить с угрозами в ее кабинет лично. Президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал народ объединиться против ненависти и нетерпимости.
Тело врача Лизы-Марии Келлермайр было найдено в ее рабочем кабинете в пятницу, рядом была обнаружена предсмертная записка. Ранее Келлермайр неоднократно выступала в прессе с интервью, призывая бороться с эпидемией коронавирусной инфекции и вакцинироваться. Ее выступления вызывали жесткую реакцию так называемых ковид-диссидентов, которые угрожали врачу убийством как в интернете, так и лично, непосредственно на ее рабочем месте. Австрийская врачебная ассоциация сообщает, что многие медицинские работники подвергаются травле со стороны антипрививочников.
Австрия занимает одно из последних мест в западной Европе по охвату вакцинацией от COVID-19. В прошлом месяце австрийские власти отказались от планов сделать вакцинацию для взрослых обязательной, поскольку, как показали социологические вопросы, австрийцы скорее всего все равно саботировали бы эту меру. По данным социологов, не менее 13% жителей страны не готовы прививаться даже при условии обязательной вакцинации. В прошлом году в Австрии проходили многотысячные демонстрации против локдаунов и планов на обязательную вакцинацию.
Министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух в воскресенье в связи со смертью Келлермайр заявил, что ненависть в отношении конкретных людей непростительна и должна быть остановлена.
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