МИД России заявил, что вечером 26 октября один из украинских беспилотников, начиненных взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов Курской атомной электростанции.

По словам представителя МИД Марии Захаровой, аппарат повредил стены склада. Еще два дрона упали на комплекс административных зданий станции. В устройствах, как утверждает российская сторона, использовались компоненты, поставленные западными странами.

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений», - говорится в заявлении.

Об атаке станции тремя дронами пресс-служба станции сообщила в пятницу, 27 октября. Российские телеграм-каналы утверждали, что из трех беспилотников два не сработали, а третий взорвался у хранилища отходов.

Представители станции подчеркивали, что АЭС работает в штатном режиме и на ней сохраняется нормальный радиационный фон.

Радио Свобода не имеет независимых подтверждений этой информации, украинская сторона инцидент не комментировала.