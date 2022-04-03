МИД Украины призвал международные миссии приехать в Бучу

Глава МИД Украины призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевской области для сбора доказательной базы совершения российской армией военных преступлений и преступлений против человечности. Заявление Дмитрия Кулебы прозвучало в эфире британской радиостанции Times UK radio.

По словам Кулебы, полученные доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто мог совершить преступления. «Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них», - сказал Кулеба.

Министра также рассказал о массовых преступлениях российской армии на территории Украины, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования. «Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ», - подчеркнул Кулеба.

Ранее министр призвал к «немедленным разрушительным санкциям против России» после сообщений об убийствах мирных жителей в Буче. По словам Кулебы, ограничения должны включать эмбарго на российские энергоносители, закрытие всех портов для российских судов и товаров и отключение всех российских банков от SWIFT.

Российский МИД заявление украинской стороны пока не прокомментировал.

Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.



По всей видимости, речь идет о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию, - это серьезное военное преступление. Москва это не комментирует, но российское Минобороны переопубликовало в соцсетях сообщение, в котором убийства в Буче названы постановкой.