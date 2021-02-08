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Саакашвили: Кыргызстан не должен упустить окно возможностей

Саакашвили: Кыргызстан не должен упустить окно возможностей
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Саакашвили: Кыргызстан не должен упустить окно возможностей

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Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили дал интервью радио «Азаттык». Политик рассказал, почему реформы и борьба с коррупцией в Грузии, в отличие от Кыргызстана, были успешны. Саакашвили считает, что у Кыргызстана есть шансы стать региональным финансовым, логистическим и интеллектуальным хабом. Для этого сегодняшняя власть должна пойти на решительные шаги.

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили дал интервью радио «Азаттык». Политик рассказал, почему реформы и борьба с коррупцией в Грузии, в отличие от Кыргызстана, были успешны. Саакашвили считает, что у Кыргызстана есть шансы стать региональным финансовым, логистическим и интеллектуальным хабом. Для этого сегодняшняя власть должна пойти на решительные шаги.
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