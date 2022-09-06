Министр в Нидерландах заявил, что не подходит для этой работы – и уволился

Министр сельского хозяйства Нидерландов Хенк Стагхауэр неожиданно ушёл в отставку, проработав на этой должности девять месяцев. Он заявил, что не подходит для этой работы.

"Я задал себе вопрос: подхожу ли я как аграрный министр для выполнения задач, которые лежат передо мной? На прошлой неделе я пришёл к выводу, что я не тот человек", – написал 60-летний бывший пекарь Стагхауэр.

В конце июня 2022 года в Нидерландах приняли экологический закон о резком сокращении выбросов оксида азота и аммиака – газов, которые в больших объёмах производит отрасль животноводства. Правительство признало, что "не все фермеры смогут продолжить свой бизнес", а другим придётся адаптироваться. В стране начались массовые протесты аграриев.

Правительство отказалось идти на уступки, а перед Стагхауэром поставили задачу: к середине сентября представить план по выкупу ферм и переходу сельского хозяйства от интенсивных методов. На прошлой неделе он сообщил, что не сможет выполнить поставленные перед ним задачи в срок.

Кроме того, по итогам недавних переговоров, которые провёл Стагхауэр в Брюсселе, Еврокомиссия отказалась продлить разрешение Нидерландам на использование увеличенного количества удобрений. "Я понимаю, что это сообщение станет ударом для многих фермеров", – написал Стагхауэр.

"Я уважаю его смелое решение", – заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поблагодарив Стагхауэра за работу, которую он проделал на своём посту. Должность министра сельского хозяйства временно займёт предшественница Стагхауэра 44-летняя Карола Схоутен.