Министр обороны Британии: Путин и генералы могут закончить как нацисты

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил, что в этот день Украина борется за новую победу и одержит ее.

«Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас! И Крещатик увидит парад победы – победы Украины», – сказал глава государства 9 мая.

По его словам, 24 февраля Россия начала «наступление на те же грабли», передает сайт Крым.Реалии.

Отметим, что в Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 8 мая – День памяти и примирения.

«На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал… Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух. Нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, каковой является нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы воюют не против кого-то, а за себя, за свою свободу и независимость.

«Мы бьемся за свою свободу, за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем, что сделали наши предки во Второй мировой войне. В которой погибли более восьми миллионов украинцев. И домой не вернулся каждый пятый украинец. В целом же война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней. Мы не говорим «можем повторить». Ибо хотеть повторить 2194 дня войны может только безумный. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен», – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что нынешняя война – это война не двух армий, это война двух мировоззрений.

«Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, которые идут своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить», – добавил глава государства.

«Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 Мая и победу над нацизмом. Чтобы слово «денацификация» получило шанс. Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названные мною города сегодня особенно вдохновляют нас. Верю, что мы точно прогоним оккупантов из собственной земли», – подчеркнул Зеленский.

Недавно в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, предлагающий отказаться от государственного праздника в День победы 9 мая, а ежегодно отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.