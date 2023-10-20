Министр обороны Израиля сообщил о трёх этапах операции в секторе Газа

Израильская военная операция в секторе Газа против радикальной палестинской группировки ХАМАС будет состоять из трех этапов, заявил 20 октября министр обороны Израиля Йоав Галант. Он присутствовал на прошедшем в Тель-Авиве заседании комитета Кнессета по обороне и международным делам. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Галанта, сейчас идет первая фаза, в ходе которой наносятся авиаудары с последующими наземными маневрами с целью уничтожить боевиков и нанести урон инфраструктуре ХАМАС. На втором этапе боевые действия продолжатся, но с меньшей интенсивностью – для ликвидации очагов сопротивления. «Третьим шагом станет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие ответственности с Израиля за повседневную жизнь там», – сказал глава Минобороны.

После масштабного нападения экстремистов на Израиль 7 октября и начала крупной операции израильской армии в секторе Газа под названием «Железные мечи» власти Израиля не раз подчеркивали, что их цель – полное уничтожение ХАМАС. Одновременно поступала информация о подготовке ЦАХАЛ к наземной операции против радикальных группировок.