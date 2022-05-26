Минобороны Британии: российские ВДВ понесли в Украине тяжёлые потери

Российские воздушно-десантные войска широко использовались во время операций в Украине, завершившихся заметными тактическими неудачами, в особенности в начале российского вторжения. Об этом говорится в новой сводке военной разведки министерства обороны Великобритании.

Операции с участием ВДВ включали себя, в частности, попытку наступления на Киев через аэропорт в Гостомеле в марте, буксующее наступление на изюмском направлении, недавнюю провалившуюся попытку переправиться через Северский Донец в Луганской области, которая дорого обошлась российским силам (украинские военные оценивают число погибших в 400 российских солдат, независимого подтверждения этой оценки нет).

Российская доктрина предполагает направление сил ВДВ на наиболее сложные операции. 45-тысячные силы, в основном, состоят из профессиональных солдат-контрактников. Они считаются элитными военными. В нынешней кампании, как отмечает британская разведка, подразделения ВДВ, однако, использовались для решения задач, которые лучше подходят тяжело вооруженной пехоте, и понесли тяжелые потери. Какие именно - не сообщается.

Неоднозначные результаты, вероятно, отражают стратегические просчеты и неудачу попыток России захватить господство в воздухе. В отчёте говорится в частности о неготовности к серьёзному сопротивлению. Также, как считают в Минобороны Британии, значительное вложение средств в российскую армию за последние 15 лет не привело к созданию сбалансированных Вооружённых сил.

Издание "Проект" ранее по открытым источникам изучило информацию о российских подразделениях, участвующих в войне, и пришло к выводу, что речь идёт фактически обо всех реально боеспособных частях российской армии.

Минобороны России пока не комментировало сообщение британского Минобороны.