Минобороны РФ отчиталось о 32 сбитых беспилотниках над Крымом

Министерство обороны России сообщило, что вечером в пятницу над территорией аннексированного Крыма были сбиты 26 украинских беспилотников. Чуть позже ведомство отчиталось еще о шести сбитых дронах.

Ранее корреспонденты Крым.Реалии сообщили, что в разных районах Крыма были слышны взрывы. Российские власти отчитались о работе ПВО в Севастополе и Симферопольском районе. Кроме того, сообщалось о работе ПВО в районе Геническа.

Вечером в пятницу глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном обстреле Генического района. «На данный момент армией России сбито уже не менее 15 целей», – написал он в телеграм-канале.

Несколькими часами ранее Минобороны России писало о шести сбитых украинских беспилотниках над Курской областью. Рано утром 16 декабря губернатор региона Роман Старовойт сообщил еще о трех «прилетах». По его словам, в результате атаки у восьми домов повреждены заборы, окна, крыши. Также удары пришлись по компрессорной станции и линии электропередачи. Пострадавших нет.