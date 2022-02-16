Минобороны РФ: войска Южного военного округа покинули Крым

Подразделения Южного военного округа покинули Крым после завершения учений на полигонах, расположенных на аннексированном Россией полуострове. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

Военнослужащие и боевая техника, в том числе танки и артиллерийские установки, по железной дороге возвращаются в пункты постоянной дислокации. По данным военных, эшелон уже пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.

Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) в опубликованном 13 февраля докладе, напротив, сообщают о переброске сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей. Кроме того, в Черном и Средиземном морях находились три крейсерские ударные группы во главе с тремя ракетными крейсерами проекта 1164 "Атлант".

Кроме этого, в CIT обращают внимание на переброску к украинским границам войск Национальной гвардии. Речь идёт, прежде всего о "кадыровцах" – бойцах 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова, больше известного как полк "Север" (бывший батальон "Север"). О возвращении этого подразделения в Грозный пока не сообщалось.

Вчера Министерство обороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов готовятся вернуться в гарнизоны после учений. В ведомстве отмечали, что другие военные округа, флоты и подразделения Воздушно-десантных войск продолжают участвовать в учениях.

В частности, они проводятся в Баренцевом, Черном, Балтийском морях, а также в Западном, Восточном, Центральном военных округах. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, а также на территории Беларуси. Туда Россия перебросила подразделения Восточного военного округа. Об их возвращении в места дислокации не сообщается.

Учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США и их союзники по Североатлантическому союзу заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на территорию Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера заявил, что пока не видит никаких доказательств отвода российских войск от границы с Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение о завершении учений российских войск фразой: "Увидим отвод – поверим в деэскалацию".