Минобороны России объявило о прекращении вручения повесток

Все мероприятия, связанные с призывом в рамках мобилизации, завершены, – сообщили в Минобороны России. Российский Генштаб направил соответствующие указания командующим войсками, подготовка и вручение повесток прекращается.

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», – говорится в сообщении ведомства.

С 31 октября военкоматы должны вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем на службу будут принимать только добровольцев и контрактников.

Так жителя Батайска Ростовской области, который получил повестку в военкомат, после завершения мобилизации записали на фронт добровольцем. Он рассказал изданию «7х7», что это сделали без его согласия.

«Я говорю, что я же не давал согласие и не имею желания проходить службу. В ответ услышал: "Ничем не могу помочь, свободны, 2 числа явитесь"», - рассказал резервист.

Формально мобилизация может быть завершена только после выхода специального указа президента России. О подписании такого документа пока не сообщалось.