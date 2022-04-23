Минобороны России сообщило об одном погибшем на крейсере «Москва»

Министерство обороны России сообщило, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» погиб один человек, еще 27 считаются пропавшими без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

Минобороны отчиталось о том, что оказывает помощь родственникам погибшего и пропавших без вести. Ранее ведомство утверждало, что после пожара с корабля эвакуировали весь экипаж. Однако позднее стали появляться сообщения от родственников матросов, служивших на крейсере, о погибших и пропавших без вести.

13 апреля Украина заявила о ракетном обстреле «Москвы» и пожаре на крейсере. Это произошло в Черном море, предположительно в 150 километрах от Одессы. В ночь на 14 апреля факт пожара признало Минобороны России. Ведомство утверждало, что на корабле сдетонировал боеприпас.

Днем 14 апреля Пентагон и российская сторона заявили, что крейсер на плаву. Но спустя несколько часов российское Минобороны заявило, что при буксировке в порт в штормовую погоду крейсер потерял остойчивость и затонул. О причинах пожара Россия не сообщила.