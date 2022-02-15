Минобороны РФ: Россия начинает возвращение военных с учений

Министерство обороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учений в пункты постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. Военные уже приступили к погрузке.

«Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», – сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. На ряде направлений, по его словам, учения продолжаются.

Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team сообщают, что пока никаких признаков отвода военных из районов вблизи украинской границы в места постоянной дислокации не наблюдают.

25 января Западный и Южный военные округа России начали проверку боеготовности на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Она подразумевала передислокацию подразделений на полигоны, в том числе отдаленные.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что манёвры проходят практически на всех флотах и во всех военных округах. В частности, они проводятся в Баренцевом, Черном, Балтийском морях, а также в Западном, Восточном, Центральном военных округах. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

С 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость–2022", на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа с вооружением. Об их возвращении в места дислокации не сообщается.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что российские войска, которые сейчас находятся в Беларуси, после завершения учений в этой стране покинут её.

Учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США и их союзники по Североатлантическому союзу заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на территорию Украины. СМИ со ссылкой на источники в разведке называли даже конкретные даты, в том числе – 16 февраля.

Накануне группа исследователей Conflict Intelligence Team опубликовала доклад, в котором утверждается, что подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в течение ближайших дней. В публикации говорится о перемещении значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Отмечается также концентрация войск на юго-западе Брянской области и в Курской области. В Белгородскую область, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, а также тяжёлые САУ "Пион", которые способны обстреливать Харьков без пересечения границы. Наблюдается также переброска сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, 6 из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов. В Беларусь и к границе с Украиной переброшена также авиация и до 60 пусковых установок "Искандер".

В Москве заявляют, что планов вторжения нет, войска находятся на учениях, а главным содержанием переговоров с Западом называют не Украину, а российские требования "гарантий безопасности". При этом и Путин и другие российские чиновники давали понять, что отказ от принятия Украины в НАТО для Москвы – один из самых принципиальных вопросов.