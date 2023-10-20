Министерство торговли Казахстана заявило, что информация о запрете экспорта в Россию 106 видов товаров двойного назначения не соответствует действительности. Ранее о запрете заявил замминистра торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

В сообщении ведомства говорится, что регулирование торговых отношений Казахстана и России «происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе».

«Запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались. При этом отмечаем, что торговля товарами так называемого двойного назначения, которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Республики Казахстан. В соответствии с законодательством Республики Казахстан в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите», – указано в сообщении.

19 октября замминистра торговли и интеграции Кайрат Торебаев заявил, что Казахстан запретил продажу России 106 видов товаров двойного назначения.

«Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили», – сказал Торебаев.