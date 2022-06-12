Митрополит Иларион: Я не вписался в поворот и оказался на обочине

Митрополит РПЦ Иларион (Алфеев), ранее освобожденный Синодом РПЦ от обязанностей главы Отдела внешних церковных связей, связал свой уход с поста с «требованиями нынешней общественно-политической ситуации».

На недавнем заседании Синода Иларион, считавшийся одним из самых влиятельных иерархов РПЦ, был выведен из состава Синода, в котором он состоял более 10 лет, и назначен главой Будапештской и Венгерской епархии. Это произошло на фоне решения Украинской православной церкви о полной независимости от Московского патриархата.

Иларион в воскресенье после литургии в московском храме на Большой Ордынке, настоятелем которого он был, попрощался с прихожанами и сказал о том, что думает по поводу своей отставки. По словам митрополита, он сам «не знает многих деталей». Иларион подчеркнул, что ему «было сказано», что отставка связана не с работой ОВЦС, а с требованиями общественно-политической ситуации. «Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась», - сказал Иларион. Он отметил, что не гонится за карьерой.

Ранее источники Би-би-си в РПЦ утверждали, что новое назначение Илариона соответствовало его собственному желанию, а религиовед Андрей Шишков отмечал, что митрополит «ни разу не высказывался в поддержку военной кампании (в Украине), всегда обходил эту тему насколько возможно в публичных высказываниях». «Учитывая, что он занимал высокую должность, очевидно, что делал он это неспроста и хотел уйти», - считает Шишков.

В конце мая, после того, как УПЦ приняла в связи с войной в Украине решение о полной независимости от Москвы, Иларион официально заявлял, что поправки, внесенные в устав Украинской православной церкви, никак не меняют ее статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Синод РПЦ, однако, не согласился с такой оценкой, фактически назвав эти изменения нелегитимными. Кроме того, он переподчинил Крымскую епархию УПЦ непосредственно Московскому патриархату.

Иларион считался одним из ближайших сподвижников патриарха Кирилла. Помимо прочего, он автор биографии Кирилла, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».