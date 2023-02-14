Молдова в целях безопасности закрывала на час воздушное пространство

Молдова во вторник примерно на час закрывала свое воздушное пространство. Решение было принято по соображениям безопасности, сообщило Управление гражданской авиации страны, не приведя деталей. Временная мера действовала до 14:47 местного времени.

Некоторые источники пишут, что решение последовало за обнаружением на молдавской территории беспилотников. Официальных комментариев по этому поводу нет, отмечает Молдавская служба Радио Свобода.

Президент Молдовы Майя Санду днем ранее, 13 февраля, заявила, что получила от украинской разведки документы о планировании Москвой действий против ее страны. «Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты при организации этих диверсий», - сказала Санду, призвав сограждан к максимальной бдительности.

Майя Санду утверждала, что план российской стороны, о котором стало известно Кишиневу, включал использование для насильственных действий лиц из числа иностранцев. В этой связи Санду упомянула «диверсантов с военной подготовкой в гражданской одежде» и найденные инструкции для граждан Сербии, России, Беларуси и Черногории с тем, как проникнуть в Молдову для осуществления поставленных перед ними задач. Россия хочет сменить власть в Республике Молдова и привести к руководству в Кишиневе своих ставленников, подчеркнула Майя Санду.

Российский МИД в ответ заявил, что утверждения Санду совершенно необоснованны и ничем не подтверждены. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряженности и попытках втянуть Молдову «в жесткую конфронтацию с Россией».

Белград тоже отверг возможное участие сербских граждан в подрывных действиях в Молдове и запросил Кишинев срочно предоставить руководству Сербии всю имеющуюся на этот счет информацию. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович сказал, что не располагает сведениями на этот счет и высказал готовность связаться с молдавским правительством, а при необходимости провести дополнительную проверку. Абазович отметил, что Черногория входит в НАТО и полностью поддерживает санкционную политику ЕС в отношении России.