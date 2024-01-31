Москва и Киев обменялись пленными впервые после крушения Ил-76

Минобороны России сообщило, что 31 января Украине были переданы 195 военнопленных ВСУ, а из украинского плена были возвращены 195 российских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале, что в результате обмена в Украину вернулись 207 человек. Как сообщает «РБК-Украина», самому старшему из освобожденных 61 год, самому младшему – 20 лет. Как минимум 36 переданных пленных имеют ранения или серьезные заболевания.

Это первый обмен пленными после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Согласно заявлению Минобороны России, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили в Белгород для обмена. Утверждается, что все находившиеся на борту погибли. Российские официальные лица заявили, что самолет был сбит Украиной.

Представители властей Украины, включая президента Владимира Зеленского, не подтвердили и не опровергли российскую версию случившегося с самолетом и пленными, которых должны были обменять. Они подтвердили то, что обмен действительно готовился и не состоялся, обвинили Россию в том, что она использует вопрос о судьбе пленных для того, чтобы воздействовать на общественное мнение в Украине, и призвали к международному расследованию катастрофы.