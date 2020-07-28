МТС получила первую в России лицензию на развертывание сети 5G

Первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G получила МТС, пишет "Медуза" со ссылкой на компанию.

Роскомнадзор выдал лицензию до 16 июля 2025 года с диапазоном частот 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах России.

"Первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия", – сказано в сообщении компании. При этом не уточняются сроки, когда 5G будет доступен клиентам.

Директор по стратегическому развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур 28 февраля этого года говорила, что сроки запуска сетей 5G в десяти российских городах-миллионниках могут быть сдвинуты на 2024 год. Она связывала это с перспективами использования отечественного оборудования для развития 5G и с вопросами выделения частот.

Операторы связи считают, что для развертывания связи пятого поколения лучше всего подходит диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако Минобороны России выступало против передачи частоты в этом диапазоне и предлагало использовать для 5G частоты в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. Источники "Ведомостей" указывали, что под первый диапазон нет коммерческого оборудования, а второй подходит только для локального покрытия.

С технологиями связи 5G связаны и различные теории заговора, которые появились во время пандемии коронавируса. Одна из самых популярных – теория о Билле Гейтсе, который якобы лоббировал введение микрочипов в человеческий организм под видом вакцинации и технологии связи 5G, которая позволяет контролировать поведение чипированных людей. Эти теории заговора неоднократно опровергали в международных СМИ, Генпрокуратура России также считает эти утверждения фейком.

В некоторых странах люди даже сжигали вышки 5G. В мае 2020 года у селения Ногир в Северной Осетии, например, сожгли вышку телефонной связи МТС. Жители опасались возможного "ввода в эксплуатацию коммуникационной сети пятого поколения".