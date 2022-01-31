МВД Украины: в Киеве готовили беспорядки с бутафорской кровью

МВД Украины заявляет, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили готовившиеся в ряде городов страны провокации с целью дестабилизации обстановки - на фоне сообщений о возможной подготовке Россией вооружённого вторжения в Украину.

Как заявил в понедельник на брифинге в Киеве глава МВД Денис Монастырский, первая акция была запланирована уже на 31 января, она должна была пройти у здания Офиса президента. Утверждается, что в ней должны были принять участие до 5 тысяч человек, которым заплатили за это деньги. При этом должны были начаться стычки с полицией и другие проявления насилия. Организаторы, как утверждается, даже приготовили бутафорскую кровь для большего эффекта.

Также, как утверждает полиция, подобные акции готовились в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях, то есть в регионах, расположенных между Киевом и российской границей.

Накануне МВД Украины сообщило о задержании группы людей, которые, как утверждается, планировали устроить беспорядки. Какие именно силы за ними стоят, и идёт ли речь о "российском следе", пока не сообщается.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил в ноябре 2021 года, что Россия может спровоцировать беспорядки в стране, чтобы "через протесты и митинги показать, что народ настроен против правительства". Не соглашаясь с утверждениями ряда западных СМИ и политиков об угрозе неминуемого вторжения России в Украину, украинские официальные лица утверждают, что Россия может избрать иной путь для подрыва украинской государственности - в частности, массовые беспорядки и попытки привести к власти пророссийское руководство.