Лидера оппозиции в Мьянме, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам тюрьмы

Суд в Мьянме приговорил еще к четырем годам тюрьмы Аун Сан Су Чжи, бывшую госсоветника страны и нобелевского лауреата, признав ее виновной в хранении раций и нарушении коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Sky News.

В начале декабря суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы по обвинениям в подстрекательстве к инакомыслию и нарушении санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса. Однако через несколько часов после того, как о приговоре стало известно, особенно за пределами Мьянмы, главнокомандующий вооруженными силами и фактический правитель страны Мин Аунг Хлайн смягчил приговор вдвое: с четырех до двух лет лишения свободы. Аун Сан Су Чжи уже 11 месяцев как находится в заключении.

Как пишет Настоящее время, экс-советнику в общей сложности предъявлено 11 обвинений. Общий срок лишения свободы по ним может достигнуть более 100 лет. Она не признает вину.

Ее сторонники считают процесс политически мотивированным. Судебный процесс, который проходит в столице страны Нейпьидо, закрыт для журналистов.

Аун Сан Су Чжи 76 лет. Она провела больше 15 лет под домашним арестом за свою продемократическую деятельность и в апреле 2016 года после выборов заняла пост государственного советника Мьянмы. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, а годом ранее – премия "За свободу мысли" имени Сахарова.

В 2015 году на парламентских выборах партия "Национальная лига за демократию" завоевала большинство голосов в обеих палатах парламента, получив право назначить правительство и президента.

В 2016 году она заняла пост госсоветника и фактически возглавила правительство Мьянмы.

Первого февраля 2021 года военные свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа ее партии "Национальная лига за демократию" на выборах в ноябре 2020 года стала результатом массовых фальсификаций. В конце июля итоги выборов были отменены.

Вскоре после прихода к власти хунты в Мьянме начались массовые протесты. Во время их разгона погибли более тысячи человек.

В 2018 году ООН обвинила гражданское правительство Мьянмы Аун Сан Су Чжи в том, что они не предотвратили преследование рохинджа. Расследовательская группа экспертов ООН заявила, что у военного командования Мьянмы были намерения устроить "геноцид" мусульман-рохинджа. Эксперты ООН рекомендовали преследовать военных Мьянмы в Международном уголовном суде или отдать их под трибунал.