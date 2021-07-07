Мюзикл о поющей кукле открыл 74-й Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль из-за эпидемии коронавируса в 2020 году отменили, а в 2021 перенесли с мая на июль. 6 июля состоялось его открытие.

В жюри под председательством Спайка Ли пять женщин (режиссеры Мати Диоп и Джессика Хауснер, актрисы Мелани Лорани и Мэгги Джилленхол и певица Милен Фармер) и трое мужчин. Прогрессивный гендерный баланс дополняет национальное разнообразие. Спайк Ли – афроамериканец, актер Тахар Рахим – французский араб, актер Сон Кан Хо – кореец, режиссер Клебер Мендоса-младший – латиноамериканец.

Джоди Фостер, которой вручили почетную "Пальмовую ветвь", произнесла речь по-французски. Педро Альмодовара, вручавшего ей приз, зал встретил овациями.

В фестивальном трейлере показали фрагменты из конкурсных фильмов. Среди них – лесбийско-монашеская драма Пола Верховена "Бенедетта" и картина обладателя гран-при Берлинале-2021 Рюсукэ Хамгути "Веди мою машину" по рассказу Харуки Мураками. Луи Гаррель снял свой второй фильм для прогрессивной новой экологической программы. Франсуа Озон представит картину "Все прошло хорошо" о проблемах эвтаназии. Мия Хансен-Лёв – семейную драму о паре сценаристов, нашедших приют на острове Форё, где жил Ингмар Бергман. В долгожданном фильме Апичатпонга Вирасетакула "Память" Тильда Суинтон будет бороться с бессонницей. Суинтон снялась также у Уэса Андерсона во "Французском диспетчере". А Леа Сейду появится сразу в четырех фильмах программы ("Французский диспетчер", "Франция" Бруно Дюмона, "История моей жены" Ильдико Эньеди и "Обман" Арно Деплешена).

Фильм открытия "Аннетт" – первая картина Леоса Каракса на английском языке. Генри (Адам Драйвер) – успешный стендапер, курящий и боксирующий одновременно (так он готовится к сцене). Его жена Энн (Марийон Котияйар) – оперная певица. "Аннетт" – мюзикл, и пара поёт о любви. У них рождается ребенок – кукла на шарнирах, которую называют Аннетт. Постепенно тучи над семейством сгущаются. Энн подозревает, что плохо знает своего мужа. Из-за неудачных шуток комик теряет популярность. Пару ожидают тяжёлые испытания.

Предыдущий фильм Каракса "Корпорация «Святые моторы»" вышел на экраны в 2012 году. "Аннет" посвящен Насте Голубевой-Каракс, дочери режиссера и погибшей актрисы Кати Голубевой. Музыку написала группа "Sparks".

Камеры поймали интимный момент: Марийон Котийар и Адам Драйвер стояли перед входом во дворец "Люмьер", и Котийар заботливо поправляла пиджак на плече своего партнера.