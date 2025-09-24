На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале скончалась в возрасте 87 лет в окружении детей во французском городе Немур близ Парижа. Об этом вечером во вторник, 23 сентября, агентству AFP сообщил ее агент Лоран Саври.

Родившаяся в Тунисе французско-итальянская актриса снялась более чем в 150 фильмах. Она была музой легендарных режиссеров Федерико Феллини и Лукино Висконти.

Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал Кардинале «одной из величайших итальянских актрис всех времен», передает DW.

Клаудия Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Ла-Гулете близ Туниса. В 17 лет она, победив на конкурсе красоты, была признана «самой красивой итальянкой Туниса» и выиграла поездку на Венецианский кинофестиваль. Там она привлекла внимание сразу нескольких режиссеров.

В начале 1960-х годов Висконти снял с Кардинале фильмы «Рокко и его братья» и «Леопард». Актриса также вошла в историю кино благодаря роли в классическом вестерне Серджо Леоне «Однажды на диком Западе» 1969 года.

Американская публика знала ее в первую очередь по фильму «Розовая пантера». Клаудия Кардинале была удостоена Золотого льва в Венеции в 1993 году и Золотого медведя в Берлине в 2002 году.