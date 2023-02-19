На Берлинском кинофестивале прошла премьера фильма «В Украине»

«Владимир Путин провалил попытку поссорить страны Запада», - заявила вице-президент США Камала Харрис , выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. Американский политик подчеркнула решимость Вашингтона оказывать длительную поддержку Украине.

«США понимают значение независимости», – подчеркнула Харрис, добавив, что именно поэтому ее страна будет и далее возглавлять коалицию государств, поддерживающих Украину. Харрис напомнила, как США перед 24 февраля прошлого года предупреждали о возможности российского вторжения: «Многие задавались вопросом, каким будет ответ Запада. Год спустя мы знаем: Киев еще стоит, Россия ослаблена и трансатлантический альянс стал сильнее, как никогда».

Война России против Украины – это нападение на общие ценности Запада, констатировала Харрис, указав, что Россия совершила преступление против человечности, а также призвав привлечь всех виновных к ответственности. Она напомнила о преступлениях в Буче, ответственность за которые Киев возлагает на российских солдат. Российская сторона отрицает причастность своей армии к убийствам в этом и других пригородах Киева.

Выступая в Мюнхене, Камала Харрис указала также на «значительный стратегический интерес» США в отражении российского нападения на Украину, поскольку, по ее словам, эта война имеет глобальное влияние. «Ни одна страна не находится в безопасности, когда какое-либо государство нарушает территориальную целостность другого. Суверенные государства имеют право на существование. Если Путин достигнет успеха своей атакой, другие страны могут последовать его примеру применения силы», – пояснила вице-президент. Она также предостерегла Китай от военной помощи России. По ее словам, Пекин таким образом поддерживал бы агрессию, убийства и уничтожение порядка, основанного на правовых нормах.

Глава Офиса иностранных дел ЦК Компартии КНР Ван И заявил в своем выступлении на конференции в Германии о намерении Китая «внести вклад в урегулирование украинского кризиса». Ван И подчеркнул, что Пекин будет «непоколебимо стоять на стороне мира и диалога». Одновременно китайский дипломат отметил, что «принципы хартии ООН – это то, что мы должны рассматривать как приоритет». Хаос и конфликты, которые в настоящий момент приносят страдания, начались из-за несоблюдения принципов этой хартии, констатировал Ван И. Одновременно он сказал, что проблемы между странами могут решаться не посредством давления и односторонних санкций, а путем диалога и переговоров. «Миру должен быть дан шанс», – резюмировал китайский политик и тут же в своей речи упрекнул США в «грязной кампании и агрессивных действиях» против Китая. Ван И также подчеркнул, что Тайвань в обозримом времени не будет суверенной территорией и самостоятельным государством.

Китайская мирная инициатива, нацеленная на окончание российской агрессии в Украине, отвечает долговременным ожиданиям западных политиков и ослабляет позиции России на мировой арене, отмечают в эти дни германские эксперты и пресса.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем выступлении на конференции в Мюнхене 18 февраля заявил о дальнейшей военной помощи Украине. «Наступил момент удвоить нашу военную поддержку. Вместе мы должны помогать Украине защищать ее города от российских бомб и иранских беспилотников. Поэтому Великобритания будет первой страной, которая предоставит в распоряжение Украины оружие большого радиуса действия», – сказал Сунак. Свое заявление он не конкретизировал.

Сунак подчеркнул, что Великобритания и ее союзники стремятся поддерживать Украину «современными системами ПВО». По его словам, единственный путь прекратить начатую Россией агрессию, это «помочь Украине выиграть войну». Премьер-министр Великобритании также сказал, что Украина имеет право на оборону, и для этого ей необходимы танки, системы ПВО и артиллерия. Оружие большого радиуса действия могло бы помочь отвоевать оккупированные территории, заявил Сунак. От ответа на вопрос о поставках военных самолетов премьер-министр Великобритании уклонился. Он лишь отметил, что украинские пилоты будут обучаться в его стране. Глава британского правительства также сказал, что если какое-либо государство предоставит в распоряжение Украины самолеты, Великобритания поддержит эту инициативу.

В первой половине дня заместитель премьер-министра Украины Александр Кубраков потребовал на Мюнхенской конференции от стран Запада поставки кассетных бомб и фосфорных боеприпасов. Применение этих видов оружия осуждается мировым сообществом согласно Конвенции по кассетным боеприпасам, ратифицированной 84 странами. Кубраков разъяснил, что Россия также использует этот тип оружия. Поэтому его страна хотела бы применять «эти военные средства». Украинский политик подчеркнул, что речь идет о «суверенной территории Украины». Он отметил, что понимает трудности из-за принятых соглашений, но подобный вид боеприпасов «возможно, поможет отразить наступление России». Предложение Александра кубракова было встречено недоумением со стороны западных политиков, отмечает корреспондент Радио Свобода.

Помимо этого, заместитель премьер-министра Украины привел доводы в пользу поставок его стране военных самолетов. По словам Кубракова, это трудная тема, однако уже сейчас можно начать программы по обучению украинских пилотов. В то же самое время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решительно заявил, что его страна готова совместно с другими государствами поставлять Украине военные самолеты. Условием для этого шага он назвал «решение НАТО». На вопрос, готова ли Польша поставлять Украине американские самолеты типа F-16, Моравецкий ответил, что его страна не располагает ими в достаточном количестве.

На Мюнхенской конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заверила Украину в мобилизации усилий европейских ресурсов с целью производства боеприпасов для Украины.