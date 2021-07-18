На фоне роста заболеваемости Кадыров заявил о победе над острой фазой пандемии в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с ежегодным посланием к парламенту и жителям республики, одной из ключевых тем которого стала ситуация в здравоохранении. Политик заверил, что Чечня «справилась с острой фазой пандемии» и сейчас успешно формирует коллективный иммунитет к коронавирусу через массовую прививочную кампанию российской вакциной.

Глава республики подчеркнул, что властям удалось «в достаточно короткие сроки стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку, наладить социальную, экономическую ситуацию и повседневную жизнь жителей республики».

«Безусловно, сегодня мы можем сказать, что Чеченская Республика справилась с острой фазой пандемии. Сегодня нашей главной задачей является достижение так называемого «коллективного иммунитета» к коронавирусу», - заявил Рамзан Кадыров.

Вместе с тем даже официальная статистика распространения коронавируса подтверждает, что ситуация в республике остается крайне напряженной. По суточному приросту она лишь немного отстает от декабря 2020 года, когда в Чечне произошел всплеск заболеваемости и число новых случаев несколько дней превышало 140 с максимумом в 187 случаев 5 декабря 2020 года. С середины июня в Чечне продолжается резкий рост числе заболевших – если всю весну и половину июня оно составляло не более десяти человек в сутки, то в последние несколько дней превышает сотню. Так, 18 июля подтверждено 124 новых случая, перед этим 119, 112, 107.

Также за последние недели в Чечне отмечен резкий рост смертности от коронавируса: если с начала года умирали по одному-двум пациентам и не каждый день, то сейчас даже в официальной статистике фиксируется по несколько смертей в сутки с максимум 10 умершими 14 июля. Это самый высокий показатель за всю пандемию.

Резкое ухудшение ситуации с количеством новых случаев и тяжелого течения заболевания происходит на фоне принудительной вакцинации – число привитых резко пошло вверх как раз с середины июня и Чечня, до этого входившая в число аутсайдеров по темпам прививок населения, резко вышла в лидеры.