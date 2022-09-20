На Мосбирже начался обвал акций после сообщений о референдумах

Решение футболиста московского «Динамо» Сабы Сазонова выступать за молодежную сборную Грузию – одна из главных тем российских спортивных изданий.

Sport24 поговорил с Андреем Сазоновым – отцом футболиста. Он говорит, что «Саба никогда и ни при каких обстоятельствах не давал согласия выступать за сборную России».

Ранее СМИ сообщали, что Сазонов получил приглашение в российскую молодёжку, но в последний момент отказался от него и поехал в грузинскую команду.

По словам отца футболиста, в отличие от российской стороны, «конкретику первой дала Федерация футбола Грузии».

«Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно», – рассказал Андрей Сазонов.

Отец спортсмена говорит, что у Сабы «две равнозначные родины и два гражданства».

«И полное право принимать самостоятельное решение. Конечно, он не хотел бы его принимать: это как выбирать между родителями. Саба не собирается предавать ни Россию, ни Грузию – я так его воспитал. Он не собирается высказываться плохо ни об одной из этих стран», – заявил Андрей Сазонов.

«Саба выбрал Грузию, чтобы получить больше возможностей для профессионального роста. Он хочет стать футболистом мирового класса», – добавил он.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Роман Терюшков. Он отметил, что не считает Сабу Сазонова предателем.

«Саба Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное – России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право. Сазонов – не предатель. У него родственные связи. И, насколько я понимаю, он имел двойное гражданство всю свою жизнь. Теперь, если он решил играть за Грузию, он просто должен считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. А так – ничего страшного не произошло. Я называл предателями тех, кто будучи спортсменом сборной России, принимает решение выступать за недружественные страны. Грузия не входит в перечень недружественных для России стран», – сказал Роман Терюшков, который является членом наблюдательного совета футбольного клуба «Химки».

Ранее нападающий российского клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что может сменить российское гражданство на грузинское, чтобы выступать за сборную Грузии.