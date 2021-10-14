На центр «Мемориал» в Москве напали неизвестные в масках

Тысячи человек собрались сегодня на площади Свободы в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала «Мтавари» и один из адвокатов Саакашвили зачитал его послание, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению. Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от «Национального движения», которые вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии на местных выборах.

«Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим признакам, пора освободить и спасти Грузию и самое необходимое сегодня для этого – единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна нуждается в большом примирении, и мы должны быть к нему готовы. Стране сегодня жизненно необходимо, чтобы мы перестать унижать друг друга и сеять ненависть друг к другу, мы должны простить друг друга – об этом я пишу из тюремной камеры, как незаконный заключенный, но буду действовать в таком же духе и выйдя отсюда.

Очередной реванш и месть морально разрушат наше общество и в конечном итоге разрушат нашу страну, впереди нас ждут большие перемены, но для этого мы должны забыть все обиды, отбросить груз негативных эмоций, так как без этого страна не может двигаться вперед. Общество, в котором люди обижены друг на друга, никогда не ставило свою страну на путь прогресса, никогда не создавало ничего ценного и всегда терпело поражение от собственного гнева и агрессии. Цивилизованная страна не может основываться на распрях, и если мы хотим цивилизованную страну, то нам определенно нужно великое примирение и отказ от мести и реванша.

С нас достаточно поражений, долой нигилизм, 30-го все должны пойти на выборы, мы будем защищать каждый голос, а затем мы вместе отметим победу Ники Мелия в Тбилиси, победу Хатии Деканоидзе в Кутаиси, победу Георгия Киртадзе в Батуми, победу Анзора Мелия в Зугдиди, Давида Киркитадзе в Рустави, Кобы Накопия в Сенаки, Георгий Ботковели в Телави, Иосеба Буадзе в Хашури, Николоза Ахалкаци в Карели, Георгия Робакидзе в Багдати, Сандро Метревели в Цхалтубо, Бесо Шенгелия в Хоби, Георгий Харчилава в Цаленджиха, Бадри Карчава в Чхороцку, Миши Оболадзе в Хелвачаури и все вместе мы победим мы в Грузии».

Следом начались выступления сторонников оппозиции с требованием освобождения Саакашвили и критикой правительства «Грузинской мечты».