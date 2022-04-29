На параде 9 мая в Москве не будет лидеров других стран

На традиционный военный парад на 9 мая не приедут лидеры иностранных государств. Кремль заявил, что никого не приглашал, так как "год не юбилейный". По его словам, участие не планируется и для фактического белорусского лидера Александра Лукашенко, передаёт "Медуза".

Иностранные лидеры зовутся почти на каждый парад, самый представительный был в 2005 году, когда Россия отмечала 60-летие победы во Второй мировой. Тогда на мероприятии присутствовали президент США Джордж Буш и президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Герхард Шрёдер, председатель КНР Ху Цзинтао и премьер-министры Италии Сильвио Берлускони и Японии Дзюнъитиро Коидзуми.

Парад на 70-летие победы в 2015 году проходил после аннексии Крыма и был проигнорирован лидерами западных стран, однако почти каждый год с тех пор на Красной площади оказывался кто-то из лидеров других государств. В прошлом году это был президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В 2022 году парад будет посвящён 77-летию победы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пусков заявил, что "это не юбилейная дата". В этом году в мероприятии планируется участие 11 тысяч военнослужащих, — передают РИА “Новости”.