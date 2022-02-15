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На сайты Минобороны и ряда банков Украины совершены кибератаки
Власти Украины и ряд украинских банков заявляют о том, что на несколько правительственных сайтов и сайты банков во вторник были совершены кибератаки.
Известно об атаке на крупнейшие банки страны «Приватбанк» и «Ощадбанк», а также на сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины. Речь идет о так называемой DDoS атаке, когда на сайты направляется огромное число запросов, в результате чего они перестают открываться для пользователей интернета.
К 21.00 по московскому времени сайты банков заработали, а сайт Минобороны Украины по-прежнему не открывается.
В Центре информбезопасности Украины предположили, что за DDoS-атаками может стоять Россия, хотя прямо о виновниках в его заявлении не говорится. Власти Украины и США ранее обвиняли российских хакеров в кибератаках на украинские сайты, в том числе с использованием вирусов.
Сообщение о кибератаках поступают на фоне напряженной ситуации вокруг Украины - в последние недели страны Запада утверждают, что Россия, сосредоточив у границ с Украиной большую вооруженную группировку, может готовить вторжение в эту страну. Ранее власти США заявили, что существует «конкретная, достоверная угроза» кибератак против Украины. Представители США подчеркивали, что санкции против России могут быть введены и как реакция на кибератаки - хотя они будут не столь жесткими, как в случае прямого вооруженного вторжения.
Другие новости дня
Прокуроры запросили 11 лет колонии для автора сайта Крым.Реалии
Подконтрольная России прокуратура в аннексированном Крыму запросила для внештатного автора сайта Крым.Реалии Владислава Есипенко 11 лет колонии.
Фрилансера проекта Радио Свобода обвиняют в незаконном хранении и перевозке гранаты.
Сотрудники ФСБ России задержали Есипенко в марте прошлого года в Крыму по подозрению в сборе информации для украинских спецслужб.
К Есипенко почти месяц не допускали независимых адвокатов. Сначала задержанный признал вину, но затем отказался от сказанного. По словам обвиняемого, его пытали для того, чтобы добиться признательных показаний. Есипенко также говорит, что гранату ему подбросили.
От ФСБ официальных комментариев по делу Есипенко не поступало.
Служба внешней разведки Украины назвала действия российской стороны провокацией. МИД Украины и правозащитники призвали Россию к немедленному освобождению автора сайта Крым.Реалии.
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай потребовал немедленно освободить Есипенко из-под стражи и заявил, что медиакорпорация возмущена пытками, о которых сообщил задержанный в Крыму фрилансер.
В Турции завершено дело о покушении на чеченских оппозиционеров
Управление по борьбе с терроризмом и Генпрокуратура Стамбула завершили расследование дела о шпионаже и покушении на чеченских оппозиционеров, живущих в Турции. Обвинительный акт отправлен в Стамбульский суд по тяжким уголовным делам.
В октябре прошлого года в Стамбуле арестовали шестерых человек, среди которых четверо уроженцев Чечни. Как сообщает турецкая газета Sabah, следствие установило, что лидером этой группы был Беслан Расаев. Он получил заказ на ликвидацию диссидентов из чеченской диаспоры от депутата Госдумы Адама Делимханова и криминального авторитета Казбека Дукузова.
Прокуратура Стамбула запросила для обвиняемых от 22 до 33 лет тюрьмы по статьям о политическом шпионаже, нарушении законодательства об огнестрельном оружии и подделке официальных документов.
После ареста в Турции шестерых иностранцев власти страны предоставили чеченским оппозиционерам государственную охрану.
- Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов в начале года привлек внимание угрозами, пообещав отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. По мнению чеченских властей, сыновья Янгульбаева стоят за критикующим политику главы Чечни Рамзана Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT.
- В Кремле заявили, что оценку словам Делимханова должна дать фракция «Единой России» в Госдуме и комиссия по этике.
- Группа правозащитников обратилась к главе комиссии Госдумы по этике Валентине Терешковой из-за высказываний Делимханова.
- Издание Znak.com сообщает, что комиссия, которую возглавляет Терешкова, на свои заседания с момента избрания новой Думы не собиралась.
Президент Грузии не согласна с прекращением полномочий трем депутатам от оппозиции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не согласна с решением парламента о прекращении полномочий депутатов от оппозиции. Об этом глава государства написал на своей официальной странице в Facebook.
Парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера «Дроа» Элене Хоштария и лидера «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе. Помимо оппозиционных депутатов парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава, который после отставки с поста председателя покинул законодательный орган по собственному желанию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Исходя из существующих сегодня внешних и внутренних вызовов, я не согласна с прекращением полномочий депутатов парламента», - написала президент Грузии.
- Хоштария и Нателашвили лишились мандатов из-за систематических пропусков пленарных заседаний парламента.
- Что касается одного из лидеров оппозиционной партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе, то в его случае причиной стал обвинительный приговор суда по делу о мошенничестве. Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.
Канцлер Шольц на встрече с Путиным: Главное, чтобы не началась война
В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пресс-конференцию по итогам переговоров транслировало «Настоящее Время».
Как отметил Шольц, он приехал в Москву в разгар кризиса вокруг Украины. «Мы очень озабочены, что 100 тысяч (российских) военнослужащих без очевидной причины сосредоточены у границ Украины. Главное, чтобы не началась война», – сказал он. Утверждения о том, что часть российских военных отводится от границы с Украиной, канцлер назвал хорошим знаком. Он также призвал к продолжению переговоров с Россией, в том числе и о так называемых гарантиях безопасности, отметив при этом разногласия между сторонами. Он сказал, что Германия поддерживает целостность Украины, а дальнейшая российская агрессия против Украины приведет к негативным последствиям.
Путин, со своей стороны, обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе. По словам Шольца, накануне во время его визита в Киев украинский президент Владимир Зеленский пообещал ему вскоре разработать все законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями.
Шольц говорил также о давлении российских властей на гражданское общество. Он упомянул о судебном запрете «Мемориала» и о судьбе московского бюро Deutsche Welle, работа которого была приостановлена по воле российских властей. Канцлер также вспомнил российского оппозиционера Алексея Навального, сказав, что считает его заключение неправомерным. Сегодня в колонии во Владимирской области начался новый процесс над Навальным.
Один из вопросов на пресс-конференции задал корреспондент Deutsche Welle. Он спросил у Путина, готов ли тот гарантировать, что в Европе не будет войны. Путин ответил, что для достижения этой цели Россия и выдвинула свои требования «гарантий безопасности», среди которых и отказ от перспективы вступления Украины в НАТО. На вопрос о том, продолжит ли Россия отвод войск от границы с Украиной, Путин сказал, что Россия будет действовать «по плану», а этот план будет зависеть от конкретных событий, в том числе от хода переговоров со странами НАТО о «гарантиях безопасности».
Путин также назвал происходящее в Донбассе «геноцидом» – в ответ на реплику Шольца о том, что целью операции НАТО против Югославии было остановить геноцид. Кто совершает геноцид в Донбассе и почему он считает геноцидом происходящее там, Путин не сказал.
Российский президент также прокомментировал призыв Госдумы к нему признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». По словам Путина, депутаты «тонко чувствуют избирателей», которые, по его словам, сочувствуют жителям Донбасса. При этом он сказал, что рассчитывает на выполнение Минских соглашений (они не предусматривают независимости контролируемых сепаратистами территорий). Шольц назвал возможное признание Россией «ДНР» и «ЛНР» нарушением Минских соглашений и «политической катастрофой».
Отвечая на вопрос о «Северном потоке – 2», канцлер фактически дал понять, что судьба этого проекта зависит от того, начнет ли Россия вторжение в Украину.
Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, который посещал Москву на прошлой неделе, отказался проходить ПЦР-тестирование на коронавирус в России. В результате политики беседовали за шестиметровым рабочим столом, находясь в его противоположных частях – точно так же, как ранее на переговорах Путина с Макроном и с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Представляющая Грузию фигуристка Губанова идет десятой после короткой программы
В фигурном катании на Олимпийских играх-2022 в Пекине начались соревнования среди одиночниц.
Представляющая Грузию Анастасия Губанова в короткой программе набрала 65,4 балла и квалифицировалась в произвольную программу. Она лидировала по итогам выступления трёх разминок (18 фигуристок), а по итогам всех выступлений заняла 10-е место.
В лидеры вышла фигурантка допинг-скандала, 15-летняя россиянка Камила Валиева. Второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото.
Медали в женском одиночном катании будут разыграны 17 февраля.
Трёх грузинских оппозиционеров лишили депутатских мандатов
Парламент Грузии лишил депутатских мандатов трёх оппозиционеров – лидера «Лейбористской партии» Шалву Нателашвили (79 голосов «за», 28 – «против»), одного из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе (77 голосов «за», 38 – «против»), лидера «Дроа» Элене Хоштария (77 голосов «за», 9 –«против»). Мандата лишился и экс-спикер Каха Кучава (78 голосов «за», 5 – «против»), ушедший в отставку в декабре прошлого года.
В случае с Нателашвили и Хоштария представители правящей партии «Грузинская мечта» указывают, что они пропускали заседания парламента текущего созыва по неуважительной причине, что, согласно регламенту парламента, является основанием для прекращения депутатских мандатов. При этом Хоштария сама требовала, чтобы её лишили мандата, а Шалва Нателашвили недавно сообщил, что решил прекратить бойкот парламента и хотел подключиться к работе законодательного органа.
Лишить депутатского мандата Бадри Джапаридзе парламент решил после решения суда, признавшего политика виновным в мошенничестве (статья 180 УК – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). При этом Джапаридзе, которого Тбилисский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы, освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.
В оппозиции считают, что прекращение мандатов оппозиционеров связано с инициативой создания следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили. Для одобрения инициативы необходимо 50 голосов.
Сегодня же парламентская фракция «Национальное движение – Сила в единстве» призвала законодательный орган восстановить пропорциональные списки, ранее снятые оппозиционными партиями. Из-за снятия списков оппозиционеры не могут заполнить в парламенте вакантные места.
В Баку обещают в кратчайшие сроки задержать карабахского лидера Арутюняна
Правоохранительные органы Азербайджана намерены «в кратчайшие сроки» задержать президента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна. Об этом заявил глава следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов.
«Следственные действия продолжаются. Арутюнян, представляющийся как «лидер самопровозглашенного режима», будет привлечен к ответственности оперативными ведомствами и органами разведки спецслужб в кратчайшие сроки», – заявил в беседе с журналистами Авазов.
Согласно азербайджанским источникам, Баку обвиняет Арутюняна в «ракетном обстреле Гянджи».
Авазов сегодня заявил, что Арутюнян в соцсетях признался, что является инициатором ракетных обстрелов города Гянджа.
Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на официальные источники Азербайджана опубликовали информацию о том, что власти Азербайджана возбудили уголовное преследование в отношении Араика Арутюняна и объявили его в международный розыск.
Генеральная прокуратура Армении заявила, что «приняты меры для того, чтобы предотвратить попытки незаконного розыска через Генеральный секретариат Интерпола, в случае получения запросов на объявление в розыск не дать им ход, не вносить информацию об указанных разыскиваемых лицах в соответствующие базы Интерпола» и не осуществлять какое-либо сотрудничество по каналам Интерпола в связи с ними».
Как отметило армянское ведомство, в первую очередь учитывалось то обстоятельство, что, согласно статье 3 Устава Интерпола, организации строго запрещается заниматься какой-либо деятельностью или вмешиваться в дела и вопросы политического, военного, религиозного, расового характера.
Как пишет Радио Азатутюн, после 44-дневной Карабахской войны Араик Арутюнян несколько раз выезжал за границу, в частности в Российскую Федерацию.
Кокойты пока не собирается никого поддерживать на президентских выборах
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты заявил, что пока не собирается поддерживать ни одного из кандидатов, изъявивших желание принять участие в президентских выборах.
«Один раз поддержал и вышло боком для моего народа», – сказал Кокойты в своем видеообращении, имея в виду поддержку Анатолия Бибилова в 2017 году.
Часть кандидатов, по его словам, вводит избирателей в заблуждение, говоря, что их поддерживает Кокойты. Раскритиковав претендентов на президентский пост, он указал им, что «выборы – это не арена для удовлетворения своих личных амбиций». Он также намекнул на попытку Москвы вмешаться в президентские выборы.
«Мы должны пресекать любые попытки вмешаться в выборный процесс», – заявил он и добавил, что «Россия всегда принимала волеизъявление народа Южной Осетии и с уважением относилась к её выбору».
«Надеюсь, что впереди у нас с вами только светлые дни. Нас ожидают победы и успехи во всех сферах, мы сможем наконец стать полноценной, самостоятельной республикой и быть надежной опорой в Закавказье для нашей братской России», – отметил Кокойты.
Выборы югоосетинского президента назначены на 10 апреля.
Сурков заявил, что России «тесно» в границах «похабного» Брестского мира
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который считается одним из "архитекторов" сепаратистских образований в Восточной Украине, заявил, что современная Россия "не может находиться" в границах, установленных в 1918 году, после подписания Брестского мира с Германией. Эту мысль Сурков продвигает в статье "Туманное будущее похабного мира", опубликованной 15 февраля на портале "Актуальные комментарии".
"Тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в границах похабного (Брестского) мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный", – написал он.
Как пишет Настоящее время, Брестский мир – сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск представителями Советской России, а также Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Третьим Болгарским царством: он определял условия выхода РСФСР из Первой мировой войны. По условиям Брестского мира Россия обязывалась:
- не претендовать на территории современных стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) и части современной Беларуси;
- вывести войска из Финляндии и из Украины, а также признать Украинскую народную республику независимым государством;
- вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;
- демобилизовать армию и разоружить флот;
- прекратить революционную пропаганду в странах, с которыми подписала договор, и союзных им государствах.
После Брестского мира под контроль Германской империи и Австро-Венгрии перешло порядка 4% территории, которые на тот момент контролировала Россия – в основном в современных странах Балтии, Беларуси и Украины.
"Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен. Похабнее некуда", – комментирует условия этого соглашения Сурков. Далее бывший помощник Путина замечает, что после распада СССР Россия, по сути, вернулась на западе к границам февраля-марта 1918 года.
"Если сравнить современную карту европейской части нашей страны с картой, утвержденной пресловутым Брестским миром, то вряд ли найдется много отличий. Поразительно, но западная граница нынешней России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 г. малодушно согласились большевики после предъявления германского ультиматума, – пишет бывший помощник президента. – Получается, Россия, спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы "похабного мира". Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам".
"И что дальше? Точно – не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной", – полагает Сурков.
Статья бывшего помощника Путина появилась за несколько часов до визита в Москву канцлера Германии Олафа Шольца и на фоне патовой обстановки на границе России и Украины. В последние месяцы Кремль активно наращивал военные подразделения вблизи Украины, как на российской территории, так и в аннексированном Крыму и в Беларуси. После этого Москва выдвинула ультиматум НАТО и странам Запада, потребовав не брать в Альянс Украину, Грузию и другие страны бывшего СССР. Однако этот ультиматум не был принят НАТО, а многие страны Альянса выразили не только поддержку Украине в ее противостоянии с Москвой, но и начали поставлять в Украину оружие на случай войны с Россией.
В прошлом году Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев" со схожими тезисами. В ней говорится, что "современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи", а страна "в значительной степени создавалась за счет исторической России". В ней Путин также написал, что "Киеву Донбасс просто не нужен". Статья с прошлого года стала обязательной для изучения в российской армии, несмотря на то, что значительное число украинских и западных историков считают изложенные в ней тезисы сомнительными.
Аналогичную статью Путин опубликовал на английском языке о странах Балтии. В ней он назвал законной аннексию балтийских стран Советским Союзом и заявил, что вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в СССР было совершено на договорной основе, "с согласия избранных властей" и "соответствовало международному праву того времени".
Госдума обратилась к Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР»
Депутаты Государственной думы России проголосовали за постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых "ДНР" и ЛНР". Трансляция заседания велась на сайте парламента.
За документ, который подготовила партия КПРФ проголосовал 351 депутат, против - 16, один воздержался. Обращение о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" будет отправлено президенту напрямую.
Параллельно с документом КПРФ, рассматривалось похожее предложение подготовленное партией "Единая Россия". Оно предполагало консультации депутатов с российским Министерством иностранных дел перед тем, как отправить обращение к президенту. За этот документ проголосовали 310 депутатов. Однако, Госдума решила незамедлительно подписать обращение к президенту о признании самопровозглашённых республик на востоке Украины и направить его Владимиру Путину.
В тексте обращения к президенту от КПРФ заявляется, что украинские власти "стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию" жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Политику Киева авторы предлагают считать сравнимой с "геноцидом собственного народа". Документ был внесён на рассмотрение Госдумой на фоне беспрецедентного обострения ситуации на границе России и Украины.
Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин ранее заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет "оккупировать Украину". По его словам, Москва должна искать способ защитить соотечественников в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
Канцлер ФРГ вслед за Макроном не стал делать российский тест на COVID-19
Канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший во вторник на переговоры в Москву, отказался от российского ПЦР-теста на COVID-19.
Вместо этого Шольц выбрал вариант, при котором анализ по приземлении в России проводит врач из посольства ФРГ, но в присутствии местных чиновников от здравоохранения. Это отмечает информационное агентство dpa со ссылкой на источники в германской делегации.
Тест на коронавирус – обязательное требование перед визитом в Кремль и переговорами с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который посещал Москву на прошлой неделе, также отказался проходить ПЦР-тестирование в России. В результате на его встрече с Путиным действовала строгая социальная дистанция. Политики беседовали за шестиметровым рабочим столом, находясь в его противоположных частях. На пресс-конференции лидеры двух стран также стояли на значительном расстоянии друг от друга.
Стол позднее стал героем многочисленных мемов в социальных сетях.
По словам одного из источников агентства Reuters, решение отказаться от тестирования российскими врачами было принято из соображений безопасности, "чтобы они не получили ДНК президента Франции".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в Москве с пониманием относятся к решению некоторых зарубежных лидеров не обмениваться ПЦР-тестами. Это нормальная мировая практика, добавил Песков.
Минобороны РФ: Россия начинает возвращение военных с учений
Министерство обороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учений в пункты постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. Военные уже приступили к погрузке.
«Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», – сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. На ряде направлений, по его словам, учения продолжаются.
Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team сообщают, что пока никаких признаков отвода военных из районов вблизи украинской границы в места постоянной дислокации не наблюдают.
25 января Западный и Южный военные округа России начали проверку боеготовности на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Она подразумевала передислокацию подразделений на полигоны, в том числе отдаленные.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что манёвры проходят практически на всех флотах и во всех военных округах. В частности, они проводятся в Баренцевом, Черном, Балтийском морях, а также в Западном, Восточном, Центральном военных округах. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.
С 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость–2022", на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа с вооружением. Об их возвращении в места дислокации не сообщается.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что российские войска, которые сейчас находятся в Беларуси, после завершения учений в этой стране покинут её.
Учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США и их союзники по Североатлантическому союзу заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на территорию Украины. СМИ со ссылкой на источники в разведке называли даже конкретные даты, в том числе – 16 февраля.
Накануне группа исследователей Conflict Intelligence Team опубликовала доклад, в котором утверждается, что подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в течение ближайших дней. В публикации говорится о перемещении значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Отмечается также концентрация войск на юго-западе Брянской области и в Курской области. В Белгородскую область, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, а также тяжёлые САУ "Пион", которые способны обстреливать Харьков без пересечения границы. Наблюдается также переброска сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, 6 из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов. В Беларусь и к границе с Украиной переброшена также авиация и до 60 пусковых установок "Искандер".
В Москве заявляют, что планов вторжения нет, войска находятся на учениях, а главным содержанием переговоров с Западом называют не Украину, а российские требования "гарантий безопасности". При этом и Путин и другие российские чиновники давали понять, что отказ от принятия Украины в НАТО для Москвы – один из самых принципиальных вопросов.
В Поти задержали женщину, которая смыла в канализацию новорожденного
Жительница города Поти на западе Грузии задержана по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом агентству «Новости-Грузия» сообщили в МВД Грузии.
Расследование ведется по статье 112 УК Грузии «умышленное убийство матерью новорожденного ребенка». Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
По данным СМИ, женщина уже дала признательные показания и находится в отделении полиции.
Жители одного из жилых многоквартирных домов в Поти на днях вызвали специалиста, чтобы прочистить канализационную трубу, через которую перестала проходить вода. Во время этого процесса и был обнаружен труп младенца.
Соседи сообщили журналистам, что женщина вместе с мужем и сыном переехала в этот дом около полутора лет назад. Что именно произошло в семье, соседи не знают.
Коронавирус в Грузии: 19 тысяч случаев, 51 пациент скончался
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 51 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 628. В сегодняшней статистике отражены и данные за воскресенье, ранее не опубликованные из-за технических работ на портале.
Подтверждено еще 19 049 новых случаев коронавируса. Был проведен 56 531 тест: PCR-тестов – 16 595, экспресс–тестов на антиген – 39 936.
По данным правительственного портала stopcov.ge, доля положительных тестов на коронавирус составила 33,7%, за последние 14 дней составляет 32,01%, за неделю – 32,19%.
Выздоровели еще 18 409 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 480 841, выздоровевших – 1 289 168.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3593 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 779 761.
В многоквартирном доме в Тбилиси произошел взрыв
На седьмом этаже многоквартирного дома в тбилисском районе Дигоми произошел взрыв. Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, пострадал один человек.
Причиной взрыва могла стать утечка природного газа.
Пожар уже локализован. На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и скорая помощь, пишет СОВА.
МОК: Валиева заявила, что триметазидин принимал её дедушка
Российская фигуристка Камила Валиева объяснила попадание запрещенного триметазидина в свой организм тем, что он входил в состав лекарства , которое принимал её дедушка, и в итоге произошло так называемое бытовое загрязнение. Об этом заявил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, передает Reuters.
По его словам, Валиева рассказала об этом на слушаниях в Спортивном арбитражном суде 13 февраля. Каким образом спортсменка могла случайно употребить препарат, не уточняется.
Как сообщал основанный Михаилом Ходорковским центр расследовательской журналистики "Досье", ссылаясь на аудиозапись заседания Российской дисциплинарной антидопинговой комиссии 9 фераля, эту же версию приводила мать спортсменки. Эксперт в фармакологии, с которым поговорил центр "Досье", назвал эту версию неубедительной, поскольку триметазидин растворяется только в кишечнике, а передать его бытовым путем нельзя.
Запрещённый у спортсменов с 2015 года триметазидин, который используется для терапии кардиологических проблем, был обнаружен в пробе, которую сдала Валиева 25 декабря. Однако известно об этом стало только 8 февраля, после того как фигуристка в составе российской команды уже завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Награждение российских фигуристов было отложено. Российское антидопинговое агентство РУСАДА, согласно правилам, отстранило Валиеву от соревнований, однако после её апелляции отменило это решение. На этот вердикт, в свою очередь, подали апелляции МОК, ВАДА и Международный союз конькобежцев. Однако Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции и разрешил Валиевой выступить в личном турнире на Олимпиаде, который стартует сегодня. 15-летняя Валиева считается одной из фавориток.
РУСАДА и Всемирное антидопинговое агентство настаивают на проверке окружения несовершеннолетней фигуристки: тренеров, врачей и других взрослых.
США призвали граждан покинуть Беларусь, Молдову и Приднестровье
Госдепартамент США предостерег американских граждан от поездок в Беларусь, Молдову и Приднестровье на фоне угрозы возможного вторжения России на территорию Украины .
В уведомлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства, говорится, что рекомендация не въезжать в Беларусь связана "с необычным и внушающим беспокойство" наращиванием Россией военных сил на границе Беларуси с Украиной, произвольным применением Минском законов и риском задержания, а также пандемией коронавируса. В этой связи американцам, находящимся в Беларуси следует немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом.
31 января Госдепартамент распорядился о выезде членов семей американских госслужащих из посольства в Минске.
От поездок в Молдову американцам рекомендуют отказаться в связи с вызывающей беспокойство военной активностью России вокруг Украины, а также с неразрешенным конфликтом между самопровозглашенным Приднестровьем и правительством в Кишиневе.
Обоим регионам присвоен четвертый уровень опасности.
С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. Официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. Кремль это отрицает, а перемещение войск называет своим внутренним делом.
Ранее около 40 стран призвали граждан покинуть Украину.
От коронавируса скончался грузинский политик Тамаз Мечиаури
В возрасте 67 лет от коронавируса скончался грузинский политик Тамаз Мечиаури. Информацию подтвердили члены его семьи.
Тамаз Мечиаури родился 1 декабря 1954 года в селе Жебота. Окончил Тбилисскую физико-математическую школу-интернат имени Комарова, затем Тбилисский государственный университет, инженерно-экономический факультет.
В 2012-2016 годах был депутатом парламента Грузии, председателем финансово-бюджетного комитета. В 2016 году основал партию «За единую Грузию».
В 2017 году он был избран мэром муниципалитета Тианети. Ушел в отставку в связи с участием в парламентских выборах в 2020 году, пишет Общественный вещатель.
«Грузинская мечта» проголосует за прекращение полномочий трех депутатов от оппозиции
Парламентское большинство приняло решение поддержать прекращение депутатских полномочий трех парламентариев от оппозиции – Шалвы Нателашвили, Элене Хоштария и Бадри Джапаридзе. Об этом сообщил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
Он отметил, что на заседании парламентского большинства данное решение было принято единогласно, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В случае с двумя депутатами (Шалва Нателашвили и Элене Хоштария – ред.) речь идет о правовой основе, неявках, а в третьем случае (Бадри Джапаридзе – ред.) – о подтвержденном судом преступлении.
Парламентское большинство поддержит прекращение депутатских полномочий всех трех депутатов. Человек, в отношении которого был вынесен приговор, был выбран избирателями, когда уголовное преследование уже началось, а не при вступлении в силу судебного приговора в отношении его», – отметил Мдинарадзе.
Ранее в оппозиции заявили, что прекращение мандатов оппозиционеров связано с инициативой создания следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили. Для одобрения инициативы необходимо 50 голосов.
Госдепартамент США заявил о переносе посольства из Киева во Львов
США временно перенесут посольство в Украине из Киева во Львов на фоне сообщений о возможном вторжении России, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.
Такие меры приняты для сохранения безопасности членов дипломатической миссии. США надеются вернуть сотрудников в Киев, как только позволят условия. Компьютеры и другое оборудование киевского посольства уничтожат, а телефонную систему демонтируют.
"Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине. Мы также продолжим наши интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса", – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Он подчеркивает, что путь дипломатии в этом вопросе остаётся открыт, "если Россия решит действовать добросовестно".
- Решение перенести посольство из Киева во Львов также приняла Канада, а генеральное консульство Германии в Донецке, базирующееся в Днепре с 2014 года, будет временно переведено во Львов. В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас 14 февраля написал в своём твиттере, что все посольства стран-членов Европейского Союза продолжают деятельность в столице Украины.
- США, Канада, Черногория, Нидерланды, Япония, Латвия, Великобритания, Эстония, Дания, Норвегия, Новая Зеландия, Германия, Литва, Финляндия, Италия, Швеция, Чехия и Ирак советовали гражданам покинуть территорию Украины.
- С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение, и стали оказывать военную помощь Украине.
- Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Североатлантический союз на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки в принципиальных вопросах не пойдут.
Сын президента Туркменистана стал кандидатом на пост главы государства
Сын президента Туркменистана – Сердар Бердымухамедов – выдвинут на пост главы государства на досрочных выборах, сообщило издание Salam news.
Решение принято на IX внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана. Сейчас Сердар Бердымухамедов занимает должность вице-премьера страны. Ранее он был министром промышленности и работал в МИД.
11 февраля на внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного Совета) президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерении дать "дорогу к государственному управлению" "молодым руководителям" и поручил провести досрочные президентские выборы. Они пройдут 12 марта.
Предшественником Гурбангулы Бердымухамедов был Сапармурат Ниязов, при котором Туркменистан оказался в самом конце списка Индекса демократии, составляемого британской исследовательской компанией Economist Group. Исследователи считают, что при новом президенте страна осталась на том же месте: уровень демократии в Туркменистане находится примерно на уровне Северной Кореи. В стране полностью отсутствуют независимые медиа, нет неподконтрольных властям политических партий, контролируется интернет, огромную власть имеют спецслужбы.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались три человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 581 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 327 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 100 пациентов. Состояние 45 человек оценивается как тяжелое, 55 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались: женщина 56 лет и мужчины 91 и 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 16 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 27, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 31 пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 49 135 человек. Зарегистрировано 620 летальных случаев. Выздоровели 40 422 человека.
Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам. Он объявил 16 февраля Днем единения. Соответствующий указ уже подписан, – заявил президент.
«В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство» – говорит Зеленский в послании.
Ранее некоторые СМИ, в том числе немецкое издание Spiegel, называли 16 февраля предположительным днем нападения России на Украину.
«Нам есть что противопоставить, у нас прекрасная армия, наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие, это уже в разы более сильная армия, чем была восемь лет назад», – заявил Зеленский, добавив что Донбасс и Крым вернутся в Украину – исключительно дипломатическим путем.
- Официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. В то же время подчеркивается, что по-прежнему нет уверенности, что Россия действительно решится на вторжение. Лидеры стран Запада говорят, что путь дипломатии еще возможен.
- Россия отрицает планы вторжения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что сейчас проходят масштабные учения, но большая их часть скоро завершится.
Рамзан Кадыров отказался от статуса главы Чечни в своих высказываниях в соцсетях
Рамзан Кадыров опубликовал в своих социальных сетях посты, сопроводив их предупреждением, что высказанное мнение не является позицией главы Чечни. На это обратил внимание Кавказ.Реалии.
Такая публикация появилась на официальной странице регионального руководителя «ВКонтакте» и в телеграм-канале, а также в неофициальном инстаграме. Пост с обращением к властям Украины руководитель российского региона сопроводил предупреждением о том, что высказанное мнение – его личное.
«Чтобы не давать повода моим недоброжелателям для истерии на предмет того, что я выхожу за рамки своих полномочий, официально заявляю – это мое личное мнение, скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова», – написал Кадыров.
Далее глава Чечни обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «избежать кровопролития и установить мир». Кадыров назвал «антинародным» режим в Украине: «Русские и украинцы – один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией».
24 января Кадыров заявлял, что он на месте президента России «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». По его мнению, сейчас Украина находится под контролем США. После того как в Кремле напомнили, что внешнюю политику формирует президент РФ, Кадыров уточнил, что его слова о способности «присоединить» Украину» не были согласованы с федеральным центром и являются его личным мнением.
В январе Кадыров и его окружение выступали с открытыми угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, членов которой власти республики считают причастными к деятельности оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Кремль отказался вмешиваться в ситуацию, однако именно после встречи главы Чечни с президентом России в Москве 3 февраля Кадыров и его приближенные перестали публично упоминать Янгулбаевых.
- 7 февраля российский оппозиционный политик Илья Яшин разместил онлайн-петицию с требованием к президенту Владимиру Путину отправить Рамзана Кадырова в отставку. За сутки под обращением подписались более 100 тысяч пользователей платформы Change.org. В Кремле заявили, что не воспринимают это требование всерьез.
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