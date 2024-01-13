На Тайване выбирают президента - и будущие отношения с Китаем

На Тайване началось голосование на выборах президента. Их результат определит развитие отношений с Китаем, который считает Тайвань своей провинцией.

За пост борются три кандидата: Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии (он лидировал по последним опросам), Хоу Юи от Гоминьдана, пользующейся поддержкой Пекина, и Кэ Вэньчжэ от Тайваньской народной партии, созданной в 2019 году.

Ни один из кандидатов не выступает ни за провозглашение независимости Тайваня, ни за присоединение острова к Китаю.

64-летний Лай говорил, что Тайвань уже суверенное государство, поэтому объявлять о его независимости дополнительно необязательно. Этой же позиции придерживается действующая президент Тайваня Цай Инвэнь, чьим заместителем был Лай. Перед выборами Китай неоднократно называл Лая «опасным сепаратистом» и отказывался от переговоров. Будущие отношения с Китаем Лай видит «братскими», но продолжит укреплять оборону острова.

Его соперник Хоу Юи считает, что взгляд Лая на отношения с Китаем может привести к неопределенности и даже к войне. Сам 66-летний Хоу настаивает на более тесных экономических связях с Китаем, но будет защищать суверенитет Тайваня и его демократические ценности.

Третий кандидат 64-летний Кэ Вэньчжэ обещает найти середину между позициями своих оппонентов. Лая он называл «слишком воинственным», а Хоу - «слишком податливым» в отношениях с Китаем. В своей избирательной кампании Кэ сосредоточился на насущных проблемах – доступности жилья и безработице – чем снискал популярность среди молодежи.

США пообещали поддержку любому победителю. «Независимо от того, кто будет избран, наша политика в отношении Тайваня останется неизменной, и наши прочные неофициальные отношения тоже сохранятся», – сказал собеседник Reuters из администрации президента США.

Согласно планам Байдена, вскоре после выборов на остров прибудет американская делегация. Пекин в свою очередь не исключает применение силы для «воссоединения» Тайваня с Китаем.