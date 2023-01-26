Ракетная атака на территорию Украины: взрывы в Киеве и Одессе

На всей территории Украины утром в четверг объявлена воздушная тревога. Украинские власти сообщают о новой российской ракетной атаке, которая последовала за ночными ударами беспилотников.

Сообщается о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также под Одессой и в Винницкой области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины и попросил людей оставаться в укрытиях.

Командование ПВО Украины сообщает также о сбитых ракетах. Оперативно проверить эту информацию невозможно.

Предположительно, под удар попали объекты энергетики. В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки. В Одессе, Кривом Роге и ряде других городов остановили весь электротранспорт. Пока нет информации о пострадавших.

В СМИ появились сообщения о возможном запуске российскими военными крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря. Подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

Министерство обороны России не комментировало новые атаки.

Последний раз Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины 14 января. Одна из ракет попала в жилой дом в Днепре. Погибли не менее 40 человек.

Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесён «по системе военного управления Украины».