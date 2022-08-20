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На выставке захваченной техники в Москве – сельскохозяйственный дрон
На выставке в парке «Патриот» под Москвой, где демонстрируется техника, захваченная российской армией у Украины, представлен дрон, который, по утверждению организаторов, имеет отношение к «украинской лаборатории химического оружия».
Это обычный сельскохозяйственный дрон, который, по данным украинской стороны, был похищен российскими военными со склада.
Табличка с названием дрона содержит слово «США» и американский флаг, хотя компания-производитель DJI – китайская. Кроме того, указано, что беспилотник «захвачен в г. Мариуполь, ДНР». Другие подробности не приводятся.
Выставка в парке «Патриот» проходит в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».
Другие новости дня
Для жителей Ахалгори и Джавы открыли контрольно-пропускные пункты
Впервые за три года правительство самопровозглашено республики Южная Осетия сегодня, 20 августа, открыло пункт пропуска для жителей Ахалгори и Джавы. Теперь жители Ахалгорского и Джавского районов могут перейти на территорию, контролируемую центральным правительством Грузии.
Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что «жителям оккупированных территорий будет предоставлена возможность пересекать линию оккупации через контрольно-пропускные пункты с 20 по 30 число каждого месяца, включая последний день месяца. Согласно информации, поступившей на «горячую линию» Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС), незаконные ограничения на передвижение через линию оккупации в направлении оккупированного Цхинвали будут частично ослаблены».
Согласно информации, предоставленной по «горячей линии», такой режим передвижения на де-факто границе будет действовать до 31 декабря 2022 года.
«Снятие незаконных ограничений на свободное передвижение стало одной из главных тем встреч в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Этот вопрос постоянно обсуждался центральной властью на заседаниях Женевских международных дискуссий.
Незаконные ограничения на свободное передвижение на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации существенно осложняют жизнь местного населения и наносят ущерб обстановке безопасности, вся ответственность за это лежит на оккупационных силах», - отмечается в информации СГБ, передает агентство «Новости-Грузия».
Церцвадзе: Смертность от коронавируса в Грузии – одна из самых низких в мире
Можно смело сказать, что COVID-безопасность населения в Грузии надежно обеспечена, - пишет в социальной сети генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, уже пятый месяц в Грузии число смертей от COVID-19 держится на минимальном уровне, а суточный показатель смертей от коронавируса лишь немного превышает показатель смертности во время эпидемий гриппа.
После роста в последние месяцы в мире наблюдается стабилизация новых случаев и смертей от COVID-19. В среднем за сутки регистрируется около миллиона новых случаев COVID-19 и более 2000 смертей, что меньше пика пандемии, но все же немало с учетом полноценной вакцинации и относительно легкого течения заболевания, вызванного штаммами «омикрон», отмечает Церцвадзе.
По его словам, «COVID-19 никуда не делся» и, вероятно, будет сохраняться в течение длительного времени как одна из респираторных инфекций. Поэтому важно «научиться жить с вирусом» и «избежать негативного влияния COVID-19 на качество жизни и экономику».
Кроме того, Церцвадзе назвал ложными заявления о том, что в Грузии не существует точной регистрации случаев COVID-19 или же что публикуемые данные не прозрачны.
«С первых дней пандемии в Грузии регистрация случаев и смертей от COVID-19 велась и ведется очень точно, а публикуемые результаты были и остаются прозрачными и правильными. Хотя в последнее время данные публикуются не каждый день, а регулярно раз в неделю (чего вполне достаточно), и доступны всем. Это подтверждает тот факт, что международные институты (Институт показателей и оценки здоровья и другие), внимательно наблюдающие и изучающие ситуацию с COVID в странах и правильность публикуемых данных, однозначно считают, что данные, опубликованные Грузией, являются одними из самым надежным и заслуживающим доверия в мире. В частности: индекс достоверности данных, опубликованных для Грузии, составляет 1,07 (1,0 означает 100% абсолютную достоверность) и по этому показателю (достоверность данных) Грузия входит в первую десятку мировых передовые страны», - цитирует Церцвадзе агентство «Новости-Грузия».
Он также «настоятельно рекомендует» всем семейным врачам, всем COVID-клиникам и всем пациентам с COVID-19 проходить тестирование при появлении первых симптомов заболевания и, при необходимости, использовать препараты «Паксловид» и/или «Ремдесивир» в первые дни болезни, «чтобы спасти жизни тысяч больных COVID-19».
ЕС в годовщину покушения на Навального призвал освободить его
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением ко второй годовщине отравления оппозиционера Алексея Навального.
Боррель отметил, что ЕС по-прежнему осуждает попытку убийства политика и призывает к проведению прозрачного расследования факта применения химического оружия – яда «Новичок».
Кроме того, Евросоюз вновь осудил политическое преследование Навального, сотрудников его структур и других оппозиционеров.
«Мы с сожалением наблюдаем, как неоправданная, неспровоцированная и незаконная война России против Украины только усилила внутренние репрессии и систематические преследования наиболее ярых критиков Кремля и гражданского общества в целом», - говорится в заявлении Борреля.
ЕС также в очередной раз потребовал от России освободить Навального из заключения.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года. Политик почувствовал себя плохо на борту самолета Томск – Москва. Около трех недель Навальный провел в коме.
- В Германии, куда он был доставлен на лечение, в его организме обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок».
- Группа Bellingcat и ряд СМИ в ходе расследования пришли к выводу, что к отравлению причастна группа сотрудников ФСБ. Российские власти отрицают сам факт отравления, утверждая при этом, что если он все же был, то к нему могли быть причастны спецслужбы Запада или соратники оппозиционера.
- Навальный проходил лечение и реабилитацию в Берлине, а в январе 2021 года вернулся в Россию. Его сразу задержали, а затем арестовали. Суд отправил его в колонию по старому уголовному делу. Судья решил, что Навальный, находясь в Германии на лечении, нарушил правила отбывания условного наказания.
- По старому уголовному делу политика отправили в колонию общего режима, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный считает все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.
- После ареста политика в России стали массово преследовать его сторонников. Против них возбуждены сотни уголовных дел. Почти все организации и проекты, созданные Навальным за время его политической карьеры, признаны российскими властями «экстремистскими организациями», в том числе «Фонд борьбы с коррупцией», который занимался расследованием коррупционных схем в высших органах российской власти.
Европа отказывает россиянам в убежище в 77% случаев
За последние десять лет страны Европы отклонили 77% заявок россиян о предоставлении им убежища. Чаще всего россияне стремились попасть в Германию – она им в основном отказывала. Это следует из данных, собранных проектом «Если быть точным».
С 2012 года в странах Европы запросили убежище 153 тысячи россиян, за это же время статус беженца получили 35 тысяч граждан России. В среднем по странам, при первом рассмотрении удовлетворяется только пятая часть российских заявок. Процесс может занимать годы, отмечают юристы.
Среди стран Европы россияне чаще ищут убежище в Германии. За десять лет к ней обратились почти 54 тысячи россиян – более трети всех просителей из России. Германия отказала в 90% случаев.
На втором месте по популярности находится Франция. Россияне направили ей более 42 тысяч заявок на убежище. Страна отклонила 76% просьб.
Значительная часть россиян пытается убежать в Австрию, Польшу и Бельгию – большинству из них это не удается. С 2012 года просителям из России ни разу не отказала только Мальта – у нее попросили убежище десять россиян.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. После этого из России уехали десятки тысяч человек. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы прекратить выдачу виз россиянам, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев.
- Убежище можно запросить, если есть доказательства, что человека неоднократно преследовало государство (или аффилированные с ним структуры) разными способами из-за его личной позиции или деятельности.
Минобороны пояснило, почему в Грузию ввозят военную технику
Минобороны Грузии распространило заявление, в котором пояснило передвижение военной техники по дороге из Вале (граница Грузии с Турцией) в сторону Тбилиси.
Ведомство сообщает, что передвижение прицепов с военной техникой по дороге связано с проведением многонациональных военных учений «Достойный партнер 2022», пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным ведомства, военная база и полигон Вазиани определены как места дислокации военной техники, которая примет участие в учениях.
«Во время движения по территории Грузии колонну сопровождает экипаж военной полиции… Трейлеры с американской военной техникой въезжают в Грузию из Германии через пять стран - Австрию, Венгрию, Румынию, Болгарию и Турцию», - отмечает Минобороны Грузии.
По штабу Черноморского флота России ударили беспилотником
Утром в субботу по севастопольскому штабу Черноморского флота России в аннексированном Крыму ударили беспилотником. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, который приехал в штаб после удара, беспилотник шел на низкой высоте и сбит не был, «хотя над бухтой работали стрелковым оружием». Развожаев призвал жителей Севастополя в ближайший час оставаться дома.
Через полчаса после первого сообщения, Развожаев уточнил, что беспилотник все-таки сбили «прямо над штабом флота», после чего он упал на кровлю и загорелся.
Фото дыма и видео летящего беспилотника над штабом Черноморского флота публикуют пользователи соцсетей.
Также сообщается о взрывах в Евпатории. По сообщению «главы» аннексированного Крыма Сергея Аксенова, в Западном Крыму тоже сработала система ПВО. «Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», – написал он. Пораженную цель он не конкретизировал.
- В последние дни было совершено несколько атак по военным объектам в аннексированном Крыму. Накануне вечером в Севастополе и Евпатории сработала система противовоздушной обороны.
- В День военно-морского флота, 31 июля 2022 года, штаб Черноморского флота был также атакован беспилотником. Тогда в результате удара пострадали шесть человек, а все праздничные мероприятия были отменены.
Правительству Черногории вынесли вотум недоверия после пакта с церковью
Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем. В начале августа Абазович подписал соглашение с Сербской православной церковью (СПЦ).
После дебатов за отставку правительства проголосовали 50 депутатов из 81. Оппозиционной Демократической партии социалистов, лидером которой является президент Мило Джуканович, удалось привлечь на свою сторону нескольких депутатов из правящей коалиции.
По мнению инициаторов отставки правительства, команда премьер-министра Абазовича обещала добиться прогресса в реформах для вступления Черногории в Евросоюз, но вместо этого сосредоточилась на отношениях с СПЦ, тем самым нагнетая напряженность в обществе.
В ответ на решение парламента Абазович заявил, что вотум недоверия продвигали «преступные группировки», спонсирующие «некоторые политические партии», чтобы помешать антикоррупционной кампании его правительства.
Теперь президент Черногории назначит нового премьер-министра, кандидатуру которого должен будет утвердить парламент.
В начале августа Абазович подписал соглашение с патриархом СПЦ Порфирием. Документ среди прочего подтверждает право собственности церкви на недвижимость в Черногории. Абазович настаивал, что пакт поможет урегулировать разногласия между партиями, выступающими за Евросоюз, и теми, кто поддерживает более тесные связи с Сербией и Россией.
Правозащитные группы и проевропейские политические партии раскритиковали соглашение, заявив, что оно дает СПЦ слишком много власти по сравнению с другими религиозными общинами.
- Дритан Абазович возглавил правительство Черногории в апреле 2022 года, после того как был объявлен вотум недоверия предыдущему кабинету министров. Бывшего премьер-министра поддерживала СПЦ.
- После выхода из государственного союза с Сербией в 2006 году в Черногории продолжают существовать разногласия между теми, кто идентифицирует себя как черногорцев, и теми, кто выступал против независимости страны.
- Черногория входит в НАТО с 2017 года и является кандидатом на вступление в Евросоюз. Сербия пытается усилить свое влияние в стране, используя в том числе СПЦ, которая считается самой могущественной религиозной общиной в Черногории.
Макрон и Путин обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон впервые с конца мая провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая находится на оккупированной российскими войсками территории Украины.
В сообщении Елисейского дворца говорится, что Макрон высказался за скорейшее направление на АЭС миссии экспертов МАГАТЭ, подчеркнув, что условия должны быть согласованы с Украиной и ООН. Путин, согласно сообщению, дал свое согласие на это.
На сайте Кремля говорится, что оба президента отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, а Путин заявил, что российская сторона готова оказать инспекторам агентства необходимое содействие.
Ранее, 18 августа во Львове президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили вывоз украинского зерна, обстрелы Запорожской АЭС и послевоенное восстановление Украины.
Антониу Гутерриш заявил, что с Запорожской АЭС должны вывезти всех военных. «Атомную электростанцию нельзя использовать в качестве объекта какой-либо военной операции. Необходимы немедленные договоренности для того, чтобы вернуть ЗАЭС под полный контроль гражданских лиц и обеспечить безопасность территории вокруг нее», – сказал он.
19 августа генсек ООН прибыл в Одессу, где переговоры продолжились. В своем заявлении Гутерриш рассказал, что менее чем за месяц из Одессы и других украинских портов вышло 25 судов с зерном, всего было перевезено более 600 тонн продовольственных товаров.
Во Львове перенесут захоронения советских воинов
Городской совет Львова принял решение перезахоронить останки советских воинов, похороненных на Марсовом поле. Вместо советского воинского кладбища планируется создать мемориальный комплекс героев Украины. Он станет местом памяти украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость страны. Здесь будут захоранивать военнослужащих, погибших на войне с Россией. Отведено место и для погребения бойцов Украинской повстанческой армии (УПА).
Куда именно перенесут могилы советских воинов, пока неизвестно, но львовский Горсовет уже определил порядок и процедуру поиска нового места для их захоронения.
О том, что на проект нового мемориального комплекса будет объявлен конкурс, стало известно в мае, сейчас идет работа над его техзаданием. Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что речь идет об изменении всей территории Марсова поля. Помимо воинского кладбища, комплекс должен включать в себя мемориальную площадь и памятный парк.
- Существующий сейчас мемориал на Марсовом поле во Львове официально считается местом захоронения советских солдат и офицеров, павших при освобождении Львовщины от гитлеровцев во время Второй мировой войны. Однако есть и могилы с послевоенными датами смерти, вплоть до 1950 года. По словам руководителя управления охраны исторической среды Лилия Онищенко, это захоронения сотрудников НКВД, принимавших участие в боях с отрядами УПА и карательных операциях на Галичине. Всего на Марсовом поле 3491 могила.
- До создания советского мемориала на Марсовом поле также располагалось воинское кладбище, где были похоронены павшие во время Первой мировой войны. Их останки были эксгумированы и перезахоронены в другом месте.
- В конце октября 2021 года в рамках политики декоммунизации на мемориале был демонтирован памятный знак «Орден Отечественной войны».
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $775 млн
США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, сообщили сегодня представители Пентагона. Общая стоимость пакета составит 775 млн долларов. В числе вооружения, которое США поставят Украине, будут 16 105-миллиметровых гаубиц, 15 разведывательных дронов Scan Eagle, 40 единиц бронетехники и 1 тыс. противотанковых комплексов «Джавелин», а также боеприпасы к ним.
Таким образом, общий объем военной помощи США Украине с начала российского военного вторжения составит 10,6 млрд долларов.
Военное вторжение российских войск в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года, длится уже почти шесть месяцев. На данный момент российской армии удалось занять часть Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также Запорожья. Нынешнее положение дел на фронте военные эксперты оценивают как затишье: по их мнению, сейчас ни одна из воюющих сторон не обладает достаточными ресурсами, чтобы перейти в наступление.
- Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину, угрожая эскалацией конфликта. В МИД России ранее заявляли, что в случае поставок западными странами Украине наступательного вооружения Россия будет расширять «географические задачи спецоперации».
Эстония предлагает ввести против России восьмой пакет санкций ЕС
Эстония предложила ввести против России восьмой пакет санкций Европейского союза. С такой инициативой правительство страны обратилось к Европейской комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.
Новый пакет санкций должен затронуть сферы экономики, энергетики и торговли. Также должен быть расширен санкционный список для физических и юридических лиц. Кроме того, Эстония намерена добиваться запрета на поездки россиян в Европу и закрыть для них Шенгенскую визовую зону.
По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, важно принять новый пакет санкций как можно быстрее, чтобы ужесточить ограничения и «повысить цену агрессии для России».
- 20 июня Евросоюз утвердил очередной, седьмой пакет санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину. Ограничения запрещают экспорт золота и ювелирных изделий из него из России и блокируют европейские активы Сбербанка. Санкции также предусматривают новые меры экспортного контроля и ограничения против более 50 юридических и физических лиц.
- Предыдущий, шестой пакет предусматривал запрет на ввоз нефти из России морским путем с 5 декабря 2022 года. Ожидается, что в результате европейский импорт нефти из России сократится примерно на 90%. США запретили импорт нефти, газа и угля из России в начале марта 2022 года.
Член Совета Федерации Исаков назвал свою дочь «предателем»
Член Совета Федерации Эдуард Исаков назвал свою дочь Диану «предателем». В телеграм-канале сенатор от Ханты-Мансийского округа (Югры) написал, что его дочь «продала своего отца, семью, Родину». Поводом для записи стали опубликованные в пятницу интервью Дианы Исаковой Русской службе Би-би-си и изданию «Медуза». В них дочь сенатора сообщила, что выступает против войны в Украине и недавно покинула Россию.
«Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», – написал Исаков. По его словам, узнав, что в апреле его дочь приняла участие в акции против войны (сенатор называет ее «СВО» – специальная военная операция, – как официально в России называется вторжение в Украину), он «пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа», но эти усилия были тщетными.
Исаков также подчеркнул, что Диана – его дочь от первого брака, которую он «не воспитывает с трех лет». Он также выступил с утверждениями, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере, называла себя представительницей ЛГБТ и с ней «сложно общаться». «С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье», – написал Исаков. Ранее в интервью Би-би-си его дочь рассказала, что у нее были конфликты с отцом и несколько попыток суицида, которые она назвала «последствиями жестокого воспитания», и о том, что отец, несмотря на его утверждения, что он ее «не воспитывал», оказывал на ее жизнь большое влияние.
Исаков находится в санкционных списках Великобритании, Европейского союза и Канады. Он активно выступает в поддержку войны.
- 25-летняя Диана Исакова накануне в инстаграме написала, что покидает Россию и готова рассказать о своем отношении к войне. В пятницу вышли ее интервью. В них она рассказала, что уже несколько лет придерживается оппозиционных взглядов и не раз конфликтовала с отцом, в том числе из-за отношения к правам ЛГБТ. В марте она вышла в Сочи на малочисленный митинг против войны, а в апреле провела собственную антивоенную акцию и была задержана. Отец, как следует из интервью, узнал о ее задержании от Валентины Матвиенко главы Совета Федерации. Сам сенатор сказал Би-би-си, что Матвиенко просила его «поговорить с дочерью, объяснить ей причины и необходимость спецоперации». Разговор завершился тем, что Исаков, по словам его дочери, объявил ей, что она ему больше не дочь.
Выпускники украинских школ смогут поступить в вузы Грузии без экзаменов
Украинские абитуриенты смогут поступить в вузы Грузии без сдачи Единых национальных экзаменов, сообщает сегодня, 19 августа, пресс-служба Минобразования.
«Украинские абитуриенты при желании получат возможность без национальных экзаменов продолжить обучение в высших учебных заведениях Грузии по выбранным ими академическим программам», - говорится в заявлении ведомства.
Учащиеся 11-х классов, которым пришлось дистанционно заканчивать обучение в украинских школах, смогли сдать сертификационные экзамены в Грузии. Они проводились в онлайн-формате в Грузинском национальном университете SEU. Выпускники сдавали математику, историю и украинский язык. Участие в тестировании приняли 64 украинских школьника.
Ранее в школах Тбилиси и Батуми были созданы украиноязычные сектора, пишет агентство «Новости-Грузия». Там дети из Украины могут получать общее образование на родном языке с первого по одиннадцатый класс. Программа и учебники такие же, как в украинских школах. Кроме того, они изучают грузинский язык и литературу и предмет «Наша Грузия».
По решению правительства Грузии, украинские школьники зачисляются в грузинские школы в упрощенном порядке. В настоящее время более 1500 украинских школьников получают образование в различных государственных и частных школах по всей стране. Из них более 900 детей продолжают обучение на украиноязычном секторе.
Михаил Габелия возглавил абхазское Министерство по налогам и сборам
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о министре по налогам и сборам.
«Назначить министром по налогам и сборам Республики Абхазия Габелия Михаила Валериевича», – говорится в указе президента, подписанном сегодня, 19 августа.
До назначения на эту должность Габелия возглавлял управление налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам, пишет информагентство «Апсныпресс».
Washington Post: ФСБ убеждала власти РФ, что Украина слаба
Российская ФСБ активно участвовала в подготовке вооружённого вторжения в Украину и при этом допустила множество ошибок, в частности, убеждая российское политическое руководство в том, что после начала войны украинские власти не смогут долго сопротивляться. Это утверждается в опубликованном в пятницу расследовании The Washington Post.
Как пишет американское издание, оно несколько месяцев расследовало роль российских спецслужб в подготовке войны, опираясь "на множество конфиденциальных материалов, включая перехваченные сообщения сотрудников российской разведки, а также подробные интервью с высокопоставленными украинскими, американскими и европейскими чиновниками".
Как утверждается, подразделение ФСБ, известное как Департамент оперативной информации, несколько лет готовило в Украине пророссийскую агентуру; оно же сообщало руководству России, что власть в Киеве рухнет после российского вторжения. Кпе отмечает Washington Post, в ФСБ или ошиблись в оценке ситуации, или же, зная истинное положение дел с обороноспособностью Украины, не отважились сообщить о нём Владимиру Путину.
В пользу первой версии свидетельствует тот факт, что в последние дни перед февральским вторжением сотрудники ФСБ наводили у своих агентов в Киеве справки о жилье в украинской столице. Затем, как утверждается, информаторам ФСБ было приказано покинуть Киев, но оставить ключи от своих квартир для российских оперативников.
Утверждается, что под эгидой ФСБ были сформированы не менее двух групп бывших украинских чиновников и политиков, который должны были после занятия Киева сформировать лояльное Москве украинское правительство. Утверждается, что в первую из них входили бывший президент Украины Виктор Янукович, который в первые дни после вторжения находился в Беларуси, а также впоследствии арестованный в Украине политик Виктор Медведчук, известный как друг Владимира Путина. Вторая подобная группа была собрана на занятом российскими войсками юге Украины. Частично пророссийские украинские деятели вошли в состав оккупационных администраций нескольких областей, однако никакого централизованного "правительства", лояльного Москве, так и не было создано.
Также The Washington Post пишет, что, несмотря на несмотря на неоднократные неудачи в Украине, руководители ФСБ остаются на своих постах.
Ранее на этой неделе большой резонанс вызвала публикация The Washington Post материала о том, как США узнали о планах России напасть на Украину, и как американское руководство пыталось предотвратить вторжение. Из неё, в частности, следует, что американская разведка ещё прошлой осенью была в курсе подготовки операции, включая ряд её деталей.
В югоосетинском КГБ заявили, что местные жители помогают нарушителям де-факто границы
В Комитете государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия призвали местных жителей к сотрудничеству по охране де-факто границы и пресечению попыток ее нарушения.
В ведомстве утверждают, что жители оказывают содействие нарушителям, «предоставляя им информацию о маршрутах движения и скрытого обхода пограничных нарядов».
По информации КГБ, ряд таксистов за денежное вознаграждение доставлял нарушителей к месту перехода разделительной линии или вывозил их вглубь территории Южной Осетии.
В пограничной службе КГБ напомнили об уголовной ответственности за пособничество при совершении противоправных действий.
Отметим, что накануне югоосетинский Совбез принял решение упростить режим пересечения де-факто границы для жителей Ахалгорского и Джавского районов. При этом несколько граждан Грузии, задержанных ранее по обвинению в нарушении де-факто границы, все еще остаются в цхинвальской тюрьме.
На Дунае из-за обмеления стали видны суда, затонувшие во Вторую мировую. Их несколько десятков
В результате резкого падения уровня воды в Дунае, ставшего следствием крупнейшей за последние годы засухи в Европе, неподалёку от речного порта Прахово в Сербии на поверхности оказались остовы затонувших во время Второй мировой войны германских военных судов. На некоторых из них может находиться взрывчатка, сообщает Reuters.
Десятки судов нацистской Германии затонули или были потоплены в Дунае в 1944 году. Речь идёт об остатках германского Черноморского флота, который нацисты пытались вывести через Дунай после того, как советские войска взяли под контроль черноморские порты.
Всего в районе Прахово сейчас видны более 20 остовов германских судов. Как само обмеление реки, так и угрозы взрывов создают препятствия для судоходства. Сейчас доступный фарватер сократился в районе Прахово до 100 метров, в обычные времена он почти в 2 раза больше.
В марте власти Сербии выписали тендер на то, чтобы извлечь из воды затонувшие суда вместе с боеприпасами и взрывчаткой. Стоимость этой операции тогда оценивалась в 29 млн евро. Не сообщается, воспользуются ли власти нынешней ситуацией, чтобы ускорить операцию.
Многие страны Европы этим летом переживают аномальную жару, которую специалисты считают одним из проявлений глобального изменения климата. Одно из последствий жары - обмеление многих рек Западной, Центральной и Южной Европы. Уровень Дуная сейчас во многих местах самый низкий за последние 100 лет.
Глава МВД Грузии назвал абсурдом скандальные обвинения Сосо Гогашвили
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури назвал абсурдом и ложью обвинения, озвученные в его адрес бывшим заместителем главы Службы государственной безопасности (СГБ) Сосо Гогашвили.
Задержанный в середине июля по обвинению в разглашении данных спецслужб Гогашвили утверждает, что Гомелаури угрожал ему задержаниями и физической ликвидацией членов семьи, если он «не замолчит». По словам адвокатов, несколько раз подсудимого выводили в душевую пенитенциарного учреждения №12, где он разговаривал с Гомелаури по мобильному телефону.
«Конечно же, это абсурд и ложь. Никакого контакта не было. Тот, кто меня знает, знает, что для меня значит семья и не только моя семья, но и наших знакомых. Даже семью врага я уважаю и никогда бы не пошел на такое по отношение к кому-либо, чтобы угрожать уничтожением семьи и так далее», – заявил Гомелаури.
При этом он добавил, что до знакомства с ним Гогашвили «ничего не представлял» и «всего добился» только с его помощью. По словам Гомелаури, в 2013 году он лично просил Ираклия Гарибашвили, который тогда был министром внутренних дел, повысить Гогашвили и перевести «под его кураторство», а впоследствии «неоднократно защищал его от команды».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», глава МВД добавил, что теперь его «просто смешат» заявления Гогашвили, и он «очень ждет», когда бывший замглавы МВД обнародует обещанный компромат на него – записи разговоров.
Премьер Армении сообщил о росте товарооборота с Грузией
Товарооборот между Арменией и Грузией в январе-июле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно вырос. Об этом сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян на церемонии открытия нового «Моста дружбы» на границе двух стран.
По его словам, армяно-грузинские торгово-экономические отношения имеют большой потенциал.
«Грузия, как транзитная страна, имеет большое значение для Армении с точки зрения энергоресурсов, связи, надежного и безопасного снабжения», – отметил Пашинян.
По информации Грузстата, в январе-июле прошлого года товарооборот между Грузией и Арменией составил 397.9 млн долларов, в январе-июле текущего – 593.5 млн долларов (рост 49%). При этом экспорт грузинских товаров в Армению достиг 251.5 млн долларов за первые семь месяцев 2022 года (рост 96.3%), а импорт из Армении составил 342 млн долларов (рост 25.6%).
«Важные истории»: Сотням бойцов 64-й бригады не дают уволиться. Бригада стала известна после событий в Буче
Из 64-й отдельной мотострелковой бригады российской армии, участвующей в войне в Украине и получившей известность в связи с гибелью мирных жителей города Буча, в последние месяцы пытаются уволиться около 700 контрактников, однако командование отказывается выводить с территории Украины даже тех военных, у кого контракт с армией истёк. Это утверждает издание "Важные истории" со ссылкой на самих военнослужащих, связавшихся с редакцией.
Военные также обвиняют командиров в том, что они отдавали им приказы стрелять по мирным жителям и занимаются мародёрством.
Ранее "Важные истории" опубликовали расследование о событиях в Андреевке под Киевом, основанное, помимо прочего, на словах контрактника Даниила Фролкина, служившего в 64-й бригаде (ему удалось уволиться из армии). Ряд сослуживцев Фролкина, как пишет издание, подтвердили его слова, а также рассказали, что им не дают уволиться со службы. Несколько военных назвали в числе тех, кто игнорирует рапорты контрактников, заместителя командира бригады подполковника Андрея Прокурата. Фролкин ранее обвинил его в приказах о расстреле мирных жителей.
Несколько собеседников "Важных историй" также подтвердило рассказы Фролкина о стрельбе по мирным жителям и мародёрстве. Реакции Минобороны России на статью "Важных историй" пока нет.
Ранее сообщалось о ряде случаев давления на военнослужащих, заявивших о желании разорвать контракт, чтобы не участвовать в войне. Утверждается, в частности, что в Луганской области фактически под стражей удерживали около 10 таких российских военных.
Российские власти утверждают, что в так называемой спецоперации участвуют только офицеры и бойцы-контрактники. Поскольку официально боевые действия не являются войной, контрактники имеют право подавать рапорты как о неучаствии в "спецоперации", так и о досрочном увольнении из армии.
64-я отдельная мотострелковая бригада из Хабаровского края – российское подразделение, военнослужащие которой в марте 2022 года присуствовали в оккупированной тогда Буче. Украинские власти и Международный уголовный суд расследуют многочисленные подозрения в убийствах российскими военными мирных жителей, мародёрстве и других преступлениях. Радио Свобода недавно опубликовало расследование о потерях среди военнослужащих бригады. По ряду утверждений, речь идёт о десятках и даже сотнях военных.
В июне россияне вывели за рубеж максимум валюты с 2018 года
В июне 2022 года россияне перевели в иностранные банки 4,7 миллиарда долларов. Это максимальное значение с 2018 года – с начала публикации такой статистики Центральным Банком России. О ситуации рассказывает РБК.
Выведенная сумма составляет 10% от общего объёма средств на зарубежных счетах россиян: на 1 июля они официально хранили там 44,7 миллиарда долларов. По сравнению с маем 2022 года, объём выведенных средств увеличился более чем в три раза.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале 2022 года. В месяц российского вторжения в Украину россияне вывели за рубеж 4,3 миллиарда долларов. Все цифры приведены с учётом среднего курса доллара за отчётный месяц.
Управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин считает, что всплеску переводов на иностранные счета способствовало два фактора. Во-первых, размещение долларов и евро на внутреннем рынке стало невыгодным. Во-вторых, Банк России смягчил ограничения по переводам за рубеж, которые были введены после вторжения России в Украину.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Уже в начале марта Центральный Банк России ввёл жёсткие ограничения на оборот валюты внутри страны и на её вывод за границу.
- Всего с начала 2022 года, по данным ЦБ, средства россиян на валютных счетах сократились на 19,4 миллиарда долларов – более чем на 20% от общего объёма хранимой валюты. При этом объём наличной валюты на руках у населения вырос на 11,5 миллиарда долларов, а объём средств на зарубежных счетах – на 14,1 миллиарда долларов.
Москва признала смену командующего Черноморским флотом
Начальник Военно-морской академии Виктор Соколов в пятницу сообщил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего российским Черноморским флотом. Об этом пишут российские агентства.
О том, что у флота сменился командующий, российские СМИ сообщали ещё 2 дня назад, тогда же утверждалось, что вице-адмирал Соколов уже был представлен членам военного совета флота. Официального подтверждения этой информации до сегодняшнего дня не было.
Во главе Черноморского флота, который непосредственно участвует в боевых действиях против Украины, он сменил Игоря Осипова, назначенного ещё до войны.
О возможной отставке Осипова СМИ начали писать вскоре после гибели в апреле флагмана флота – ракетного крейсера "Москва". Осипов долгое время после этого события не появлялся на публике, однако 19 июня всё же пришёл на выпуск в Нахимовском училище в аннексированном Севастополе.
В конце июля, в День ВМФ, предположительно беспилотник нанёс удар по зданию штаба флота в Севастополе. Ущерб был незначительным, однако из-за инцидента российские власти отменили праздничные мероприятия ко Дню ВМФ и ввели в городе повышенный уровень террористической угрозы.
9 августа произошли взрывы на авиабазе в Новофёдоровке под городом Саки. Минобороны России отрицало существенный ущерб, однако на спутниковых снимках видно, что авиатехника серьёзно пострадала в результате взрывов. После этого события в телеграм-каналах вновь появились сообщения о возможной – или уже состоявшейся – отставке Осипова, называлось и имя Соколова как его преемника.
Источники, сообщившие о ней 17 августа, не уточняли, что Соколов назначен в качестве врио, и не говорили о том, что стало причиной отставки Осипова. То, что смена командующего была произведена фактически в секрете, без публичных мероприятий, источник РИА "Новости" объяснил "специальной военной операцией" России против Украины, в условиях которой "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях". В открытом доступе также нет указа президента о назначении Соколова.
- Флагман Черноморского флота России крейсер "Москва", принимавший участие в войне с Украиной, затонул 13 апреля 2022 года. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привёл к детонации боеприпасов.
- После гибели крейсера Минобороны отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих, находившихся на крейсере. Впоследствии погибшими были признаны ещё двое матросов.
На границе Грузии и Армении открыли «Мост дружбы»
На грузино-армянской границе, на территории пункта пропуска «Садахло-Баграташен» состоялась церемония открытия «Моста дружбы» через реку Дебет.
Участие в церемонии приняли премьер-министры Грузии и Армении –Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.
По словам грузинского премьера, «Мост дружбы» олицетворяет собой сотрудничество и дружбу Армении и Грузии.
«Хочу отметить, что мост будет полезен не только для граждан и гостей Армении и Грузии, но и приобретает стратегическое значение, как важная часть международной магистрали Восток-Запад.
160-метровый четырехполосный мост современных стандартов и параметров, совместно построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию в два раза возрастет пропускная способность на границе, повысится качество безопасности дорожного движения, как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений», – заявил Ираклий Гарибашвили.
О решении построить «Мост дружбы» Армения и Грузии объявили в 2018 году. Сроки реализации проекта дважды переносились. Сперва начало работ отложили по техническим причинам, а позже им помешала пандемия коронавируса и военное положение в Армении.
На строительство моста Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в размере 7,4 миллионов евро. Половину займа обязуется выплатить Ереван, а половину – Тбилиси.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», протяженность «Моста дружбы» – 160 метров. Он представляет собой два отдельных моста в оба направления, ширина каждого из которых составляет 11,85 метра. С обеих сторон есть пешеходные тротуары шириной 2,4 метра.
В проекте участвовали международные строительные и надзорные компании. Строительство моста велось иранской Tunnel Sadd Ariana, а надзор осуществляли две корейские фирмы — JV of Soosung Engineering Co., Ltd и Korea Consultants International Co.
Существующий мост, построенный возле пограничного пункта в 1960-х годах, по обоюдному решению сторон будет использоваться в качестве альтернативной дороги, в том числе для обеспечения бесперебойного движения в случае пробок.
Рамзан Кадыров объявил кровную месть сторонникам Ичкерии в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сторонникам непризнанной республики Ичкерия, которые участвуют в войне на стороне Украины. Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале.
"Мы вас всегда, всю свою жизнь будем преследовать и уничтожать, за каждого убитого нашего брата мы вас убьем тысячами. Месть будет жестокая. Где бы они не находились, мы будем их преследовать", – заявил глава региона.
Он также обратился к государствам, которые принимают у себя сторонников непризнанной республики, и призвал выдавать их Чечне в случае, если убийства в рамках кровной мести эти страны будут считать преступлением.
Кровная месть – обычай, сложившийся как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества семьи, рода, общества. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, пишет сайт Кавказ.Реалии.
- В настоящее время на стороне Украины воюют чеченские добровольческие батальоны имени Джохара Дудаева и имени Шейха Мансура. В июле сторонники непризнанной республики Ичкерии объявили джихад Кадырову и его режиму – об этом говорится в видеозаписи, распространяемой в социальных сетях. О подготовке подпольного движения среди населения республики заявили также сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов и спикер чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. По их словам, цель подготовки – "деоккупация и независимость непризнанной Ичкерии".
- Незадолго до этого в украинский парламент внесли проект постановления о признании независимости непризнанной Чеченской республики Ичкерии. Эту инициативу со стороны российских властей прокомментировал только Рамзан Кадыров - он назвал эту новость "уморительной" и заявил, что Ичкерия "являлась проектом Запада" и перестала существовать в 2009 году.
- Спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев в интервью Кавказ.Реалии рассказал о репрессиях в Чечне, уровне подготовки кадыровцев и планах по деоккупации Кавказа.
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