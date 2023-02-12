Над Канадой сбито неизвестное летающее устройство

Сухопутная граница между Арменией и Турцией была в субботу открыта впервые за 35 лет - через пограничный пропускной пункт проехали пять грузовиков с гуманитарной помощью из Армении для пострадавших от разрушительного землетрясения районов на юге Турции. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Последний раз пограничный переход между Арменией (тогда еще в составе СССР) и Турцией был открыт в 1988 году после землетрясения, разрушившего армянский город Спитак. Тогда гуманитарные грузы были доставлены из Турции в Армению.

Несколько дней назад из Армении в Турцию вылетела команда спасателей - 27 человек.

Грузовики со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи отправились в город Адыяман. Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил за помощь спецпредставителя Армении, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна. «Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал Кылыч в твиттере.

Отношения между Турцией и Арменией являются напряженными как по историческим причинам, так и в связи с тем, что Турция поддерживает Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Армения, как и многие страны мира, считает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны, в Турции с таким определением не согласны. Между странами нет дипотношений, граница между ними закрыта. При этом Анкара и Ереван ведут переговоры об улучшении отношений.

Число жертв произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции землетрясения, по официальным данным, превысило 25 тысяч. Из них более 22 тысяч погибли в Турции и более 3,5 тысяч в соседней Сирии. Это число постоянно растет - разбор завалов продолжается. Надежды найти под обломками выживших все меньше, однако такие случаи отмечались и в субботу, на пятый день после землетрясения. В частности, в провинции Газиантеп была спасена целая семья из пяти человек. Всего сообщается о спасении в субботу из-под завалов более 10 человек, многие из которых - дети. Двух девочек, как утверждается, спасла команда из Азербайджана - в Турцию были направлены более 700 сотрудников МЧС этой страны.

В субботу полиция Турции задержала 12 человек, которые, как утверждается, имели отношение к сооружению многоэтажных домов, рухнувших во время землетрясения. Многие жители страны предъявляют серьезные претензии к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем. Также были задержаны около 50 человек, подозреваемых в мародерстве.