НАТО объявило о резком увеличении своих сил боевой готовности в Европе

Страны НАТО планируют резко нарастить присутствие своих войск на восточных флангах, – об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 27 июня на конференции в Брюсселе.

По его словам, НАТО увеличит число своих военнослужащих на восточных границах с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч. Некоторые военные группы в Европе могут быть расширены до уровня бригад - боевых подразделений численностью в несколько тысяч человек. Такое решение связано с прямой угрозой европейской безопасности со стороны России.

«Я уверен, – заявил Столтенберг, – что Москва и президент Путин знают, что у нас есть коллективные гарантии безопасности, и понимают, какими будут последствия в случае нападения на страну - члена НАТО. Ответные действия предпримет весь альянс. Чтобы подчеркнуть серьезность нашего послания, мы увеличиваем наше военное присутствие.»

Новая стратегическая концепция будет обсуждаться на саммите НАТО, который откроется завтра в Мадриде. Если подобные меры будут приняты, это станет крупнейшим развертыванием военного присутствия НАТО в Европе со времен Холодной войны.