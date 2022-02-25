НАТО развернет силы реагирования в связи с российским вторжением в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский утром 25 февраля выступил с новым обращением к гражданам страны, в котором призвал украинцев продолжать защищаться от российской агрессии.

При этом он добавил, что Украина вынуждена защищать себя в одиночку. Россию не убедили новые санкции, а мир продолжает наблюдать за происходящим издалека. "Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно", — заявил президент Украины.



Однако, считает Зеленский, России рано или поздно придется вступить в диалог с Украиной. "Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее этот разговор начнется — тем меньше будут потери самой России", — сказал президент Украины.

В конце своего выступления Зеленский обратился по-русски к гражданам России. "Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это всё напоминает 1941-й год", - сказал Зеленский.

"Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - призвал россиян президент Украины.

Позже Зеленский написал в твиттере, что Украина нуждается в действенной международной помощи. По его словам, он обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на Россию. "Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - сообщил украинский президент.

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма.

По предварительным данным, в первый день российского вторжения погибли 137 граждан Украины, военных и мирных жителей, 316 получили ранения. По словам Зеленского, погибли все пограничники, защищавшие остров Змеиный в Чёрном море.

Около половины пятого утра по местному времени СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве. Позже киевская городская администрация подтверждает попадание в жилой дом в одном из спальных районов Киева обломков ракеты после того, как она была сбита.

Три человека ранены, один в тяжелом состоянии. Пожарные тушат огонь, есть угроза обрушения здания, – сообщается в телеграм-канале мэрии.

Под Киевом, на северо-западном направлении, взорвали три моста, чтобы остановить проход российских войск. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе.

В ночь на пятницу был нанесён ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский посад" в Запорожской области. Есть погибшие и раненые среди пограничников, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.