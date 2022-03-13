НАТО: Россия может планировать операции с химическим оружием

Россия может планировать на территории Украины операции с применением химического оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германской газете Welt am Sonntag.

По словам Столтенберга, Кремль специально сообщает об украинских лабораториях биологического оружия, чтобы оправдывать собственные атаки.

«Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны быть бдительными, потому что вполне возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием, используя эту сфабрикованную ложь», – считает генеральный секретарь НАТО.

Если Россия, действительно, совершит химическую атаку, то это будет военным преступлением, подчеркнул Столтенберг.

Ранее МИД России сообщил, что Украина вблизи российских границ вела разработку компонентов биологического оружия в специальных биолабораториях. «От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», – говорится в комментарии ведомства.

Тем временем, по данным украинской версии журнала Forbes, стоимость техники, потерянной российской армией в войне с Украиной, составляет уже более пяти миллиарда долларов. Генштаб Украины несколько раз сообщал, что с начала войны уничтожил, в том числе, десятки российских самолетов и вертолетов, сотни танков и более тысячи БМП и БТР. В условиях постоянных боевых действий все эти цифры проверить нельзя и независимых подтверждений им нет.

Минобороны России 27 февраля признало потерю штурмовика Су-25. Других данных о технических потерях с российской стороны не было. Украина о своих технических потерях не сообщала.

По данным Генштаба Украины на 12 марта, потери российской армии за время вторжения составили, предположительно, свыше 12 тысяч человек. Американские спецслужбы дают оценку от 2 до 4 тысяч убитых российских солдат. Российское Минобороны приводит значительно меньшие цифры.

Киев не раскрывает данные о потерях среди военнослужащих. Как сообщают украинские СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с иностранными журналистами сказал, что за время боевых действий с 24 февраля погибли около 1300 военных.