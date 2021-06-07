Навального перевели из тюремной больницы обратно в колонию

Оппозиционера Алексея Навального перевели из больницы на территории колонии номер 3 Владимирской области обратно в колонию номер 2 в городе Покров, куда он был этапирован в марте после замены ему условного срока на реальный.

Об этом стало известно в понедельник во время слушаний в суде по искам Навального к администрации колонии, - сообщает "Дождь".

Навального перевели из покровской колонии в больницу для заключённых во Владимире 18 апреля, после более чем двух недель голодовки. В больнице оппозиционера осмотрели гражданские врачи, после чего он начал выход из голодовки.

На заседании суда Навальный отказался от претензий к администрации исправительного учреждения из-за цензуры получаемых им газет. Оппозиционер заявил, что в колонии был случай, когда кто-то вырезал из периодических изданий некоторые статьи. Руководство учреждения заявило, что не причастно к этому. "Я хотел бы отозвать иск, потому что мы сейчас в той точке, где мы юридически установили, что никакой цензуры нет." - заявил Навальный.

Оппозиционер также попросил отозвать иск об отказе передать ему Коран. Навальный сообщил, что получил книгу. "Сейчас у меня есть Коран, есть последняя книжка Владимира Сорокина, у меня есть даже Библия и система налажена. Мне здесь важен факт, что книги дают и мы упорядочили практику." - заявил политик. Суд согласился прекратить оба дела.