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Навального переводят на полгода в помещение камерного типа
Команда оппозиционера Алексея Навального сообщила, что политика переводят на полгода в помещение камерного типа (ПКТ) - камеру с более строгим режимом содержания, куда помещают осуждённых за злостные нарушение порядка. Шесть месяцев - это максимально возможный срок содержания в ПКТ для мужчин.
Сторонники Навального также сообщили, что оппозиционера лечили от ОРВИ «огромными дозами противопоказанных в таком случае антибиотиков». Из-за этого у политика появились боли в желудке, и он потерял семь килограмм веса.
1 февраля Навальный должен был выйти из штрафного изолятора (ШИЗО), куда 25 января его поместили в 11-й раз за пол года. Поводом для этого стало то, что оппозиционер, как утверждается, неправильно представился сотруднику колонии. Каждый раз Навального отправляли в ШИЗО почти сразу после очередного выхода оттуда на обычный режим.
30 января Команда Алексея Навального выпустила материал в котором раскрыла имена сотрудников исправительной колонии ИК-6, по чьей инициативе политика постоянно отправляют в штрафной изолятор. По утверждению расследователей, администрация колонии регулярно проводит совещания, как ещё ухудшить жизнь заключённого оппозиционера.
Ранее администрация колонии признала Навального злостным нарушителем. Он безуспешно пытался обжаловать в судах предыдущие решения по отправке в ШИЗО. Политик считает поводы для перевода в ШИЗО надуманными, сообщает о созданных там практически пыточных условиях и неоказании ему медицинской помощи.
- 17 января исполнилось два года с момента задержания Навального после его возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления ядом типа «Новичок». С тех пор оппозиционер лишён свободы: сначала его отправили в колонию делу «Ив Роше», а затем вынесли новый приговор по делу о мошенничестве и перевели в колонию строгого режима.
- Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политически мотивированным. Ведущие правозащитные организации признали оппозиционера политзаключённым или узником совести.
Другие новости дня
В Абхазии поинтересовались готовностью больниц к веерным отключениям света
В связи с ужесточением графика отключения электроэнергии министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба связался с главными врачами всех районных и городских больниц.
Как пишет агентство «Апсныпресс», главы медучреждений доложили о готовности к отключениям, подчеркнув, что все центральные районные и городские клиники обеспечены дизельными генераторами. Все аппараты работают в штатном режиме, что позволяет медучреждениям оказывать полный комплекс необходимых услуг гражданам на время веерных отключений, говорится в сообщении.
Эдуард Бутба поручил держать ситуацию на контроле и докладывать о работе госпиталей в ежедневном режиме.
Новый график отключений вводится в Абхазии из-за сокращения перетока из России, а также низкого уровня воды в Джварском водохранилище. Свет будут отключать абонентам по три раза в сутки, части - на пять, части - на семь часов в день.
ВВП Армении в 2022 году вырос на 14,2%
В 2022 году экономика Армении выросла на 14,2%, сообщил статистический комитет республики.
Внешнеторговый оборот достиг 14 млрд 129 млн долларов (рост в 1,7 раза к 2021 году). Экспорт увеличился в 1,8 раза – до 5 млрд 360 млн долларов, импорт – в 1,6 раза, до 8 млрд 769 млн долларов.
В начале января премьер-министр республики Никол Пашинян говорил, что прогнозирует рост экономики Армении в 2022 году на уровне 12,5-13%.
«Мы планировали рост в 2022 году на уровне 7%. Росту поспособствовал также приток российских граждан в Армению», – сказал он.
В госбюджете на 2023 год рост ВВП заложен на уровне 7%, размер инфляции определен на уровне 4%. В 2021 году ВВП Армении увеличился на 5,8%, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, рост грузинской экономики в 2022 году составил 10.1%.
Ярослав Качиньский перевёл деньги украинской армии, чтобы помириться
Лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский перевёл 50 тысяч злотых (11,5 тысяч долларов) украинской армии, чтобы закрыть дело о клевете на представителя оппозиционной партии Радослава Сикорского. Сикорский извинения принял.
В декабре 2022 года суд обязал Качиньского выплатить Сикорскому более 700 тысяч злотых (162 тысячи долларов) за то, что он в 2016 году назвал того «дипломатическим предателем». Оскорбление прозвучало в контексте авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский – брат-близнец Ярослава Качиньского – и ещё 95 человек.
После решения суда Качиньский сказал, что для оплаты штрафа ему придётся продать дом – и даже тогда денег может не хватить. В ответ Сикорский заявил, что «наказания за клевету должны быть суровыми, но не разорительными». Он предложил Качиньскому пожертвовать 50 тысяч злотых вооружённым силам Украины – и тогда он откажется от требования компенсации.
Отчитываясь о переводе денег, Качиньский написал, что делает это с удовлетворением. Сикорский ответил, что принял его извинения.
Мэрия Тбилиси все же закупит вагоны у российского «Метровагонмаша»
Тбилисская мэрия все же закупит вагоны у российского предприятия «Метровагонмаш». Об этом сообщает агентство Bm.ge со ссылкой на вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе.
В декабре 2021 года российский «Метровагонмаш» стал победителем тендера, объявленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену. В марте прошлого года сообщалось, что европейский банк приостановил выплату около 50 миллионов евро российскому предприятию. В ноябре мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что принято решение о расторжении контракта по причине возможного попадания «Метровагонмаша» под западные санкции.
Вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе теперь говорит, что в договор внесены изменения, финансовые риски грузинской стороны «максимально застрахованы».
Хмаладзе утверждает, что мэрия не смогла бы приобрести вагоны по низкой цене у альтернативных поставщиков, в связи с чем были проведены переговоры с российской компанией.
«Мы постарались завершить переговоры с существующим поставщиком таким образом, чтобы максимально защитить наши интересы. Мы достигли этих условий и согласовали с «Европейским банком реконструкции и развития» каждый шаг и каждый пункт, который был включен в контракт», – сказал он.
- Сегодня же мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал начало полной реабилитации станции метро «Варкетили». По его словам, работы начнутся 9 февраля и будут продолжаться полтора года. При этом в течение двух месяцев станция будет закрыта.
Карасин об авиасообщении с Грузией: «Для танго нужны двое»
Россия готова возобновить авиасообщение с Грузией, однако для этого нужно согласие грузинской стороны. Об этом РБК заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший замглавы российского МИДа Григорий Карасин.
«Мы, естественно, обсуждаем это, обмениваемся мнениями. Но есть такая поговорка, что для танго нужны двое. И если один из участников дуэта сомневается, то давить силой не надо. Возможность такая есть, а какое будет принято решение, зависит не только от нас», – сказал сенатор.
Карасин представляет Москву в существующем с 2012 года неформальном диалоговом механизме с Тбилиси, с грузинской стороны в переговорах участвует спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.
О возможности возобновления авиасообщения ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. В правящей партии «Грузинская мечта» идею поддержали. Против выступили представители оппозиции и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Саакашвили на суде потребовал адекватного лечения и обратился к Украине
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда, рассматривающего ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.
На украинском языке он зачитал свое обращение к Украине, заявив, что уверен в победе.
«Но если не доживу, мое сердце должно быть похоронено в Киеве», — заявил Саакашвили. Он также заявил, что в заключении подвергался пыткам и был отравлен, пишет агентство «Новости-Грузия».
Затем он поднял рубашку и продемонстрировал суду свое физическое состояние, извинившись перед всеми «за неэстетические кадры».
«Единственное, о чем я прошу, дать мне возможность адекватного лечения…», — сказал Саакашвили, обращаясь к суду.
После этого включение было прервано и суд продолжил слушать свидетелей защиты.
Накануне сообщалось, что Саакашвили могут перевести в реанимацию. Пока он остается в палате.
Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует. На прошлой неделе министерство юстиции Грузии выразило недоверие результатам независимой медицинской экспертизы центра «Эмпатия». Суд приобщил к материалам дела отчет Национальной службы экспертизы им. Самхараули, в котором оспариваются выводы независимых экспертов.
С момента ареста Саакашвили потерял более 30% массы тела, сейчас он весит около 69 килограммов при росте 195 см. Среди диагнозов независимой экспертизы — быстропрогрессирующая деменция, кахексия -угрожающая потеря массы тела, анорексия, гастроэнтерологические заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата.
В клинике «Вивамеди» же заявляют, что Саакашвили «плохо ест» и отказывается от внутривенного питания.
Глава МИД Литвы призвал все страны ЕС выслать российских послов
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все страны Европы выслать российских послов. Держать послов России в Европе, по словам министра, сейчас практически бессмысленно. Об этом пишет издание Verslo Zinios.
«В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий геноцидную повестку», — сказал Ландсбергис на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Польши в Риге.
Ландсбергис отметил, что Литва выслала российского посла в апреле прошлого года, в ответ на предполагаемые военные преступления российской армии в Буче. В январе российских послов выслали Эстония и Латвия.
Вместе с тем дипломат признал, что по вопросу высылки российских послов существуют разные точки зрения.
В январе Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией и потребовала посла покинуть страну. Уровень диппредставительства был понижен до временного поверенного в делах. МИД России сообщил, что это ответная мера на «радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине», которое названо «недружественным шагом». МИД Эстонии ответил зеркально.
МИД Латвии в знак солидарности с Эстонией и из-за продолжающейся войны заявил о понижении дипотношений с Россией. Страны сообщили о взаимной высылке послов.
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Служба безопасности Украины проводит обыски у Игоря Коломойского
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщают со ссылкой на источники «Страна», «Украинская правда», РБК-Украина. Издания публикуют, как утверждается, фото с обыска.
Сообщается, что обыск связан с расследованием предполагаемых махинаций вокруг «Укрнафты» и «Укртатнафты». Речь идёт о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (76 миллиардов рублей) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы, пишет «Украинская правда».
По данным украинских СМИ, у Коломойского уже проходил обыск по делу «Укрнафты» осенью прошлого года.
Игорь Коломойский ранее были совладельцем обеих компаний, но в ноябре 2022 года их национализировали.
- Игорь Коломойский – один из богатейших людей Украины, бывший губернатор Днепропетровской области. С марта прошлого года он и его семья находятся под санкциями США. Летом украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский может лишить Коломойского гражданства Украины.
- «Укрнафта» добывает 90% нефти в Украине. «Укртатнафта» владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Кременчуге, который был остановлен вскоре после начала войны из-за повреждений от обстрелов.
Болдуину предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве
В США актёру Алеку Болдуину официально предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съёмок вестерна «Раст» в октябре 2021 года. Такое же обвинение предъявлено консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.
Как сообщает Reuters, прокуратура штата Нью-Мексико выдвинула актёру и консультанту обвинения по двум пунктам статьи о непреднамеренном убийстве. Если присяжные признают Болдуина и Гутьеррес-Рид виновными, то приговорены они будут только по одному пункту. Первый предусматривает до полутора лет тюрьмы, второй – до пяти.
Адвокат Болдуина дело не комментирует. Защита Гутьеррес-Рид заявила, что прокуратура пришла к неверным выводам.
Гражданка Украины, американский кинооператор Галина Хатчинс, погибла на съёмках около города Санта-Фе. В неё случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли Алек Болдуин.
Инцидент произошёл во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита. Как в пистолете оказался боевой патрон, до сих пор не сообщалось.
Болдуин ранее говорил, что не нажимал на спусковой крючок, но криминалисты сообщили, что оружие не могло выстрелить само.
Ханна Гутьеррес-Рид, по версии обвинения, не настаивала на обучении Болдуина технике безопасности и не проверяла каждый патрон.
Сопредседатели Женевских дискуссий подтвердили отсрочку переговоров
Сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе от ООН, ЕС и ОБСЕ подтвердили отсрочку переговоров, ранее запланированных на конец февраля текущего года.
В заявлении сопредседателей сказано, что решение провести очередной раунд дискуссий в апреле вместо февраля было принято «из-за трудностей, связанных со сроками».
«Однако сопредседатели подтверждают свою готовность лично участвовать в консультациях со всеми участниками, как по процессу в целом, так и по предстоящей встрече в частности», – сказано в заявлении.
Между тем, Россия больше не считает целесообразным проведение планировавшейся 3 февраля встречи в Москве с сопредседателями Женевских дискуссий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорит, что на днях российская сторона получила уведомление об отмене планировавшегося на 21‑22 февраля очередного 57-го раунда Женевских дискуссий по Закавказью и его переносе на 4-5 апреля. По словам Захаровой, в качестве обоснования этого решения был приведен аргумент, что февральские сроки «подходят не всем участникам».
«Это уже второй подряд перенос раунда – ранее «тройка» международников отменила декабрьское заседание, сместив его на февраль этого года. В прошлом году вместо плановых четырех встреч прошла лишь одна», – указала она.
«Принимая во внимание вышеизложенное, российская сторона сочла нецелесообразным проведение планировавшейся ранее на 3 февраля этого года в Москве встречи с сопредседателями. Поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность женевского формата. Ожидаем, что наши сигналы будут услышаны в Брюсселе, Вене и Нью-Йорке», – подчеркнула Захарова.
Она добавила, что «с российскими оценками полностью солидарны абхазские и югоосетинские союзники». Ранее глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба заявил, что абхазские власти решили отказать во въезде сопредседателям Женевских дискуссий. Сегодня об аналогичном решении объявили и в Цхинвали.
Глава МИД России Сергей Лавров недавно выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».
В 2022 году в МИД РФ заявляли, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики» и указали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».
Источники Reuters: США передадут Украине ракеты дальностью до 150 км
США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму более двух миллиардов долларов, в который, как ожидается, впервые будут включены ракеты дальностью до 150 километров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в администрации президента Джо Байдена.
Речь идёт о поставках высокоточных планирующих ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 километров. Сейчас в Украину поставляются ракеты дальностью до 80 километров.
Reuters ещё в ноябре сообщало о предложении компании Boeing – производителя GLSDB – поставить данное вооружение Украине.
Система состоит из бомбы малого диаметра с ракетным двигателем. Эти самонаводящиеся ракеты американско-шведской разработки запускаются, в том числе с установок HIMARS и могут поражать движущиеся цели на расстоянии многих десятков километров.
В описании системы говорится, что она управляется с помощью глобальной системы навигации GPS и может использоваться в любых погодных условиях, в том числе против бронированных транспортных средств.
Боеголовка GBU-39 оснащена небольшими складывающимися крыльями, которые позволяют ей планировать более 100 км при сбрасывании с самолёта и поражать цели диаметром до 1 метра.
При этом Вашингтон не удовлетворил просьбу Киева о поставке ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, которыми можно стрелять из установок HIMARS. В Белом доме опасаются, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Киев ведёт переговоры о поставках ракет, которые позволили бы атаковать объекты в аннексированном Россией Крыму.
Ожидается, что в новый пакет американской военной помощи Украине также войдут вспомогательное оборудование для ЗРК «Пэтриот», высокоточные боеприпасы и противотанковые ракеты «Джавелин», добавили источники.
По сведениям Reuters, о новом пакете военной помощи будет объявлено уже на этой неделе.
Белый дом отказался от комментариев.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на десятки миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
Россия прекратила поставки нефти странам, которые ввели потолок цен
В России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти «недружественным» странам, которые ввели на неё ценовой потолок.
Согласно указу президента Владимира Путина, подписанному ещё 27 декабря, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».
Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.
- 5 декабря 2022 года начал действовать потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель. Мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций ЕС.
- Страны Запада устанавливают предельные цены, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен.
- Потолок цен означает, что страны «Группы семи» и Евросоюз будут оказывать страховые и финансовые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.
- После введения потолка цен рынок российской нефти стал очень непрозрачным. По официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная цена, «скорее всего, составляет 70–75 долларов за баррель», считает консультант российских и международных компаний по нефтяным и газовым рынкам Сергей Вакуленко.
Саакашвили говорит, что не собирается заниматься политикой в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил Левана Хабеишвили с избранием на пост председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). В письме, адресованном Хабеишвили, Саакашвили говорит, что не планирует заниматься политикой в Грузии.
«Поздравляю тебя, брат (с избранием на должность лидера партии – ред). Я считаю тебя ближайшим человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую заниматься никакой политической деятельностью в Грузии, однако всегда будут поддерживать тебя из Украины и других мест», – говорится в письме, которое опубликовал Хабеишвили.
Соратница Саакашвили, член ЕНД Эка Херхеулидзе раскритиковала Хабеишвили за решение опубликовать личное письмо.
«Больше всего писем у меня, но я ни разу их не публиковала. Уверена, что их содержание вам очень не понравится», – написала Херхеулидзе.
Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания также заявляла, что экс-президент больше не собирается участвовать в политической жизни Грузии.
Фейгин анонсировал новую глобальную акцию в поддержку Саакашвили
Новая глобальная акция #SaveMisha в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили пройдёт 20 февраля. Об этом объявил российский правозащитник, юрист и общественный деятель Марк Фейгин.
«Призываем всех, кто возмущен издевательством над Михаилом Саакашвили, выйти в столицах стран проживания к парламентам и правительствам! Они должны вмешаться!» – пишет Фейгин в соцсети.
В эфире Youtube-канала «Фейгин LIVE» он добавил, что акции должны пройти у ведомств, которые принимают решения относительно санкций, или могут вести переговоры по освобождению Саакашвили.
«Нас собирается поддержать новое руководство «Единого национального движения», грузинские общины по всему миру», – сказал Фейгин.
По его словам, акции будут масштабнее, чем пикеты, прошедшие 4 января текущего года у посольств Грузии. 20 февраля митинг пройдет и в Тбилиси.
Новую глобальную акцию прокомментировал и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Мы защищаем человека, которого хотят убить. В таких случаях ни один человек не может остаться равнодушным и нейтральным», – сказал Арестович.
- Михаилу Саакашвили 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул Грузию и получил гражданство Украины. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, в 2020 году стал главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Независимая экспертиза заявила о диагнозах, угрожающих его жизни, а также об обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. По словам американского психиатра, у Саакашвили – быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство.
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что эксперты Национального бюро судебной экспертизы подтвердили недостоверность медицинского заключения центра «Эмпатия» о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
США обвинили Россию в нарушении договора по ядерным запасам
Соединенные Штаты обвинили в Москву в отходе от обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) в том, что касается инспекций на российской территории.
В заявлении Госдепартамента во вторник говорится, что «отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет США осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями».
Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что у России есть «ясный путь» возвращения к соблюдению обязательств - а именно разрешить инспекции. Вашингтон по-прежнему готов работать с Россией для полного выполнения условий соглашения, подчеркивают в Госдепартаменте.
Переговоры между Москвой и Вашингтоном о возобновлении инспекций по договору New START должны были состояться в ноябре в Египте, но Россия встречу отложила, и ни одна из сторон до сих пор не назначила новую дату.
Как отмечает Reuters, соглашение является последним с момента завершения «холодной войны» важным механизмом контроля за ядерными воружениями двух стран. New START вступил в силу в 2011 году и был продлен еще на пять лет в 2021-м. Он ограничивает количество ядерных боеголовок, которые могут развернуть США и Россия, а также количество ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.
Арсеналы России и США до сих пор совокупно включают около 90 процентов от общего количества ядерных боеголовок в мире. Из-за российского вторжения в Украину отношения между Москвой и Вашингтоном снизились до самого низкого уровня за последние несколько десятилетий. Это может осложнить попытки администрации нынешнего американского президента Джо Байдена сохранить и достичь с российской стороной последующего соглашения.
- В августе Москва приостановила сотрудничество по инспекциям в рамках договора, сославшись на ограничения на поездки, которые ввели США и их союзники после начала полномасшабной войны в Украине. При этом в российском руководстве подчеркивают, что по-прежнему привержены соблюдению договоренностей.
- Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта в Украине. Из уст некоторых российских представителей не раз звучали непрямые угрозы применения ядерного оружия.
- В понедельник на этой неделе Россия уведомила США, что срок действия договора может истечь в 2026-м году без замены, поскольку Вашингтон пытается нанести Москве в Украине «стратегическое поражение».
Великобритания планирует передать деньги Абрамовича в помощь Украине
Правительство Великобритании планирует передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, полученных российским миллиардером Романом Абрамовичем от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», в фонд помощи жертвам войны в Украине, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, власти ждут одобрения Евросоюза, поскольку Абрамович находится по санкциями ЕС. Окончательное решение вопроса может занять несколько недель.
СМИ отмечает, что идея создания фонда, в который планируется отправить деньги, принадлежала самому Абрамовичу. Она возникла, когда миллиардер в начале марта прошлого года столкнулся с санкциями из-за войны в Украине.
- Сделка по продаже «Челси» была анонсирована в начале прошлого года и завершена в конце мая. Клуб был продан за 4,25 млрд фунтов стерлингов консорциуму под руководством американского инвестора Тодда Боли. Средства от продажи были положены на специальный банковский счет, где они были заморожены.
США расширили список санкций, связанных с иранскими дронами
Соединенные Штаты добавили семь иранских структур в свой санкционный список, связанный с производством дронов, которые Россия использует при атаках в Украине. Это следует из распространенного во вторник, 31 января, сообщения американского министерства торговли.
Среди попавших в американский «черный» список иранских организаций указаны структура, связанная с разработкой и производством авиационных двигателей, военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции, компания MADO, которая специализируется на производстве компонентов для беспилотников, привлекавшаяся для создания дронов-камикадзе «Шахед» компания Paravar, предприятие Shahed Aviation Industries.
В сообщении министерства торговли США подчеркивается, что произведенные в Иране беспилотные летательные аппараты передаются в Россию для использования в Украине, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.
- Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты в ходе войны. Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает.
- В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена еще до вторжения.
В Абхазии ужесточают график отключений электричества
С 1 февраля в самопровозглашенной республике Абхазия ужесточают график отключений электричества. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». Абонентам свет будут отключать по три раза в сутки, части - на пять, части - на семь часов в день.
«В связи с тем, что объем электроэнергии, поставляемый по перетоку из Российской Федерации, в феврале составляет 190 млн. кВт/ч, что меньше объема электроэнергии в январе (250 млн. кВт/ч), при сохранившемся уровне потребления свыше 11 млн. кВт/ч в сутки, РУП «Черноморэнерго» вынуждено ввести новый график ограничений на поставку электроэнергии абонентам», - сказано в заявлении.
Кроме того, новый график вводится на высоковольтных линиях, питающихся с Ингури ГЭС.
«Это обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище (410 м) и низким объемом притока воды, порядка 25м³. Ограничения коснутся всех категорий потребителей, так как отключению подлежат не отдельные подстанции, а высоковольтные линии», - заявили в компании.
У Миссии наблюдателей ЕС в Грузии новый руководитель
У Миссии наблюдателей ЕС в Грузии новый руководитель. Согласно сообщениям на сайте Совета Европейского союза, греческий дипломат Димитриос Карабалис назначен новым главой Миссии наблюдателей ЕС.
Карабалис занимал должность директора Департамента по России, Украине, Молдове, Южному Кавказу и Центральной Азии в Министерстве иностранных дел Греции.
Новый глава Миссии наблюдателей приступит к выполнению своего мандата с 1 февраля 2023 года. Решение о назначении Карабалиса принял Комитет по политике и безопасности, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В Эрмитаже хакеры вывели на табло сообщения о Буче
В Санкт-Петербурге, в государственном музее Эрмитаж, хакеры вывели на электронных табло информацию о событиях, произошедших во время российской оккупации города Буча Киевской области. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, инцидент произошел днем 29 января. После того, как взлом был обнаружен, сотрудники службы безопасности Эрмитажа отключили экраны. По предварительным данным, табло были взломаны дистанционно. Какую именно информацию демонстрировали на экранах, не уточняется.
Управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу решает, как квалифицировать этот инцидент.
25 января в телевизионном эфире в Белгородской области России, а также в Краснодарском крае, аннексированном Крыму и Севастополе транслировалось видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. По словам очевидцев, речь главы государства появилась на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, например СТС и ТНТ. Российские власти объяснили это взломом.
- По официальным данным украинских властей, многочисленных журналистских расследований, а также международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, в Буче за время российской оккупации в феврале-марте погибли сотни мирных жителей, есть задокументированные случаи гибели жителей города от рук российских военных. Москва, однако, это отрицает, представители российских властей говорят о постановке или о том, что жителей Бучи убили украинские военные.
Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности
В России вводится досмотр машин в регионах с «желтым» (высоким) уровнем террористической опасности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Изменения введены в рамках поправок к указу от 2012 года «О порядке установления уровней террористической опасности». Отныне властям регионов, в которых действует «желтая» степень опасности, разрешено досматривать машины на предмет оружия и взрывчатых веществ на административных границах. Прежняя редакция правил предусматривала досмотр автомобилей только при критическом («красном») уровне, отмечает «Медуза».
Кроме того, из прежнего указа убран пункт о том, что «уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток».
После начала полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию в конце февраля прошлого года «желтый» уровень угрозы был введен в ряде регионов России, граничащих с Украиной.
В Карабахе наблюдается нехватка запасов бензина и дизельного топлива
Внедрение талонной системы в определенной степени смягчило продовольственную проблему в Нагорном Карабахе, однако из-за блокады население все еще лишено возможности приобретения ряда важных товаров, - об этом было заявлено сегодня на заседании Оперативного штаба НК.
Что касается ситуации на рынке бензина и дизельного топлива, то было отмечено, что имеется нехватка запасов и была подчеркнута важность соблюдения строгого режима экономии.
В ходе заседания были обсуждены также вопросы подготовки весенних сельскохозяйственных работ и организации весеннего сева.
Идет уже 51-й день блокады непризнанного Нагорного Карабаха. Основные виды продуктов питания в регионе продаются по талонам, не хватает лекарств. Электричество отключается на 6 часов в сутки. Хотя подача газа восстановлена, из-за большой нагрузки энергосистемы голубое топливо есть только у жителей Степанакерта. Со вчерашнего дня учебный процесс в школах восстановлен, но детские сады остаются закрытыми.
Глава ГУР Украины: РФ не применит ядерное оружие
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не применит ядерное оружие, даже если украинские войска продолжат наступление и войдут в аннексированный Крым.
Об этом Буданов сказал в интервью The Washington Post. По его словам, Украина сделает всё, чтобы к лету нынешнего года восстановить контроль над Крымом.
Явные и скрытые намёки российских высокопоставленных деятелей на возможность применения оружия массового поражения против Украины Буданов назвал «тактикой запугивания». «Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к её распаду. И они это очень хорошо знают», – сказал глава ГУР. Подробности о том, как Украина, по его мнению, могла бы выбить российских военных из Крыма, он не назвал, однако выразил убеждённость в том, что «Крым нам вернут».
Говоря о развитии событий на фронте в ближайшее время, Буданов отметил, что считает маловероятным наступление российских войск с территории Беларуси. По его мнению, российские военные сосредоточат свои усилия на Донецкую и Луганскую области. Именно там сейчас идут основные бои, причём украинские войска, как правило, находятся в обороне.
По словам Буданова, на фронте сейчас более 320 тысяч российских военных. Примерно такую же цифру называло Минобороны России, отчитываясь о результатах проведённой осенью так называемой частичной мобилизации. В группировке, которая начинала вторжение в Украину в феврале прошлого года, по оценкам, было примерно в 2 раза меньше военнослужащих.
Глава ГУР заявил также, что у спецслужбы есть свои агенты в России. Это, по его словам, «люди, с которыми легко работать и которые понимают, что страна должна быть другой». Такие люди, как утверждает Буданов, есть и в российских органах власти.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин на днях пригрозил странам Запада «глобальной катастрофой» и «уничтожением» в результате возможного применения Россией, как следует из контекста его записи в телеграме, оружия массового поражения. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ранее также писал о том, что возможное наступление украинской армии якобы поставит под угрозу территориальную целостность и само существование России. Такая угроза, в свою очередь, в российской ядерной доктрине является одним из поводов для применения ядерного оружия. США и их союзники, в свою очередь, предупреждали Россию – как публично, так и неофициально - о недопустимости использования против Украины ядерного оружия.
- Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Украина не признала аннексию и до 24 февраля 2022 года заявляла о том, что будет добиваться освобождения полуострова мирным путём. После начала широкомасштабного российского вторжения власти Украины уже не исключают, что применят для возвращения Крыма под свой контроль военную силу.
Хатия Деканоидзе покидает пост лидера парламентской фракции ЕНД
Хатия Деканоидзе покидает должность председателя парламентской фракции «Единого национального движения» (ЕНД). Как сообщила оппозиционный депутат, она планирует обратиться с соответствующим заявлением к спикеру парламента.
Отметим, что в рядах ЕНД активно обсуждается возможность выхода членов партии из парламента Грузии. В поддержку такого шага, в частности, выступил бывший председатель политсовета Коба Накопия.
Накопия и еще несколько членов ЕНД заявили о своем уходе с должностей в партии после победы на внутрипартийных выборах Левана Хабеишвили.
Накануне стало известно, что на выборах лидера «Единого национального движения» выиграл Леван Хабеишвили, получив 52,58% голосов. Теперь уже бывший председатель партии Ника Мелия набрал 40%.
Основателем ЕНД, крупнейшей оппозиционной партии Грузии, является заключенный экс-президент страны Михаил Саакашвили.
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