Навальный отказался покидать камеру, его силой доставили к следователю

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима во Владимирской области, в понедельник отказался выходить из своей камеры. Он должен был дистанционно участвовать в судебном заседании и следственных действиях. Как сообщил соратник Навального Иван Жданов, в камере политика лишили всех письменных принадлежностей, в знак протеста он отказался покидать помещение. После этого, по словам Жданова, его доставили к следователю силой.

«В камеру вошли силовики в касках и, применяя силу, потащили его к следователю», – написал Жданов.

Информацию подтвердил и новый адвокат Навального Леонид Соловьёв. Он добавил, что письменные принадлежности у политика отобрали в ходе «режимных мероприятий», и что это происходит не в первый раз.

В понедельник должно было пройти очередное судебное заседание по одному из исков Навального к администрации колонии ИК-6. Обычно оппозиционер участвует в заседаниях суда из колонии по видеосвязи. Однако в этот раз Навальный на экране не появился, заседание было отложено.