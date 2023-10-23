Навальный отказался покидать камеру, его силой доставили к следователю

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима во Владимирской области, в понедельник отказался выходить из своей камеры. Он должен был дистанционно участвовать в судебном заседании и следственных действиях. Как сообщил соратник Навального Иван Жданов, в камере политика лишили всех письменных принадлежностей, в знак протеста он отказался покидать помещение. После этого, по словам Жданова, его доставили к следователю силой.
«В камеру вошли силовики в касках и, применяя силу, потащили его к следователю», – написал Жданов.
Информацию подтвердил и новый адвокат Навального Леонид Соловьёв. Он добавил, что письменные принадлежности у политика отобрали в ходе «режимных мероприятий», и что это происходит не в первый раз.
В понедельник должно было пройти очередное судебное заседание по одному из исков Навального к администрации колонии ИК-6. Обычно оппозиционер участвует в заседаниях суда из колонии по видеосвязи. Однако в этот раз Навальный на экране не появился, заседание было отложено.
- 13 октября три адвоката Навального - Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер – были арестованы по подозрению в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, адвокаты, посещая политика в колонии, «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным». Ещё один адвокат Навального, Александр Федулов, 16 октября сообщил, что покинул Россию. Ранее из России уехала адвокат Ольга Михайлова, тоже работавшая с делом Навального. Сейчас интересы Навального представляет Леонид Соловьёв.
- Алексей Навальный отбывает 9-летний срок по обвинению в мошенничестве в колонии во Владимирской области. В начале августа Мосгорсуд вынес ему новый приговор – 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Навальный называет своё преследование политическим, такого же мнения придерживаются правозащитники и представители стран Запада.