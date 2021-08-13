Навальный: следствие считает, что я использовал машину времени

Оппозиционер Алексей Навальный высмеял предъявленное ему на этой неделе новое уголовное обвинение по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Запись об этом появилась в инстаграме Навального, который находится в колонии, где отбывает срок по другому уголовному делу.

Навальный проанализировал обвинение и пришёл к выводу, что следствие обвиняет его "в совершении преступления с использованием машины времени", поскольку организацию, которую оно считает посягающей на права граждан, он создал 10 лет назад, а экстремистской её признали только сейчас. Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией (он признан также "иностранным агентом", его деятельность запрещена).

"Прямо из камеры СИЗО я полетел в 2011 год и зарегистрировал ФБК" - пишет Навальный. Он также подтверждает, что обвиняется в преступлении в составе организованной группы, в которую, по версии следствия, вошли также его соратники Леонид Волков, Иван Жданов и другие неустановленные лица.

Волков и Жданов сейчас находятся за границей. Против них на этой неделе возбудили ещё одно уголовное дело - о финансировании экстремистской организации.

ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими и запрещены летом нынешнего года. Главным следствием этого, помимо уголовных дел, стал отказ в регистрации на выборах ряду соратников Навального или людям, которых Минюст посчитал в прошлом как-то взаимодействовавшими с его структурами.

Навальный и его соратники считают своё преследование политическим, а все дела против них - незаконными.