NBC: США и ЕС начали обсуждать с Украиной мирные переговоры с РФ

Представители США и Евросоюза начали обсуждать с Украиной мирные переговоры с Россией. Об этом пишет NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США – одного нынешнего и одного бывшего.

Некоторые «деликатные» обсуждения состоялись в октябре на встрече Контактной группы по обороне Украины, в которую входят более 50 стран. По словам собеседников телеканала, в разговорах затрагивалось, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.

В свою очередь, союз НАТО готов предложить Украине «некоторые гарантии безопасности», которые удержат Россию от нового вторжения на ее территорию.

Источники телеканала отметили, что обсуждения начались на фоне опасений США и стран Европы, что война зашла в тупик и что они не смогут и дальше оказывать помощь Украине. В администрации президента США Джо Байдена, утверждают чиновники, также обеспокоены, что у Украины заканчиваются силы – в то время как у России они «кажутся бесконечными».

При этом администрация Байдена не видит никаких признаков, что президент России Владимир Путин готов на переговоры с Украиной, отмечают собеседники NBC News. По их словам, западные чиновники говорят, что Путин надеется «пересидеть Запад», или продолжать борьбу, пока западные страны не решат перестать оказывать военную помощь Украине или пока эта помощь не станет слишком дорогостоящей.

По словам чиновников, у Украины есть время до конца этого года или чуть больше, после чего начнутся «более срочные дискуссии о мирных переговорах».

Публично представители США отрицают, что подталкивают Украину к переговорам и что такие обсуждения вообще с ней ведутся. «Любые решения о переговорах остаются за Украиной. Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать поддерживать Украину, защищающую свою свободу и независимость от российской агрессии», – заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.