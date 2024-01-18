Не менее 2500 ученых покинули Россию после начала войны в Украине

С началом полномасштабной войны в Украине Россию покинули не менее 2500 ученых, подсчитало издание «Новая газета. Европа», изучившее данные базы ORCID, которая объединяет информацию о 20 миллионах научных работников по всему миру.

С 2012 по 2021 год доля научных сотрудников, которые меняли рабочее место с российского на зарубежное, держалась на уровне 10%. В 2022-м доля ученых, перебравшихся за границу, выросла до 30%. По наблюдением издания, чаще всего страну покидали молодые ученые.

«Наибольший отток – 23% всех уехавших ученых, которых видно в наших данных, – пришелся на московские университеты: ВШЭ, МГУ, Сколково, МФТИ», – обратили внимание журналисты. Среди вузов Санкт-Петербурга по оттоку лидируют ИТМО и СПбГУ.

Наиболее популярными направлениями миграции ученых после начала вторжения в Украине оказались Израиль, Казахстан и Германия. Также в топе по популярности остаются США, но доля переехавших туда после 24 февраля 2022 года сократилась.

По словам опрошенного «Новой газетой. Европа» эксперта в области научной социологии, полностью масштаб потерь научных работников Россией можно будет оценить только через несколько лет.