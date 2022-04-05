Не менее 60 силовиков и добровольцев из Чечни убиты в ходе войны в Украине

До 60 уроженцев Чечни – правоохранителей и добровольцев – убиты на войне в Украине. Власти республики официально признают смерть только двух силовиков.

«Не менее 60 уроженцев Чечни погибли в войне. Не все они имели отношение к правоохранительным структурам, больше половины из них были добровольцами», – рассказал ​Кавказ.Реалии источник в силовом ведомстве СКФО.

Власти делают все возможное, чтобы о похоронах убитых в Украине знали как можно меньше людей, рассказали редакции несколько человек из различных бюджетных организаций. По их словам, именно из-за этого общепринятая в Чечне традиция устраивать семь поминальных дней об умершем сокращена до одного. Собеседники указали на то, что число погибших может составлять больше, чем 60.

Кавказ.Реалии доподлинно известно о нескольких подобных похоронах, где речь идет о 18 убитых на войне:

1 - Автуры

4 – Шали

1 – Мескер-юрт

5 – Ачхой-Мартановский район

5 – Урус-Мартановский район

1 – Надтеречный район

1 – Веденский район

Информацию о других убитых редакции подтвердить пока не удалось.

Отметим, что прокадыровские телеграм-каналы публиковали видео об отправке в Украину добровольческих групп. Оппозиционное движение 1ADAT сообщало, что молодых чеченцев вынуждают записываться в ряды боевых группировок.

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что в ходе войны было убито двое бойцов из республики. Число раненных, согласно его же сообщениям в разные дни, составляет девять человек.