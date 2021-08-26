ИГ взяло на себя ответственность за взрывы у аэропорта в Кабуле

В результате двух взрывов, прогремевших в четверг у международного аэропорта Кабула, погибло по разным данным от 11 до 60 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена) .

Первый взрыв прогремел у въезда в международный аэропорт, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников Министерства обороны США. Второй – у отеля Barron, расположенного также недалеко от аэропорта.

Среди погибших есть американские военные: Bloomberg сообщает о двенадцати морских пехотинцах США, Fox News – o десяти. Ранения получили около 140 человек.

Взрыв у входа в аэропорт осуществил террорист-смертник. Точное количество жертв террористической атаки пока не названо.

16 августа в ответ на критику решения вывести американские войска из Афганистана Джо Байден сказал, что США ответят на гибель своих граждан или военных в Афганистане «разрушительно» и быстро. Теперь конгрессмен Даг Коллинз, единственный военный священник в Палате представителей США, призывает Байдена к действию.

«Мы дали ясно понять «Талибану», что любая атака, любое нападение на наши силы или вмешательство в нашу работу в аэропорту будет встречено быстрым применением силы», - президент Байден, одну неделю назад», - написал Коллинз в «Твиттере».

На подступах к аэропорту находились тысячи афганцев, которые пытались попасть на эвакуационные рейсы из Кабула.

«Эти люди хотели безопасности и свободы. Это совершенно отвратительное нападение в чрезвычайно напряженной ситуации», – прокомментировала произошедшее канцлер Германии Ангела Меркель.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде заявила, что временно прекращает вывоз людей из-за того, что в аэропорт невозможно зайти.