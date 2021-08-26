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ИГ взяло на себя ответственность за взрывы у аэропорта в Кабуле
В результате двух взрывов, прогремевших в четверг у международного аэропорта Кабула, погибло по разным данным от 11 до 60 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена) .
Первый взрыв прогремел у въезда в международный аэропорт, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников Министерства обороны США. Второй – у отеля Barron, расположенного также недалеко от аэропорта.
Среди погибших есть американские военные: Bloomberg сообщает о двенадцати морских пехотинцах США, Fox News – o десяти. Ранения получили около 140 человек.
Взрыв у входа в аэропорт осуществил террорист-смертник. Точное количество жертв террористической атаки пока не названо.
16 августа в ответ на критику решения вывести американские войска из Афганистана Джо Байден сказал, что США ответят на гибель своих граждан или военных в Афганистане «разрушительно» и быстро. Теперь конгрессмен Даг Коллинз, единственный военный священник в Палате представителей США, призывает Байдена к действию.
«Мы дали ясно понять «Талибану», что любая атака, любое нападение на наши силы или вмешательство в нашу работу в аэропорту будет встречено быстрым применением силы», - президент Байден, одну неделю назад», - написал Коллинз в «Твиттере».
На подступах к аэропорту находились тысячи афганцев, которые пытались попасть на эвакуационные рейсы из Кабула.
«Эти люди хотели безопасности и свободы. Это совершенно отвратительное нападение в чрезвычайно напряженной ситуации», – прокомментировала произошедшее канцлер Германии Ангела Меркель.
Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде заявила, что временно прекращает вывоз людей из-за того, что в аэропорт невозможно зайти.
- В середине августа контроль над Афганистаном установило запрещенное в России (признано в РФ террористическим) движение «Талибан». С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из страны около 90 тысяч человек, в том числе десятки тысяч афганцев, которым грозят репрессии со стороны талибов. Россия присоединилась к эвакуационным рейсам 25 августа. К 31 августа, как ожидается, американские военные покинут Афганистан, что, по всей вероятности, будет означать окончание эвакуационных рейсов.
Другие новости дня
Грузия принимает эвакуирующихся из Афганистана сотрудников международных организаций
Правительство Грузии примет в Тбилиси эвакуированных из Афганистана на самолетах НАТО сотрудников международных организаций и норвежского военного госпиталя в Кабуле. Об этом говорится в заявлении на сайте администрации правительства.
Как многолетний участник текущей миссии НАТО в Афганистане, Грузия по-прежнему включена в управление гуманитарными и эвакуационными процессами, отмечают в правительстве. Через Тбилисский международный аэропорт уже осуществляются чартерные эвакуационные рейсы из Афганистана. Так как различные международные организации и государства-партнеры осуществляют экстренную гуманитарную эвакуацию сотрудников и членов их семей из Афганистана, «Грузия, как достойный член международного сообщества, решила подключиться к этому процессу, на основании консультаций со своими партнерами», сказано в сообщении.
Все расходы по временному размещению эвакуированных из Афганистана сотрудников оплачивают сами международные организации. При их ввозе и размещении учитываются правила ковид-безопасности.
Конкретно в Грузию эвакуируют сотрудников и членов семей нескольких международных организаций: Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (ADB) и Всемирного банка (WB).
«В тбилисском аэропорту дислоцированы грузовые самолеты Военно-транспортной организации НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Перевозка пассажиров, эвакуированных из Кабула в аэропорт Тбилиси, осуществляется различными чартерными рейсами (на данный момент эвакуировано до 2 тысяч пассажиров). В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран-членов НАТО.
Также на территории военной базы Вооруженными силами Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле», - сказано в сообщении на сайте администрации правительства.
Ранее представитель МИД Грузии заявил, что Грузия не собирается принимать в качестве беженцев жителей Афганистана и даже не обсуждает этот вопрос.
На прошлой неделе в Тбилиси из Кабула с помощью международных партнеров были доставлены 23 гражданина Грузии, которые работали в Афганистане по контракту в американских и канадских организациях.
С 27 августа регистрация на первую дозу Sinopharm в Грузии временно будет ограничена
«С 27 августа 2021 года администрирование первой дозы вакцины Sinopharm будет ограничено (как по предварительному бронированию, так и в порядке живой очереди) до получения государством дополнительной партии данного препарата», - информацию об этом распространяет Центр по контролю заболеваний.
По их сообщению, ограничение не распространяется на тех лиц, которые уже забронировали первую дозу до 27 августа этого года.
«Процесс вакцинации граждан второй дозой вакцины Sinopharm проходит без задержек. Желающие пройти вакцинацию должны будут забронировать первую дозу вакцин Pfizer, Astrazeneca и Sinovac», - отмечается в информации NCDC.
Представители грузинской оппозиции встретились с членами офиса Шарля Мишеля
Представители грузинской оппозиции провели встречу с членами офиса Шарля Мишеля посредством телемоста из представительства ЕС в Тбилиси.
Оппозиция заявляет, что на встрече обсуждались текущие события в стране и соглашение от 19 апреля. Как заявили после встречи представители оппозиции, в случае отказа власти выполнить основные пункты, изложенные в соглашении от 19 апреля, ЕС пересмотрит вопрос финансирования.
По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, посыл ЕС очень четкий - не будет прогресса в выполнении соглашения, к сожалению, Грузия не получит макрофинансовую помощь, особенно в сфере правосудия, которая напрямую указана в документе.
По словам представителя партии «Для Грузии» Натии Мезвришвили, во время встречи шел разговор о том, что невыполнение условий вызовет определенную реакцию со стороны Евросоюза, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Пашинян: Трехсторонний документ по 21-километровому участку Горис-Воротан-Шурнух не был подписан
У Армении нет трехстороннего документа по 21-километровому участку Горис-Воротан-Шурнуху, сегодня в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что предпринимается попытка представить, что правительство Армении сделало что-то за спиной у народа.
Премьер напомнил о своем послании от 19 декабря 2020 года, отметив, что он говорил о проблемах на участке Горис-Капан и сказал, что там есть проблема, они приняли политическое решение, и он несет полную ответственность за это решение.
Пашинян также процитировал отрывок из своего послания: «Сегодня уже российские пограничные войска и другие силы полноценно представлены в Сюнике, речь идет об участке Горис-Воротан-Шурнух, и с точки зрения безопасности это совершенно новая ситуация. Конечно, в результате всего этого могут возникнуть транспортно-логистические сложности, бесперебойная работа некоторых наших дорог может быть затруднена, но они разрешимы, и мы прилагаем усилия в этом направлении, в том числе посредством наличия трехстороннего документа. В результате у нас появился трехсторонний документ? Нет, у нас нет трехстороннего документа».
Пашинян процитировал заявление Министерства обороны от 19 декабря 2020 года: «Минобороны 19 декабря 2020 года выступило с заявлением, в котором говорится: «21-километровый участок автодороги Горис-Капан в Сюникской области в некоторых местах проходит по спорной территории. Согласно достигнутой договоренности, с целью организации бесперебойного движения на участке Горис-Давид Бек дислоцируются российские пограничники. Безопасность этого участка дороги будут обеспечивать российские пограничники, по одну сторону линии соприкосновения, со стороны Армении, будут находиться пограничные войска Армении, по другую сторону, со стороны Азербайджана, - пограничные войска Азербайджана. Мы не предоставили информацию только о тех участках, которые могут вызвать дополнительные риски для нашей национальной безопасности, в том числе во избежание сегодняшней подобной ситуации».
О том, что произошло минувшей ночью на Шурнухском участке межгосударственной дороги Горис-Капан, премьер сказал: «Речь идет о 21-километровом участке, который, согласно картам Советского Союза, находился за пределами территории Советской Армении. Азербайджанцы пришли в эти места и перекрыли дорогу, в качестве причины сославшись на то, что предыдущей ночью произошел инцидент, с армянской стороны вошли люди и нанесли ножевые ранения азербайджанским пограничникам. Мы официально заявляем, что эта информация о нанесении ножевых ранений не соответствует действительности, и призываем, если у азербайджанской стороны есть обоснования, что такое имело место, призываем, пусть передадут нам, чтобы мы тоже поняли, что произошло, но то, что имело место, противоречит тому, что написано в заявлении Министерства обороны от 19 декабря 2020 года, договоренности, достигнутой между Арменией и Россией, но трехстороннее заявление, о подготовке которого я говорил, подписано не было».
Вчера поздно вечером Министерство обороны Армении сообщило, что Государственная пограничная служба Азербайджана распространила информацию о том, что якобы двое армянских военнослужащих на армяно-азербайджанской границе на юго-востоке Армении напали на азербайджанского военнослужащего и ранили штык-ножом. «Указанная информация является абсолютной ложью и очередной дезинформацией азербайджанской стороны. Подобного инцидента с участием армянских военнослужащих не было», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.
Сегодня утром Служба национальной безопасности Армении сообщила, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Находившиеся в этом районе транспортные средства были эвакуированы.
Уроженец Нигерии зарегистрирован кандидатом в мэры Тбилиси
Кандидатом в мэры Тбилиси зарегистрирован уроженец Нигерии Аринзе Ричард Огбунуджу, сообщает агентство «Новости-Грузия». Его кандидатуру представил избирательный субъект «Наша объединенная Грузия». Информация о присвоении номера необычному кандидату представлена на веб-странице Центральной избирательной комиссии.
Избирательный номер Огбунуджу - 23.
Выборы мэров городов и органов местной власти - сакребуло, состоятся в Грузии 2 октября.
Аринзе Ричард Огбунуджу приехал в Грузию из Нигерии 20 лет назад. Он женат на грузинке, хорошо знает грузинский язык и является гражданином Грузии. Согласно сведениям в сети, Огбунуджу является теологом, также он закончил факультет международных отношений, владеет несколькими языками и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами.
«В Грузии я не живу по-царски, я такой же человек, как все, с ежедневными проблемами, радостями и болью. Грузинский язык я также выучил на улицах Тбилиси. Я не «коренной», но тбилисец, приезжий тбилисец», – рассказал Огбунуджу несколько лет назад в интервью изданию «Тбилиселеби».
Минздрав Грузии пока не ожидает снижения смертности от коронавируса
Показатель смертности от коронавируса в Грузии составляет 1.3%, и учитывая тяжелое эпидположение в стране, снижение числа жертв инфекции пока не ожидается. Об этом журналистам заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Она отметила важность своевременного выявления сложных случаев и перевода таких пациентов в больницу.
«Пока снижение смертности не ожидается. Ожидается, что количество смертельных случаев будет пропорционально 1.3% [от зараженных], этого мы должны ожидать. Медицина не смогла найти больше никакого выхода, чтобы смертность снизилась», — сказала Габуния.
По словам чиновницы, есть ожидание того, что высокий уровень распространения инфекции сохранится и снижение этого показателя также будет очень медленным. В условиях сложной эпидситуации Габуния считает «очень низким» количество сделанных 25 августа в Грузии прививок — 26 тысяч.
За минувшие сутки в Грузии от последствий ковид-инфекции скончались 79 человек – это новый рекорд дневного показателя смертности.
В Грузии за последние сутки выявили 4 128 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 532 тысяч случаев инфицирования, более 468 тысяч из них выздоровели, 7028 скончались. При этом только в августе, в период «четвертой волны» распространения вируса, в Грузии умерло 1208 ковид-пациентов.
В России новый максимум cуточной смертности от COVID-19
В России за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа умерли 820 человек – это максимум за всю пандемию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В августе несколько дней подряд в России за сутки умирали более 800 пациентов с диагнозом COVID-19. Прошлый максимум был зарегистрирован 14 августа. Тогда умерли 819 заболевших.
С начала июня в России росли заболеваемость и смертность от COVID-19 на фоне распространения штамма дельта, на который приходится более 95 процентов случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
По данным Росстата, к июлю в России скончались более 316 тысяч человек с коронавирусом. Разница со статистикой оперативного штаба объясняется тем, что Росстат также учитывает случаи, когда COVID-19 не был основной причиной летального исхода, но привёл к смертельным осложнениям другого заболевания или был выявлен уже после смерти.
Общее число смертей от COVID-19 в России согласно официальным данным превысило 179 тысяч. Независимые демографы и исследователи статистики, на основе данных Росстата, дают оценку смертности в 3,5 раза выше, предполагая, что она превысила показатель в 600 тысяч.
Недалеко от аэропорта Кабула произошли взрывы, есть данные о погибших и раненных
Недалеко от аэропорта Кабула произошли взрывы. О первом взрыве сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух сотрудников Министерства обороны США. Информацию подтвердил и представитель Пентагона Джон Кирби.
Fox News сообщает, что взрыв осуществил террорист-смертник. По информации канала, трое американских военных получили ранения.
The Wall Street Journal передает, что взрыв также произошел у расположенного напротив аэропорта отеля Baron, где остановились в основном граждане Великобритании, которые ожидали эвакуацию из Афганистана. Эту информацию подтвердил Джон Кирби.
"Мы можем подтвердить, что взрыв у Abbey Gate был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько жителей США и гражданского населения. Мы также можем подтвердить, что по крайней мере еще один взрыв произошел в отеле Baron или рядом с ним, недалеко от Abbey Gate", - написал Кирби в Twitter.
Al Jazeera сообщает со ссылкой на представителя Талибана, что по меньшей мере 11 человек были убиты в атака на аэропорт Кабула. Sky News Arabia пишет о 13 погибших со ссылкой на официального представителя талибанов.
На подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы.
Ранее Соединенные Штаты и ряд других стран Запада призвали людей покинуть аэропорт Кабула и близлежащие улицы из-за угрозы теракта. В частности, в заявлении, опубликованном вечером 25 августа, посольство США в Афганистане рекомендовало гражданам США избегать поездок в аэропорт Кабула и не находиться возле входов в воздушную гавань «из-за наличия угроз безопасности».
Страны Запада пытаются эвакуировать своих граждан и афганцев, которые работали вместе с ними, а также других лиц, которые могут оказаться в уязвимом положении с приходом «Талибана». Огромные толпы собрались в аэропорту и вокруг него, отчаянно ожидая возможности улетать за границу до истечения крайнего срока эвакуации из Афганистана — 31 августа.
Президент США Джо Байден ранее назвал причиной сохранения жестких сроков наличие угрозы террористического нападения со стороны регионального отделения экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ).
Грузинского вора в законе Синкара лишили криминального титула
24 августа в турецком Трабзоне на встрече "воров в законе" был "раскоронован" вор в законе Георгий Поладишвили, известный как Синкар.
Причиной для принятия решения стали слова живущего во Франции грузинского "вора в законе" Нодара Гамисония о том, что Синкар отрекся от титула на суде, сообщает "Прайм Крайм".
Георгий Поладишвили был задержан в Париже в ноябре 2017 года. На суде он отрекся от воровского титула и заявил, что не занимал высшую должность в преступной иерархии.
Как отмечает издание, на встрече криминальных авторитетов дали слово и самому Поладишвили. Он был подключен по видеосвязи, но на вопросы отвечать отказался и все время молчал.
Поладишвили был "коронован" в 2013 году в Риме, последнее время живет во Франции.
ОБСЕ: За голосованием на местных выборах в Грузии будут следить 350 международных наблюдателей
По информации главы наблюдательской миссии ОБСЕ / БДИПЧ Альберта Джонсона, за процессом голосования в день выборов в органы местного самоуправления в Грузии будут наблюдать 350 краткосрочных международных наблюдателей. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной открытию открытию Миссии по наблюдению за выборами местного самоуправления Грузии.
По словам Джонсона, такого количества наблюдателей абсолютно достаточно для выполнения целей, намеченных организацией.
«Перед развертыванием миссии по наблюдению в стране происходит оценка потребностей. Поскольку в последнее время наблюдательная активность осуществлялась на ноябрьских парламентских выборах, поэтому в оценке необходимости не было надобности. Думаю, 30 долгосрочных наблюдателей и 350 краткосрочных наблюдателей удовлетворят потребность и этого будет полностью достаточно. На этот раз мы попросили стран-членов ОБСЕ направить 350 наблюдателей и на данном этапе мы не видим никаких признаков того, что мы получим менее 350 наблюдателей. Мы просили 350 и ждем ответа», — сказал Джонсон.
По его словам, количество наблюдателей определяется опытом наблюдательной миссии в стране и заключениями экспертов.
СНБ Армении: Азербайджанские военнослужащие перекрыли участок дороги Капан-Горис
Служба национальной безопасности Армении сообщает, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис.
«Транспортные средства в этом районе эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги, по восстановлению нормальной работы движения людей и транспортных средств», - говорится в сообщении, распространенном СНБ.
Азербайджанские военнослужащие также перекрыли дорогу, ведущую из Гориса в Воротан в Сюникской области Армении, сообщает омбудсмен Армении Арман Татоян.
«Это межгосударственная дорога, которая обеспечивает нормальное передвижение гражданского населения Армении, напрямую связана с нормальной жизнью людей, - отметил омбудсмен, подчеркнув: - Эти преступные действия вооруженных сил Азербайджана нарушают право людей на свободное передвижение и полностью нарушают нормальную жизнь людей. Само их присутствие на этих дорогах является нарушением права на жизнь и других жизненно важных прав, гарантированных международным сообществом».
Эрдоган: Если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе, Турция ответит адекватно
Если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе, Турция отреагирует адекватно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с аккредитованными в Турции иностранными послами.
«Турция провела двусторонние и многосторонние дипломатические переговоры для установления мира и стабильности в регионе», - сказал Эрдоган, добавив, что после последней Карабахской войны созданы новые возможности для прогресса в этом направлении.
«Мы уже заявили, что если Армения положительно отреагирует на эти возможности, мы предпримем необходимые шаги», - сказал президент Турции.
Франция заявила о невозможности продолжить эвакуацию из Афганистана после 27 августа
Франция не сможет продолжить эвакуацию людей из Кабула после вечера 27 августа, сообщил радиостанции RTL премьер-министр страны Жан Кастекс. Ранее представители французского МИДа выражали надежду, что всех желающих успеют вывезти из Афганистана к 27 августа.
Франция будет осуществлять вывозные рейсы до вечера пятницы.
Ограничения по срокам Кастекс связал с необходимостью завершения вывода войск США и союзников из Афганистана до конца августа. Представители "Талибана" предупреждали, что после 31 августа не разрешат западным военным продолжать эвакуацию и оставаться в стране.
Власти Дании, Польши и Бельгии объявили, что уже завершили эвакуацию. Глава Минобороны Дании Трине Брамсен заявила, что пребывание в аэропорту Кабула и полеты из него перестали быть безопасными, передает АР. На последнем датском самолете из Кабула вылетели 90 человек, включая военнослужащих и дипломатов.
Ранее США и Великобритания призвали людей избегать поездок в аэропорт Кабула из-за угрозы террористической атаки. Утром 26 августа замглавы британского Минобороны Джеймс Хеппи сообщил ВВС, что разведка предупреждает о серьезной угрозе теракта. Детали военные не раскрывают, предполагается, что угроза связана с "Исламским государством".
Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил количество американских граждан, ожидающих эвакуации из Афганистана, в 1500 человек, и назвал их вывоз приоритетом, передает АР. На 14 августа ожидающих было около 6000. Примерно 500 из остающихся уже дали по телефону инструкции, как добраться до аэропорта Кабула. Остальных обзванивают и выясняют, хотят ли они эвакуироваться.
В Абхазии и Южной Осетии отмечают день признания независимости Россией
Сегодня в Абхазии и Южной Осетии отмечается День международного признания. 13 лет назад, 26 августа 2008 года Российская Федерация объявила о признании двух самопровозглашенных республик независимыми государствами.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня опубликовал поздравление, в котором, частности, говорится:
"Признание Россией государственного суверенитета Абхазии без преувеличения стало одним из важнейших событий в истории нашего государства, актом торжества справедливости. Наша страна обрела мир, безопасность и возможности для развития. Более того, наш союзник – Россия, с которой мы шли вместе многие века и которой мы всегда останемся благодарны".
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов также поздравил население, сделав упор на "неизменном историческом выборе – нерушимом союзе с Великой Россией":
«Ни при каких обстоятельствах мы не отойдем от курса на укрепление этого союза, продолжим развивать интеграцию во всех областях, опираясь на заветы предков и многократно подтвержденную волю народа Южной Осетии. Только с Россией наш народ видит свой завтрашний день, уверенность в безопасном будущем и процветании своей Родины, только с Россией наш народ связывает свою судьбу!», - заключил Бибилов.
После Августовской войны между Россией и Грузией Абхазия и Южная Осетия были признаны сначала Российской Федерацией, далее еще несколькими государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Абхазия и ЮО не получили. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию и ЮО, была переживающая гражданскую войну Сирия.
Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. Южная Осетия не имеет статуса и называется в официальных документах Цхинвальским регионом.
В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия и Цхинвальский регион считаются оккупированными Российской Федерацией, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Абхазия и Южная Осетия признаются территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Китай обрушился с критикой на США в канун публикации отчета о происхождении COVID-19
Китай обвинил Соединенные Штаты в политизации исследования о происхождении коронавируса. Пекин перешел в наступление в преддверии публикации отчета американской разведки.
Фу Конг, глава департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел Китая, заявил на брифинге 25 августа, что попытки сделать из Китая козла отпущения не смогут обелить США. Он добавил, что Вашингтону, если тот хочет «безосновательно обвинить Китай», лучше быть готовым к контратаке.
Отчет американской разведки готовится по распоряжению президента Джо Байдена, который призвал в мае подготовить материалы, чтобы разрешить дискуссии относительно различных теорий происхождения вируса, в том числе версию об утечке из китайской лаборатории.
Байден получил копию отчета разведки, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она сказала, что для общественности готовится несекретная версия.
СМИ пишут, что официальные лица США говорят об отсутствии твердых однозначных выводов в отчете.
Китай заявил, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, бездоказательно предположив, что вирус ускользнул из американской военной лаборатории Форт-Детрик в Мэриленде.
В Кутаиси после кесарева сечения скончалась инфицированная коронавирусом 24-летняя женщина
В кутаисской клинике «Бомонд» после кесарева сечения скончалась 24-летняя женщина, инфицированная коронавирусом.
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» менеджер ковид-отделения клиники Мамия Кипиани, 20 августа пациентка поступила из Батуми в тяжелом состоянии. Из-за неотложного положения женщине, находившейся на 36 неделе беременности, было проведено кесарево сечение, после чего она была помещена в реанимацию. Пациентка скончалась через четыре дня.
В клинике пояснили, что состояние пациентки было критическим, у нее было повреждено 70 процентов легких.
По информации врача, пациентка не была привита от коронавируса. Что касается новорожденного, то его состояние удовлетворительное.
За минувшие сутки в Грузии от COVID-19 скончались 79 человек
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 79 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Это самый высокий показатель дневной смертности от коронавируса в Грузии с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлую субботу, когда от COVID-19 умерли 74 человека.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии с начала пандемии составило 7 028 человек.
За минувшие сутки в стране было выявлено 4128 новых случаев коронавируса, выздоровели 5611 пациентов.
В настоящее время в Грузии 56 200 активных случаев инфицирования, 1 563 человека находится в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственного дыхания — 361 человек.
По данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 26 августа в Грузии было проведено 1 065 848 прививок. При этом 734 112 человек были вакцинированы одной дозой, 331 736 человек вакцинированы полностью.
Вчера были вакцинированы 26 700 тысяч человек.
Талибы «рекомендовали» женщинам Афганистана не работать и не выходить на улицу
Талибы «рекомендовали» женщинам Афганистана не работать и оставаться дома. Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на официального представителя «Талибана» Забихуллу Муджахида.
«Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с женщинами. До тех пор пока им не будет обеспечена полная безопасность... мы просим женщин оставаться дома», — сказал Муджахид.
«Это очень кратковременная процедура», — добавил он.
Представитель «Талибана» также затронул тему эвакуации из Кабула, призвав афганцев не ехать в аэропорт столицы и заявив, что там царит хаос.
Также Муджахид обратился к США, призвав Вашингтон прекратить «поощрение» эмиграции из Афганистана. По его словам, Афганистан сам нуждается в своих талантливых гражданах.
Талибы 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в ОАЭ.
Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид провел пресс-конференцию и рассказал, какой будет жизнь в Афганистане при их власти. Он анонсировал введение законов шариата, но заверил, что женщинам позволят учиться и работать. Также он обещал превратить Афганистан в страну без наркотиков.
«Талибан» правил Афганистаном с 1996 по 2001 год. В это время в стране соблюдались законы шариата в их самой строгой интерпретации. Девочкам старше 10 лет и женщинам было запрещено учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола. Также они должны были носить паранджу.
С 15 августа 2021 года талибы запретили женщинам появляться в общественных местах с непокрытой головой.
В Абхазии от коронавируса за сутки скончались 4 пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 510 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 139 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 99 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 25, состояние 7 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 57 пациентов, состояние 5 человек тяжелое.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 78 лет.
- В российском военном госпитале умер мужчина 80 лет.
- В Гагрской ЦРБ скончался мужчина 90 лет.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 75 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24 709 человек. Зарегистрировано 370 летальных случаев. Выздоровели 20 450 человек.
Навальный в колонии ответил на вопросы New York Times. Главное
Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью во время своего пребывания в колонии. Он письменно ответил на вопросы газеты The New York Times.
В большом материале, опубликованном в американском издании, приводятся цитаты из ответов Навального (он назван в статье «самым знаменитым российским заключенным») на вопросы о его жизни в колонии, о нынешней политической ситуации в России, о политике США в отношении Кремля. На сайте Навального его соратники опубликовали, как утверждается, все заданные оппозиционеру вопросы и оригинал его ответов - на русском языке.
По словам Навального, российская государственная пропаганда «очень эффективно» преподнесла встречу президентов США и России в Женеве в июне этого года как триумф Владимира Путина, а Джо Байден, очевидно, пока не достиг целей, которые он ставил перед встречей.
Отвечая на вопрос о том, какие санкции он предлагает ввести Западу против России, Навальный сказал, что выступает за санкции не против России, а против окружения Путина, - как он выразился, «тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее и лишает его будущего». Ту же мысль Навальный недавно высказывал в колонке, опубликованной накануне годовщины его отравления в ряде западных СМИ. По его словам, «то, что до сих пор не введены санкции в отношении олигархов, - страшное разочарование».
Навальный также описал свой типичный день в колонии. Из его рассказа следует, что большую часть дня он проводит за просмотром российского телевидения - это предусмотрено распорядком дня. «В 18 часов - главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина - «патриотическое воспитание». Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым» - пишет, в частности, Навальный. К работе он не привлекается. По его словам, в его отряде мало людей, и все сделано для того, чтобы он всегда был на виду у администрации.
По словам Навального, физического насилия в колонии к нему не применяли.
«Зона специализируется на насилии психологическом. Это куда более изощренно. Тебя не будут бить - наоборот, бесконечными провокациями тебя самого поставят в условия, когда ты вынужден будешь кого-то избить, ударить, угрожать» - утверждает он. »В нашем лагере жестокость выражается как раз не в избиении и беззакониях, а в буквальном выполнении закона и инструкций».
Навальный отметил, что его здоровье улучшилось по сравнению с весной, когда он объявлял голодовку с требованием допустить гражданских врачей, а также что его перестали будить по ночам, проверяя как «склонного к побегу».
Говоря о политике, Навальный заявил, что «режим Путина - это историческая случайность, а не закономерность», и выразил надежду, что «рано или поздно эта ошибка будет исправлена, и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития». «Мы особенные, как и любая нация, но мы Европа, и мы Запад», - этой цитатой завершается публикация в New York Times.
- Алексей Навальный, автор и организатор множества расследований о коррупции в высших эшелонах российской власти, 20 августа прошлого года был госпитализирован в России с симптомами отравления. В Германии, куда его вывезли на лечение, в его организме нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Опираясь на расследование Bellingcat и ряда СМИ, Навальный утверждает, что был отравлен сотрудниками ФСБ России. Оппозиционер был арестован в январе после возвращения в Россию и отправлен в колонию в городе Покров во Владимирской области отбывать срок по старому уголовному делу - условный срок по нему заменили на реальный. Правозащитники признали Навального политзаключенным, а лидеры стран Запада неоднократно призывали его освободить. Структуры, связанные с Навальным, недавно были признаны в России экстремистскими и запрещены, а многие его сторонники подвергаются преследованиям в России или были вынуждены покинуть страну.
Ираклий Гарибашвили и Каха Кучава посетили Ингурский мост
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с председателем парламента Кахой Кучава посетили Ингурский мост.
По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства встретился с сотрудниками пропускного пункта полиции. Премьер пообщался с правоохранителями, осмотрел КПП и на месте ознакомился с ситуацией с точки зрения безопасности. Ираклий Гарибашвили поблагодарил сотрудников пропускного пункта за важную деятельность, которую они ежедневно осуществляют.
Премьер-министр побеседовал с населением, проживающим вдоль линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия, которые рассказали ему о вызовах, с которыми они сталкиваются из-за пандемии коронавируса, а также о других проблемах.
Премьер-министра сопровождали министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, мажоритарный депутат от Зугдиди Ираклий Чиковани, государственный поверенный в регионе Самегрело-Земо Сванети Георгий Гугучия, заместители министра внутренних дел Шалва Бедоидзе, Иосеб Челидзе и другие официальные лица, сообщает Общественный вещатель.
Премьер-министр Грузии и председатель парламента также ознакомились с процессом вакцинации в многопрофильной клинике села Рухи Зугдидского муниципалитета. По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства пообщался с сотрудниками прививочных бригад и гражданами. Гарибашвили подчеркнул важность процесса вакцинации и отметил, что основной способ борьбы с вирусом - вакцинация.
Как заявил менеджер Рухской клиники Давид Шония, ежедневно в клинике вакцинируются 600 человек. К этому времени в клинике вакцинированы более 20 тысяч граждан.
США и их союзники вывезли из Кабула уже около 90 тысяч человек
С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из Афганистана около 90 тысяч человек. Об этом в среду 25 августа сообщил представитель министерства обороны США.
По словам генерал-майора Уильяма Тэйлора, только за последние сутки военно-транспортная авиация США вывезла из Кабула более 11 тысяч человек, союзники США - почти 8 тысяч. За прошедшие сутки из аэропорта афганской столицы было совершено 90 вылетов. Примерно раз в 40 минут из Кабула взлетал военно-транспортный самолет.
По словам Тэйлора, сейчас в аэропорту Кабула ожидает эвакуации около 10 тысяч человек.
Среди вывезенных из Кабула с 15 августа, когда город перешел под контроль движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическая организация), около 4400 граждан США (не считая военных). Остальные - граждане других стран мира, а также афганцы, которые сотрудничали с зарубежными государствами, международными организациями, или же которым грозят репрессии со стороны талибов по другим причинам.
На подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы.
В среду из Кабула на четырех российских военно-транспортных самолетах была организована эвакуация около 500 граждан России и ряда других государств.
Соединенные Штаты накануне подтвердили, что стремятся к тому, чтобы завершить эвакуацию своих граждан и союзников из Кабула к 31 августа. Пентагон в среду сообщил, что в последние дни эвакуации сосредоточится на вывозе военнослужащих и военной техники, что не значит, что эвакуация гражданских лиц будет полностью прекращена. США и их союзники настаивают на том, чтобы талибы предоставили возможность афганцам, желающим покинуть страну, выехать из нее и после 31 августа. По словам германского посла в Афганистане, высокопоставленный представитель талибов в среду заявил, что эта возможность сохранится.
Форум народного единства Абхазии протестует против передачи перепадных ГЭС иностранным инвесторам
Политсовет партии Форума народного единства Абхазии (ФНЕА) выразил категорический протест против высказываний президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания о передаче перепадных ГЭС в руки иностранных частных предпринимателей на совещании с участием членов кабинета министров 20 августа этого года.
«Шесть лет Бжания накалял политическую обстановку в стране, постоянно организовывая митинги. И как оказалось, все это – ради проведения примитивной, бездарной политики по распродаже стратегических объектов государства. Хотим напомнить «товарищу» Бжания об обещанных нашему народу реформах по борьбе с коррупцией, преступностью, о тендерах, о сокращении дублирующих отделов в Кабинете министров и Администрации президента, и о многом другом. Ссылки Бжания на энергодефицит, как главном аргументе по передаче энергетических объектов страны, не выдерживают никакой критики, так как он сам создал энергокризис, публично поддержав легализацию добычи криптовалют... Хотим предупредить «товарища» Бжания, что углубление кризиса в стране, отсутствие реформ, реальной борьбы с криминалом, игнорирование закона о декларировании доходов, безответственное отношение к вопросам борьбы с пандемией, о неблагополучности которой свидетельствует статистика последних периодов и увеличение числа умерших, - все это и многое другое, неминуемо может привести к нарастанию напряженности в обществе», - говорится в заявлении ФНЕА.
Напомним: 20 августа президент Аслан Бжания дал поручение правительству подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС Ингурского каскада. В ответ на возражение членов кабмина - о том, что сумма, в которую обойдется восстановление, оказывается значительно выше, чем строительство в другом месте - Бжания заявил: «...если считаете, что можете привлечь инвестора на более выгодных условиях, пожалуйста – находите на более выгодных условиях. Если нет – пойдете по этому пути. Если вы это не сделаете, я с вами работать не собираюсь».
Между депутатами парламента Армении произошла драка (видео)
Член правящей фракции «Гражданский договор» Айк Саргсян с трибуны парламента Армении назвал предателями всех министров обороны, при которых людей освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку.
«Если бы после 2008 года армия развивалась такими же темпами, какими она развивалась после 2018 года, я уверен, таких катастрофических последствий не было бы, у нас бы было больше 10 лет на подготовку. Теперь я официально заявляю, что все министры обороны, при которых человека освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку, являются предателями Родины. Речь идет о всех временах», - заявил Саргсян.
Из зала в Саргсяна бросили бутылку с водой. Затем депутаты начали швырять друг в друга бутылки с разных концов зала, началась потасовка. Спикер парламента Ален Симонян пригласил в зал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв.
После перерыва депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ваге Акопян подверг критике программу правительства, сравнив ее с курсовой работой.
«Вы не учитываете, что долго не сможете из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов составлять программу, которая оставляет впечатление курсовой работы, и кормить ею народ, всему есть пределы», - заявил Акопян.
Депутаты правящей фракции «Гражданский договор» отреагировали с места. Ваге Акопян ответил криком: «Ара – это ты, ай тварь!». Зазвучала брань, началась потасовка (на видео), вновь был объявлен перерыв в заседании.
В парламенте Армении обсуждается программа деятельности правительства на 2021-2026 годы. Для обмена мнениями зарегистрировались 50 депутатов, только трое из них успели выступить вчера до конца рабочего дня.
Обсуждение программы правительства вчера также сопровождалось инцидентами. Депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Анну Мкртчян с применением силы вывели из зала. Произошла также потасовка между сотрудниками службы безопасности и Арцвиком Минасяном из оппозиционной фракции «Айастан».
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